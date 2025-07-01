Организация получила ОС в качестве доли в уставной капитал: как отразить в учете

Организация получила основное средство в качестве вклада в УК. По какой стоимости учитывать вложение и какие проводки использовать?

Ситуация: участник вложил в УК общества основное средство, стоимость которого превышает стоимость доли. Он восстанавливает НДС, а юридическое лицо подает на возмещение налога. Как отразить операцию в учете?

Основные средства принимаются к учету по стоимости, равной денежной оценке, согласованной участниками общества. При этом такая оценка не может быть выше той, которую определил профессиональным оценщиком согласно п. 3 ст. 11, п. 2 ст. 15 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Если справедливая стоимость объекта по результатам оценки превышает стоимость доли, то возникает эмиссионный доход. Балансовая стоимость ОС у передающей стороны для бухучета принимающей стороны значения не имеет.

Участник восстанавливает НДС, принятый ранее к вычету при приобретении этого объекта. Восстановление происходит пропорционально остаточной стоимости к первоначальной по данным бухучета. Общество может принять этот налог к вычету, если объект будет использоваться в деятельности, облагаемой НДС.

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Как отражать в учете

Проводки будут такие:

Дт 08 — Кт 75 — получено имущество в качестве вклада в уставный капитал.

Дт 75 — Кт 83 — отражен эмиссионный доход, если справедливая стоимость объекта превышает размер доли.

Дт 19 — Кт 83 — отражен восстановленный НДС.

Дт 68 — Кт 19 — восстановленный НДС принят к вычету.

Дт 01 — Кт 08 — полученный объект принят в состав основных средств.

Остаточная стоимость объекта по данным налогового учета передающей стороны нужна для принятия этого ОС к налоговому учету получателем. Для целей налогообложения получающая сторона признает стоимость полученного в качестве вклада ОС равного остаточной стоимости данного имущества по данным налогового учета передающей стороны, с учетом дополнительных расходов, если они возникают согласно абз. 1, 2 пп. 2 п. 1 ст. 277 НК.