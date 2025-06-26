ЕРИР, 3% сбор и реклама в запрещённых соцсетях: что нужно знать бизнесу и блогерам прямо сейчас

Рынок интернет-рекламы в России — 1,3 трлн рублей. С января 2024 года он полностью «прозрачен» для государства через Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). А с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила, которые затронут всех: от рекламных агентств до самозанятых блогеров.