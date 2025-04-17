Организация на УСН «Доходы» с НДС 5%: как считать доходы от торговли на маркетплейсах

При торговле на маркетплейсах учитывать доходы можно одним из способов: при поступлении денег на счет или на дату возникновения права распоряжаться полученными доходами.

По п. 1 ст. 346.17 НК дата получения дохода при УСН — поступление денег на счета в банках или в кассу, получения иного имущества или имущественных прав, погашения задолженности налогоплательщику иным способом.

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В 1С появилась возможность отражения дохода в КУДиР по дате отчета о реализации. Это соответствует требованию ФНС (из письма от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@) считать датой получения дохода поступление оплаты маркетплейсу. Однако можно оставить старый способ в 1С и оценивать доходы на момент поступления денег на расчетный счет.

НДС на УСН начал работать только в 2025 году, поэтому пока неясно, как ФНС будет проверять и сопоставлять данные. При этом определение налоговой базы по НДС сильно отличается от определения по единому налогу.

Каждому налогоплательщику в соответствии с особенностями хозяйственной деятельности нужно принять решение: какую дату считать днем получения дохода по УСН. Минфин в письме от 06.12.2024 № 03-11-06/2/123336 выразил позицию, согласно которой дате получения дохода налогоплательщика, применяющего УСН... будет соответствовать дата возникновения у него права распоряжаться полученными доходами.

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