Российский IT-дайджест #12 за 1 – 6 июля 2025

Цифровой двойник бизнеса от Fork-Tech

Fork-Tech в кои-то веки решила порадовать мир новым поводом для корпоративных презентаций — они выкатили свою цифровую платформу для бизнеса под гордым названием Fork-Tech Data Platform. Эта штука строит цифрового двойника вашей компании на базе отечественных технологий и самых свежих данных (наверное, вчерашних, если повезёт).

Платформа сама, без нытья и перекуров, автоматизирует сбор, обработку и визуализацию данных, чтобы вы наконец увидели единое и, прости господи, точное представление ваших хаотичных бизнес-процессов в реальном времени. Решение не просто дружит с корпоративными системами, а интегрируется с ними настолько быстро, что ваша отчётность начнёт консолидироваться в 3-5 раз резвее. Ну и самое главное: платформа даёт шанс прикрутить искусственный интеллект к вашему унылому Excel, чтобы вы могли говорить на совещаниях «AI» и чувствовать себя на острие прогресса.

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