Майские доплаты-2025 пенсионерам и другие социальные выплаты: кому полагаются и в каком размере

1. Выплаты к восьмидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году в связи с юбилейной датой будет произведена единовременная выплата инвалидам, ветеранам ВОВ, малолетним узникам мест принудительного содержания, а также вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период ВОВ, а также советско-финской войны и войны с Японией.
Размер федеральной выплаты составит 80 тысяч рублей.
Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат по 55 тысяч рублей (распоряжение Правительства от 27.02.2025 № 458-р).
Помимо этого дополнительные выплаты учреждены во многих регионах:
в Москве они составят от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателя (распоряжение Правительства Москвы от 11.03.2025 № 182-РП);
в Санкт-Петербурге — от 10 до 15 тысяч рублей, а вдовам и вдовцам погибших — от 5 до 10 тысяч рублей;
в Ярославской области — от 10 до 50 тысяч рублей, в Вологодской — 20 тысяч рублей и т. д.
2. Повысят доплату пенсионерам из числа летчиков и шахтеров
С 1 мая размер их специальной доплаты будет скорректирован, если она назначалась в период с января по март включительно.
Величина корректировки зависит от суммы страховых взносов, поступивших от работодателей в бюджет СФР в 1 квартале (законы от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ и от 10 мая 2010 г. № 84-ФЗ).
3. Родителям детей в возрасте до 18 лет, которые получают единое пособие
15 мая — крайний срок, когда парламент должен принять поправки в правила назначения единого пособия с учетом поручений, сделанных Президентом в декабре прошлого года.
В числе основных положений названы:
сокращение расчетного периода, за который определяется среднедушевой заработок семьи (сейчас он составляет 12 месяцев);
установление максимально допустимого объема отклонения среднедушевого заработка от лимита, при котором семья не будет утрачивать право на пособие (чтобы из-за незначительного превышения в пару десятков рублей в пособии не отказывали);
исключение подоходного налога из расчета среднедушевого заработка (перечень поручений по итогам пресс-конференции Президента 19 декабря 2024 г., утв. Президентом 12 февраля 2025 г. № Пр-292).
С учетом новых правил многие семьи смогут получать единое пособие, в котором ранее им было отказано.
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