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ЕРИР, 3% сбор и реклама в запрещённых соцсетях: что нужно знать бизнесу и блогерам прямо сейчас

Рынок интернет-рекламы в России — 1,3 трлн рублей. С января 2024 года он полностью «прозрачен» для государства через Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). А с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила, которые затронут всех: от рекламных агентств до самозанятых блогеров.

Как работает ЕРИР сегодня

  • В системе зарегистрированы 1,3 млн рекламодателей, 80 тыс. распространителей, 1,5 млн площадок

  • За 2024 год объём учтённых сделок — 858,6 млрд рублей (+35%)

  • Система используется для маркировки рекламы, аналитики рынка и теперь — для расчёта нового 3% рекламного сбора

С августа 2025 года сбор 3% будут взимать

  • Только с первого участника цепочки — того, кто получает деньги от рекламодателя (чаще всего это агентство, реже — рекламная система или площадка)

  • Около 52 тысяч компаний попадут в перечень плательщиков

  • До 15 августа участники должны подтвердить данные о бюджетах в личном кабинете ЕРИР — после этого счёт появится в «Госуслугах»

  • Сбор взимается только с рекламного бюджета, а не с общей стоимости услуг — это снижает налоговую нагрузку и делает базу прозрачной

Что будет с блогерами

  • Если блогер работает через агентство — сбор платит агентство

  • Если размещает рекламу напрямую — сам подтверждает данные в ЕРИР и оплачивает сбор через «Госуслуги»

  • Большинству самозанятых не потребуется бухгалтер — всё автоматизировано

Отдельная зона риска — нативная реклама и серые интеграции

  • Пока они не подпадают под маркировку

  • В Роскомнадзоре заявили о планах охватить и это «ненаблюдаемое пространство»

Что будет с рекламой в запрещённых соцсетях

  • С 1 сентября 2025 года даже старые рекламные посты в запрещённых платформах (Instagram1*, Facebook1* и др.) будут считаться нарушением

  • Ответственность понесут блогеры, рекламодатели и агентства

  • Придётся удалить рекламные публикации или оформить корректную отчётность, если это ещё возможно

  • Контроль и штрафы — в компетенции ФАС России

Роскомнадзор подчёркивает: цель — не наказание, а обеление рынка и поддержка отечественных IT-платформ. Пока штрафов немного, но инструменты становятся точнее — и ошибки будут обходиться дороже.

Что делать бизнесу и блогерам прямо сейчас

  • Зарегистрироваться в ЕРИР и следить за данными

  • Проверить, кто в цепочке отвечает за уплату сбора

  • Удалить или оформить по правилам старые посты в запрещённых соцсетях

  • Минимизировать посредников, чтобы снизить риски и комиссии

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