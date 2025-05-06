Как учитывать курсовые разницы при постоплате

При 100% предоплате за товар курсовые разницы не возникают. А вот при постоплате они появляются. Рассказываем, как скорректировать курсовые разницы и какие проводки нужно использовать.

Ситуация: поставщик отгрузил товар по постоплате. Клиент оплатил товары по курсу ЦБ на дату фактической оплаты, а в УПД зафиксирована цена в рублях на дату отгрузки. Из-за этого в акте сверки возникло расхождение, что делать?

Если по договору предусмотрена оплата после отгрузки, стоимость товара рассчитывается по курцу ЦБ, который действовал на дату перехода права собственности согласно п. 5 ПБУ 3/2006 и п. 10 ст. 272 НК.

Поэтому при постоплате возникает задолженность покупателя за поставленный товар. По п. 7 ПБУ 3/2006 и п. 8 ст. 271 НК при погашении покупателем этой задолженности происходит ее переоценка по тому курсу, который действовал на день оплаты.

На дату погашения задолженности курс может измениться, поэтому и возникнит курсовая разница. Она учитывается в прочих доходах или расходах.

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У поставщика положительная курсовая разница отражается проводками: Дт 62 — Кт 91.01. А отрицательная так: Дт 91.02 — Кт 62.

Из-за начисления курсовых разниц задолженность покупателя скорректируется. В акте сверки она будет совпадать с его суммой. При этом в УПД вносить изменения не нужно, так как выручка не пересчитывается.

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