Майские доплаты-2025 пенсионерам и другие социальные выплаты: кому полагаются и в каком размере

В мае по традиции граждан ожидают особые социальные выплаты. Разберем, кому они полагаются в 2025 году и в связи с чем.

1. Выплаты к восьмидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в связи с юбилейной датой будет произведена единовременная выплата инвалидам, ветеранам ВОВ, малолетним узникам мест принудительного содержания, а также вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период ВОВ, а также советско-финской войны и войны с Японией.

Размер федеральной выплаты составит 80 тысяч рублей.

Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат по 55 тысяч рублей (распоряжение Правительства от 27.02.2025 № 458-р).

Помимо этого дополнительные выплаты учреждены во многих регионах:

в Москве они составят от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателя (распоряжение Правительства Москвы от 11.03.2025 № 182-РП);

в Санкт-Петербурге — от 10 до 15 тысяч рублей , а вдовам и вдовцам погибших — от 5 до 10 тысяч рублей ;

в Ярославской области — от 10 до 50 тысяч рублей, в Вологодской — 20 тысяч рублей и т. д.

2. Повысят доплату пенсионерам из числа летчиков и шахтеров

С 1 мая размер их специальной доплаты будет скорректирован, если она назначалась в период с января по март включительно.

3. Родителям детей в возрасте до 18 лет, которые получают единое пособие

15 мая — крайний срок, когда парламент должен принять поправки в правила назначения единого пособия с учетом поручений, сделанных Президентом в декабре прошлого года.

В числе основных положений названы:

сокращение расчетного периода , за который определяется среднедушевой заработок семьи (сейчас он составляет 12 месяцев);

установление максимально допустимого объема отклонения среднедушевого заработка от лимита, при котором семья не будет утрачивать право на пособие (чтобы из-за незначительного превышения в пару десятков рублей в пособии не отказывали);

исключение подоходного налога из расчета среднедушевого заработка (перечень поручений по итогам пресс-конференции Президента 19 декабря 2024 г., утв. Президентом 12 февраля 2025 г. № Пр-292).

С учетом новых правил многие семьи смогут получать единое пособие, в котором ранее им было отказано.