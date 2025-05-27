С какого момента субъект МСП вправе платить пониженные взносы и сдавать упрощенную отчетность

Предприятие внесено в реестр МСП в марте 2025 года. С какого момента можно воспользоваться правом ведения упрощенного бухгалтерского учета и начисления взносов по пониженной ставке?

Применять пониженные тарифы страховых взносов организация может с 1 числа месяца внесения в реестр МСП (подп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК, письмо Минфина от 19.04.2024 № 03-15-08/37041).

В соответствии со ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организация вправе вести бухгалтерский учет в упрощенном виде и составлять по итогам года упрощенную бухгалтерскую отчетность, если она относится к субъектам малого предпринимательства и при этом ее бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

В законе «О бухгалтерском учете» ничего не говорится о том, что организация должна быть внесена в реестр МСП, нет ссылок на закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Более того, положение о возможности упрощенного бухучета в текущей редакции действует с 2014 года, а реестр МСП появился только в 2016 году. Требование о включении организации в реестр МСП предусмотрено только Налоговым кодексом, поэтому действует только для целей налогообложения.

Поскольку бухгалтерская отчетность составляется по итогам года, важен статус организации на отчетную дату. Поэтому, если на 31.12.2025 года организация относится к субъектам малого предпринимательства, и при этом ее бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту, то она вправе вести в 2025 году бухучет в упрощенном виде и представлять бухгалтерскую отчетность за 2025 год по упрощенным формам.

Разберитесь с нюансами бухгалтерского и налогового учета на любом режиме налогообложения на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». На курсе вы также научитесь работать в 1С, вести кадры, понимать управленческий учет и оптимизировать налоги. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.

Если организация внесена в реестр МСП в середине 2025 года, то это не должно было стать для нее неожиданностью, она безусловно знала, что соответствует условиям отнесения к МСП по итогам 2024 года.

То, что по состоянию на начало 2025 года бухгалтерская отчетность организации за данный год не подлежит обязательному аудиту (по видам деятельности, по организационно-правовому статусу и т.п.) ей также должно быть известно. Поэтому организация могла с полным основанием устанавливать своей учетной политикой на 2025 год ведение бухучета с применением упрощенных способов.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.