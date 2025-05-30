Как вести учет при работе с Яндекс.Такси через агентские договоры

4. Закрытие выручки на финансовый результат

Если организация также удерживает комиссии по иным услугам (например, за аренду авто, мойку и т.п.), эти суммы учитываются отдельно, с соответствующими основаниями и раздельным учетом.

📌 Важно: аналитический учёт по счёту 76.09 желательно вести в разрезе каждого водителя — это упростит контроль и сверки.