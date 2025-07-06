Российский IT-дайджест #12 за 1 – 6 июля 2025

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Цифровой двойник бизнеса от Fork-Tech
Fork-Tech в кои-то веки решила порадовать мир новым поводом для корпоративных презентаций — они выкатили свою цифровую платформу для бизнеса под гордым названием Fork-Tech Data Platform. Эта штука строит цифрового двойника вашей компании на базе отечественных технологий и самых свежих данных (наверное, вчерашних, если повезёт).
Платформа сама, без нытья и перекуров, автоматизирует сбор, обработку и визуализацию данных, чтобы вы наконец увидели единое и, прости господи, точное представление ваших хаотичных бизнес-процессов в реальном времени. Решение не просто дружит с корпоративными системами, а интегрируется с ними настолько быстро, что ваша отчётность начнёт консолидироваться в 3-5 раз резвее. Ну и самое главное: платформа даёт шанс прикрутить искусственный интеллект к вашему унылому Excel, чтобы вы могли говорить на совещаниях «AI» и чувствовать себя на острие прогресса.
Юрлица:
ООО «ФОРКТЕК», (ИНН 7730304734)
Машиночитаемые доверенности 2.0 от Контура
Сервис «Контур.Доверенность» решил не отставать от моды на умные слова и теперь бодро поддерживает выпуск машиночитаемых доверенностей формата 2.0 для общения с любимым СФР (чтобы процесс взаимодействия с бюрократией стал ещё более… цифровым и запутанным).
Теперь бухгалтерам и аутсорсинговым гуру не нужно разыскивать бумажные доверенности по шкафам и столам – можно централизованно оформлять и хранить МЧД для проактивных выплат, сверок и всякого персонифицированного учета (звучит как что-то, что вы в любом случае не захотите делать вручную).
Ну и вишенка на этом бухгалтерском торте: в «Контур.Доверенности» можно забабахать МЧД для налоговой отчётности, ЕГАИС, ФТС и даже Росстата — чтобы официально передавать данные во все инстанции и чувствовать себя королём цифровой рутины.
Юрлица:
АО «ПФ «СКБ КОНТУР» (ИНН 6663003127)
Интеграция Атол Онлайн с 1С
Сервис облачной фискализации «Атол Онлайн» вместе с великими магами из «1С» наконец-то состряпали официальную интеграцию для несчастных пользователей «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Розница». Теперь для подключения к облачным кассам «Атол Онлайн» не нужно прыгать через костры из дополнительных сервисов — всё делается прямо в интерфейсе «1С», как и мечтали миллионы бухгалтеров в своих кошмарах.
Вся эта мутная процедура — от регистрации кассы до радостного пробития первого чека — живёт в облаке, строго соответствуя великому и могучему 54-ФЗ (ведь кто из нас не дрожит перед этим законом?). В результате малый и средний бизнес может не только упростить свою ИТ-кашу, но и порезать расходы, чтобы чуть быстрее выбраться на рынок и начать героически бороться за каждого покупателя.
Юрлица:
ООО «АТОЛ ОНЛАЙН» (ИНН 7714426164)
ООО «1С» (ИНН 7709860400)
Обновленная CRM «Модус» от Т1
ИТ-холдинг «Т1» обновил CRM-платформу «Модус», добавив интуитивный UI-редактор и систему контроля взаимосвязей между компонентами, что упрощает разработку и внедрение продуктов. В платформу также внедрили ИИ-функционал, который ускоряет коммуникацию с клиентами через умный IVR и виртуального ассистента. Благодаря этим улучшениям бизнес-команды могут быстрее запускать сценарии и адаптировать продукты без привлечения технических специалистов.
Юрлица:
АО «ГРУППА Т-1» (ИНН 7727048336)
Электронный кадровый документооборот в Битрикс24
«Битрикс24» решил сделать щедрый жест, чтобы вы чувствовали себя чуть менее бедным подписчиком: теперь сервис электронного кадрового документооборота доступен даже на тарифе «Стандарт» — и всё это без дополнительной платы (да-да, вы не ослышались, бесплатно, как пробник кофе в супермаркете).
Теперь можно подписывать кадровые бумажки, не вставая с кресла, ведь решение позволяет дистанционно оформлять документы, дружит с «1С» и поддерживает все эти ваши модные электронные подписи (простая, усиленная, наверное, даже подпись кровью, если очень попросить). Всё это, конечно, упаковано в сияющую оболочку «безопасности и удобства» — чтобы пользователи не переживали, что их электронные увольнения утекут в интернет быстрее, чем успеешь сказать «кадровик».
Юрлица:
ООО «БИТРИКС24» (ИНН 3906407802)
ООО «1С» (ИНН 7709860400)
Легкая платформа для частных облаков от VK Tech
VK Tech, как всегда, вышли на рынок с лицом «ну хоть кто-то должен это сделать» и представили Private Cloud Light — облегчённую платформу для создания частных облаков прямо в недрах инфраструктуры заказчика. Теперь вы можете строить свой маленький отечественный «облачок», не переживая, что завтра очередной зарубежный вендор вас бросит и увезёт лицензию в закат.
Эта поделка отечественного IT-прома особенно понравится средним компаниям и филиалам больших контор, потому что она не требует суперкомпьютера из «Терминатора» и обещает сэкономить на железе, не теряя при этом магической «отказоустойчивости» и приличной производительности (по меркам тех, кто до этого хранил всё на флешке). Импортозамещение продолжается, господа!
Юрлица:
VK Tech (ООО «ВК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 77714415613)
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Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их на почту: tot@klerk.ru или в https://t.me/totttttt
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