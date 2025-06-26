ЕРИР, 3% сбор и реклама в запрещённых соцсетях: что нужно знать бизнесу и блогерам прямо сейчас
Как работает ЕРИР сегодня
В системе зарегистрированы 1,3 млн рекламодателей, 80 тыс. распространителей, 1,5 млн площадок
За 2024 год объём учтённых сделок — 858,6 млрд рублей (+35%)
Система используется для маркировки рекламы, аналитики рынка и теперь — для расчёта нового 3% рекламного сбора
С августа 2025 года сбор 3% будут взимать
Только с первого участника цепочки — того, кто получает деньги от рекламодателя (чаще всего это агентство, реже — рекламная система или площадка)
Около 52 тысяч компаний попадут в перечень плательщиков
До 15 августа участники должны подтвердить данные о бюджетах в личном кабинете ЕРИР — после этого счёт появится в «Госуслугах»
Сбор взимается только с рекламного бюджета, а не с общей стоимости услуг — это снижает налоговую нагрузку и делает базу прозрачной
Что будет с блогерами
Если блогер работает через агентство — сбор платит агентство
Если размещает рекламу напрямую — сам подтверждает данные в ЕРИР и оплачивает сбор через «Госуслуги»
Большинству самозанятых не потребуется бухгалтер — всё автоматизировано
Отдельная зона риска — нативная реклама и серые интеграции
Пока они не подпадают под маркировку
В Роскомнадзоре заявили о планах охватить и это «ненаблюдаемое пространство»
Что будет с рекламой в запрещённых соцсетях
С 1 сентября 2025 года даже старые рекламные посты в запрещённых платформах (Instagram1*, Facebook1* и др.) будут считаться нарушением
Ответственность понесут блогеры, рекламодатели и агентства
Придётся удалить рекламные публикации или оформить корректную отчётность, если это ещё возможно
Контроль и штрафы — в компетенции ФАС России
Роскомнадзор подчёркивает: цель — не наказание, а обеление рынка и поддержка отечественных IT-платформ. Пока штрафов немного, но инструменты становятся точнее — и ошибки будут обходиться дороже.
Что делать бизнесу и блогерам прямо сейчас
Зарегистрироваться в ЕРИР и следить за данными
Проверить, кто в цепочке отвечает за уплату сбора
Удалить или оформить по правилам старые посты в запрещённых соцсетях
Минимизировать посредников, чтобы снизить риски и комиссии
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Комментарии1
Ну что, товарищи, готовы к очередной саге о бесконечных кружках ада для рекламщиков, или всё ещё верите в мифическое обеление рынка через новые 3% сборы?