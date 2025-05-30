Как вести учет при работе с Яндекс.Такси через агентские договоры

📌 1. Как устроена схема
Вы заключаете публичный договор-оферту с Яндекс.Такси (ООО «Яндекс.Такси»).
Заключаете агентские договоры с водителями. Вы — агент, водитель — принципал.
Яндекс.Такси принимает оплату от клиентов, удерживает свою комиссию и перечисляет остаток вам.
Вы выплачиваете водителям деньги раз в месяц, удерживая свою комиссию.
📊 2. Как вести учет у партнера (ООО)
Доходы
Доходом ООО считается только ваша комиссия. Это ваш агентский доход, который облагается НДС и налогом на прибыль.
Полученные от Яндекс.Такси суммы — это денежные средства, полученные за водителей. Они не входят в доход ООО.
Расходы
Выплаты водителям — это не расходы в обычном понимании. Это перечисление средств принципалу.
Если вы привлекаете водителей как ИП, они сами платят налоги. Если как физлиц — возможны обязательства по 6-НДФЛ и страховым взносам.
Учет в 1С
Доходы отражайте на счете 90.01.1 — агентское вознаграждение.
Расчеты с водителями — через 76.09 с аналитикой по каждому водителю.
Для выплат водителям удобно использовать ведомость с отчетом агента, которую нужно оформлять ежемесячно.
💼 Бухгалтерские проводки при работе с Яндекс.Такси
1. Поступление средств от агрегатора (за минусом комиссии Яндекса)
Поступившие деньги — это средства водителей, поэтому отражаются как расчёты с принципалами:
Дт 51 Кт 76.09 — поступили средства от Яндекс.Такси (аналитика по каждому водителю)
2. Начисление собственного агентского вознаграждения
Отражается как доход организации (включается в базу по НДС и налогу на прибыль):
Дт 76.09 Кт 90.01.1 — начислено агентское вознаграждение Дт 90.01.1 Кт 68.02 — начислен НДС с агентского вознаграждения
3. Выплата остатка водителю (за вычетом вашей комиссии)
Дт 76.09 Кт 51 — перечисление средств водителю
4. Закрытие выручки на финансовый результат
Дт 90.09 Кт 99 — признание прибыли от агентского вознаграждения
Если организация также удерживает комиссии по иным услугам (например, за аренду авто, мойку и т.п.), эти суммы учитываются отдельно, с соответствующими основаниями и раздельным учетом.
📌 Важно: аналитический учёт по счёту 76.09 желательно вести в разрезе каждого водителя — это упростит контроль и сверки.
📈 3. Где смотреть выручку по водителям
В личном кабинете партнёра: https://fleet.yandex.ru
Перейдите в раздел «Финансы» — увидите поступления, комиссии агрегатора и итоговую сумму.
Раздел «Водители» — показывает выручку по каждому водителю с разбивкой по дням.
Доступна выгрузка в Excel, где можно свести отчеты для сверки с 1С.
🔍 4. Как проверить, все ли деньги перечислены
Сверяйте:
сумму поступлений на расчетный счёт,
отчеты в кабинете Яндекс.Такси,
отчеты по каждому водителю (в Excel или через API),
свою комиссию по договору.
При расхождениях можно написать в поддержку через кабинет или на e-mail партнёрского сервиса.
📑 5. Что важно оформить
Агентские договоры с водителями — с чёткой формулировкой, что вы не работодатель.
Отчеты агента водителям — раз в месяц, с указанием выручки, комиссии, итоговой суммы к выплате.
Акты оказанных услуг по агентской комиссии — если требуют контрагенты или для внутреннего учета.
⚠️ Что ещё учесть
НДС с агентского вознаграждения — вы обязаны начислить и уплатить.
Комиссия Яндекс.Такси в вашем учете не фигурирует — она удерживается до перечисления средств.
При выплатах физлицам — проверьте, не возникают ли обязанности по НДФЛ и взносам.
Если нужно — могу подготовить шаблон:
агентского договора с водителем;
отчета агента;
учетной политики по агентской модели с Яндекс.Такси.
Хорошая практика — раз в месяц проводить сверку с Яндекс.Такси, выгружать отчет по водителям и сохранять все документы (договора, отчеты, акты) для возможной проверки.
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