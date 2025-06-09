Организация давно есть в реестре Роскомнадзора: нужно ли пересдавать уведомление по новой форме

С 30 мая действует новая редакция КоАП, в которой появились штрафы за некорректную обработку персональных данных и отсутствие регистрации в Роскомнадзоре. Разбираемся: что делать, если организация была зарегистрирована ранее.

Ситуация: организация подала уведомление в Роскомнадзор до новых правил. Нужно ли вносить изменения?

Если организация подавала уведомление ранее, то нужно проверить его актуальность. Актуальная форма по приказу Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180 действует с 01.02.2023.

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Для проверки актуальности нужно найти уведомление в реестре. Далее стоит действовать по алгоритму:

Если в уведомлении есть раздел «Список информационных систем и их параметры», значит оно подано по старой форме и необходимо подать корректирующий документ с актуальной информацией по работе с персональными данными в организации. Если в уведомлении есть раздел «Цели обработки персональных данных», уведомление подано по актуальной форме. Но стоит проверить корректность информации в нем.

После подачи уведомления Роскомнадзор включит организацию в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.