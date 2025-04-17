Нужно ли отражать в пояснениях к балансу изменение ППА 

Организации, которые не имеют право на упрощенный бухгалтерский учет, обязаны сдавать пояснения к балансу. Разбираемся, нужно ли отражать там изменение прав пользования активами.

Ситуация: у организации было увеличение аренды. Нужно ли в пояснениях к балансу ОС указывать изменение ППА?

В приложении к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н есть образцы табличных форм пояснений к балансу и ОФР. Они являются рекомендованными: то есть их можно сократить или изменить. Главное, чтобы в пояснениях была вся информация, которую необходимо раскрыть в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 (в отношении аренды).

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Нужно ли отражать в таблице 2.1. «Наличие и движение основных средств» информацию о ППА организация должна решить самостоятельно. Права пользования активами — не основные средства, хотя и амортизация по ним начисляется в таком же порядке, как и по ОС.

Так как ни в балансе, ни в образцах табличных форм отчетности за 2024 год нет строк для ППА, организации нужно определиться: где раскрыть информацию, соответствующую ФСБУ 25/2018.

В образце таблицы 2.1 из приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н нет графы, где можно отразить увеличение ППА в связи с изменением условий договора, так как по графам «Изменения за период» стоит только «Выбытие», «Начисление амортизации» и «Переоценка». В эту таблицу можно добавить графу для отражения информации об изменении ППА. А в пояснениях указать, что по графе «Переоценка» отражаются и другие изменения.

По возможности стоит включить в отчетность отдельную таблицу для ППА. Образец можно взять из ФСБУ 4/2023 в Приложении №8 — таблица 4.2. «Наличие и движение прав пользования активами». В строке 5282 можно отразить стоимость ППА. Также нужно пояснить, что в таблице указана балансовая стоимость ППА.

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