Какими проводками отражать доходы от продажи на Яндекс.Маркете

Организации, торгующие на Яндекс.Маркете, должны отражать выручку от реализации в 1С. Для этого можно использовать два документа: отчет по данным статистики и по исполнению поручений.

Если отчет по данным статистики загружается в 1С, то можно провести его через вкладку «Товары, переданные в доставку» (документ «Отгрузка без перехода права собственности»). А затем нужно отразить вкладку «Доставленные товары». Если у организации нет НДС, то можно внести данные вручную — вкладка «Доставленные товары» с проводками: Дт 62 — Кт 90.

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По отчету об исполнении поручения сумма, которую оплатили потребители, проводится документом «Операции, введенные вручную» с проводками Дт 76 — Кт 62. Возвращено потребителям проводится так: Дт 62 — Кт 76. Или организация может отразить только разницу между этими суммами.

По НДС важно помнить, что моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из двух дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав или день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

В случае с Яндекс.Маркетом такой датой будет отправка товара покупателю. Организация может заменить документ «Отгрузка без перехода права собственности» на «Операции, введенные вручную», но НДС также придется отражать вручную.

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