ЦОК ОК БСН 03.07 Мобильный

Российский IT-дайджест #12 за 1 – 6 июля 2025

Отечественные IT-гиганты продолжают радовать нас и себя — «Контур.Доверенность» расширяет власть машиночитаемых доверенностей, «Атол Онлайн» и «1С» учат кассы летать в облаках, «Битрикс24» раздаёт электронный документооборот на халяву. Читайте, чтобы не отстать от поезда цифровизации — или хотя бы чтобы понимать, что бубнят коллеги на планёрке

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Цифровой двойник бизнеса от Fork-Tech

Fork-Tech в кои-то веки решила порадовать мир новым поводом для корпоративных презентаций — они выкатили свою цифровую платформу для бизнеса под гордым названием Fork-Tech Data Platform. Эта штука строит цифрового двойника вашей компании на базе отечественных технологий и самых свежих данных (наверное, вчерашних, если повезёт).

Платформа сама, без нытья и перекуров, автоматизирует сбор, обработку и визуализацию данных, чтобы вы наконец увидели единое и, прости господи, точное представление ваших хаотичных бизнес-процессов в реальном времени. Решение не просто дружит с корпоративными системами, а интегрируется с ними настолько быстро, что ваша отчётность начнёт консолидироваться в 3-5 раз резвее. Ну и самое главное: платформа даёт шанс прикрутить искусственный интеллект к вашему унылому Excel, чтобы вы могли говорить на совещаниях «AI» и чувствовать себя на острие прогресса.

Юрлица:

Машиночитаемые доверенности 2.0 от Контура

Сервис «Контур.Доверенность» решил не отставать от моды на умные слова и теперь бодро поддерживает выпуск машиночитаемых доверенностей формата 2.0 для общения с любимым СФР (чтобы процесс взаимодействия с бюрократией стал ещё более… цифровым и запутанным).

Теперь бухгалтерам и аутсорсинговым гуру не нужно разыскивать бумажные доверенности по шкафам и столам – можно централизованно оформлять и хранить МЧД для проактивных выплат, сверок и всякого персонифицированного учета (звучит как что-то, что вы в любом случае не захотите делать вручную).

Ну и вишенка на этом бухгалтерском торте: в «Контур.Доверенности» можно забабахать МЧД для налоговой отчётности, ЕГАИС, ФТС и даже Росстата — чтобы официально передавать данные во все инстанции и чувствовать себя королём цифровой рутины.

Юрлица:

Интеграция Атол Онлайн с 1С

Сервис облачной фискализации «Атол Онлайн» вместе с великими магами из «1С» наконец-то состряпали официальную интеграцию для несчастных пользователей «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Розница». Теперь для подключения к облачным кассам «Атол Онлайн» не нужно прыгать через костры из дополнительных сервисов — всё делается прямо в интерфейсе «1С», как и мечтали миллионы бухгалтеров в своих кошмарах.

Вся эта мутная процедура — от регистрации кассы до радостного пробития первого чека — живёт в облаке, строго соответствуя великому и могучему 54-ФЗ (ведь кто из нас не дрожит перед этим законом?). В результате малый и средний бизнес может не только упростить свою ИТ-кашу, но и порезать расходы, чтобы чуть быстрее выбраться на рынок и начать героически бороться за каждого покупателя.

Юрлица:

Обновленная CRM «Модус» от Т1

ИТ-холдинг «Т1» обновил CRM-платформу «Модус», добавив интуитивный UI-редактор и систему контроля взаимосвязей между компонентами, что упрощает разработку и внедрение продуктов. В платформу также внедрили ИИ-функционал, который ускоряет коммуникацию с клиентами через умный IVR и виртуального ассистента. Благодаря этим улучшениям бизнес-команды могут быстрее запускать сценарии и адаптировать продукты без привлечения технических специалистов.
Юрлица:

Электронный кадровый документооборот в Битрикс24

«Битрикс24» решил сделать щедрый жест, чтобы вы чувствовали себя чуть менее бедным подписчиком: теперь сервис электронного кадрового документооборота доступен даже на тарифе «Стандарт» — и всё это без дополнительной платы (да-да, вы не ослышались, бесплатно, как пробник кофе в супермаркете).

Теперь можно подписывать кадровые бумажки, не вставая с кресла, ведь решение позволяет дистанционно оформлять документы, дружит с «1С» и поддерживает все эти ваши модные электронные подписи (простая, усиленная, наверное, даже подпись кровью, если очень попросить). Всё это, конечно, упаковано в сияющую оболочку «безопасности и удобства» — чтобы пользователи не переживали, что их электронные увольнения утекут в интернет быстрее, чем успеешь сказать «кадровик».

Юрлица:

Легкая платформа для частных облаков от VK Tech

VK Tech, как всегда, вышли на рынок с лицом «ну хоть кто-то должен это сделать» и представили Private Cloud Light — облегчённую платформу для создания частных облаков прямо в недрах инфраструктуры заказчика. Теперь вы можете строить свой маленький отечественный «облачок», не переживая, что завтра очередной зарубежный вендор вас бросит и увезёт лицензию в закат.

Эта поделка отечественного IT-прома особенно понравится средним компаниям и филиалам больших контор, потому что она не требует суперкомпьютера из «Терминатора» и обещает сэкономить на железе, не теряя при этом магической «отказоустойчивости» и приличной производительности (по меркам тех, кто до этого хранил всё на флешке). Импортозамещение продолжается, господа!

Юрлица:

  • VK Tech (ООО «ВК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 77714415613)

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Дата публикации: 06.07.2025, 22:11

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