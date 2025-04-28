Когда нужно проводить тест на обесценение вклада и как правильно это сделать

Если участник общества сделал вклад в имущество организации без увеличения уставного капитала, то в некоторых случаях нужно провести тест на обесценение. Рассказываем, когда и как это делают.

Нужно ли проводить или нет тест на обесценение вклада в имущество зависит от того, признает ли организация вклад в качестве финансового вложения по счету 58 или на дату внесения вклада были признаны расходы (вклад списан на счет 91).

Порядок отражения операции, которая связана с внесением вклада в имущество организации без изменения размера уставного капитала, законом не регламентирован.

В письме Минфина от 13.10.2017 № 07-01-09/66961 отмечается, что вклад в имущество — это финансовые вложения, если выполняются условия, установленные ПБУ 19/02.

По п. 2 ПБУ 19/02 для принятия к бухучету активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение всех условий:

у организации есть документы, подтверждающие существование права на актив или на получение другого актива , вытекающего из этого права. Например, устав или решение участников о внесении дополнительных вкладов, подтверждение внесения;

к организации переходят финансовые риски , связанные с приобретением такого актива — условие выполняется;

актив способен в будущем приносить организации экономические выгоды.

Будет ли вклад в имущество приносить экономические выгоды — зависит от причины и целей внесения вклада. Под такими выгодами понимается, в том числе, распределение актива между собственниками (акционерами, участниками) организации, например, в виде выплаты дивидендов, при выходе из организации или при ее ликвидации.

Когда акционер передает имущество в качестве вклада в добавочный капитал принимающей организации, то у него появляются права требования к принимающей организации, в том числе, на получение причитающейся ему части добавочного капитала при его распределении.

Если вклад в имущество внесен только с целью покрытия убытков, то он не будет создавать экономических выгод. Такой вклад в соответствии с требованием осмотрительности по п. 6 ПБУ 1/2008 следует учесть в составе прочих расходов, поскольку организация должна с большей готовностью признавать расходы и обязательства, чем возможные доходы и активы.

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Участник, который вносит вклад в имущество без увеличения УК, должен руководствоваться ПБУ 10/99, то есть признавать на сумму вклада расходы, ранее говорил Минфина от 29.01.2008 № 07-05-06/18.

Если организация признает вклад в имущество в качестве финансового вложения, то нужно проводить тест на обесценение и создавать резерв, так как организация обязана проверять на обесценение абсолютно все активы, кроме денежных средств.

Когда стоимость финансовых вложений опускается ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от них, нужно создать резерв на обесценение финансовых вложений согласно п. 37 ПБУ 19/02. В ПБУ 19/02 нет методики определения расчетной стоимости финансовых вложений, поэтому организации следует разработать ее самостоятельно и закрепить в учетной политике.

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