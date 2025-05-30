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Как вести учет при работе с Яндекс.Такси через агентские договоры

Организация (ООО на ОСНО) работает с Яндекс.Такси как партнёр, заключая агентские договоры с водителями. Агрегатор перечисляет деньги за поездки, удерживая свою комиссию. Водителям выплачиваются суммы за вычетом комиссии партнёра. Ниже — пошаговая инструкция, как вести учет и где проверять данные.

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📌 1. Как устроена схема

  • Вы заключаете публичный договор-оферту с Яндекс.Такси (ООО «Яндекс.Такси»).

  • Заключаете агентские договоры с водителями. Вы — агент, водитель — принципал.

  • Яндекс.Такси принимает оплату от клиентов, удерживает свою комиссию и перечисляет остаток вам.

  • Вы выплачиваете водителям деньги раз в месяц, удерживая свою комиссию.

📊 2. Как вести учет у партнера (ООО)

Доходы

  • Доходом ООО считается только ваша комиссия. Это ваш агентский доход, который облагается НДС и налогом на прибыль.

  • Полученные от Яндекс.Такси суммы — это денежные средства, полученные за водителей. Они не входят в доход ООО.

Расходы

  • Выплаты водителям — это не расходы в обычном понимании. Это перечисление средств принципалу.

  • Если вы привлекаете водителей как ИП, они сами платят налоги. Если как физлиц — возможны обязательства по 6-НДФЛ и страховым взносам.

Учет в 1С

  • Доходы отражайте на счете 90.01.1 — агентское вознаграждение.

  • Расчеты с водителями — через 76.09 с аналитикой по каждому водителю.

  • Для выплат водителям удобно использовать ведомость с отчетом агента, которую нужно оформлять ежемесячно.

💼 Бухгалтерские проводки при работе с Яндекс.Такси

1. Поступление средств от агрегатора (за минусом комиссии Яндекса)

Поступившие деньги — это средства водителей, поэтому отражаются как расчёты с принципалами:

Дт 51 Кт 76.09 — поступили средства от Яндекс.Такси (аналитика по каждому водителю)

2. Начисление собственного агентского вознаграждения

Отражается как доход организации (включается в базу по НДС и налогу на прибыль):

Дт 76.09 Кт 90.01.1 — начислено агентское вознаграждение Дт 90.01.1 Кт 68.02 — начислен НДС с агентского вознаграждения

3. Выплата остатка водителю (за вычетом вашей комиссии)

Дт 76.09 Кт 51 — перечисление средств водителю

4. Закрытие выручки на финансовый результат

Дт 90.09 Кт 99 — признание прибыли от агентского вознаграждения

Если организация также удерживает комиссии по иным услугам (например, за аренду авто, мойку и т.п.), эти суммы учитываются отдельно, с соответствующими основаниями и раздельным учетом.

📌 Важно: аналитический учёт по счёту 76.09 желательно вести в разрезе каждого водителя — это упростит контроль и сверки.

📈 3. Где смотреть выручку по водителям

В личном кабинете партнёра: https://fleet.yandex.ru

  • Перейдите в раздел «Финансы» — увидите поступления, комиссии агрегатора и итоговую сумму.

  • Раздел «Водители» — показывает выручку по каждому водителю с разбивкой по дням.

  • Доступна выгрузка в Excel, где можно свести отчеты для сверки с 1С.

🔍 4. Как проверить, все ли деньги перечислены

  • Сверяйте:

    • сумму поступлений на расчетный счёт,

    • отчеты в кабинете Яндекс.Такси,

    • отчеты по каждому водителю (в Excel или через API),

    • свою комиссию по договору.

  • При расхождениях можно написать в поддержку через кабинет или на e-mail партнёрского сервиса.

📑 5. Что важно оформить

  • Агентские договоры с водителями — с чёткой формулировкой, что вы не работодатель.

  • Отчеты агента водителям — раз в месяц, с указанием выручки, комиссии, итоговой суммы к выплате.

  • Акты оказанных услуг по агентской комиссии — если требуют контрагенты или для внутреннего учета.

⚠️ Что ещё учесть

  • НДС с агентского вознаграждения — вы обязаны начислить и уплатить.

  • Комиссия Яндекс.Такси в вашем учете не фигурирует — она удерживается до перечисления средств.

  • При выплатах физлицам — проверьте, не возникают ли обязанности по НДФЛ и взносам.

Если нужно — могу подготовить шаблон:

  • агентского договора с водителем;

  • отчета агента;

  • учетной политики по агентской модели с Яндекс.Такси.

Хорошая практика — раз в месяц проводить сверку с Яндекс.Такси, выгружать отчет по водителям и сохранять все документы (договора, отчеты, акты) для возможной проверки.

Дата публикации: 30.05.2025, 17:29

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