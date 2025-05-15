Организация присоединилась к другой компании: что делать с задолженностью

При реорганизации укрупненная компания становится правопреемником присоединенной. Разбираемся, что делать, если у одной из организаций есть задолженность.

Бухгалтерский учет при реорганизации в форме присоединения реализуется согласно Методическим указаниям, утвержденным приказом Минфина от 20.05.2003 № 44н.

В п. 13 указаний сказано, что в случае прекращения обязательства совпадением должника и кредитора во вступительный бухгалтерский баланс компании, к которой присоединяется другая организация, не включаются числовые показатели по задолженности между реорганизуемыми компаниями.

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Поэтому присоединяющая организация не списывает кредиторскую задолженность. Вместо этого при формировании вступительного баланса она просто не учитывает эту кредиторскую задолженность, поскольку кредитор и должник теперь совпадают. Поэтому налог на прибыль у присоединяющей организации в данной ситуации не возникает.

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