QR-код вместо терминала: как СБП меняет экономику малого бизнеса и сколько на самом деле экономят предприниматели

В 2024 году Система быстрых платежей (СБП) не просто стала удобным способом перевода денег, но постепенно начала менять правила игры в розничной торговле и сфере услуг.
Разберем, что происходит с долей QR-платежей в выручке малого бизнеса, каков средний чек при такой оплате и сколько удаётся экономить на эквайринге.
От 10 до 30% оборота: QR-платежи в малом бизнесе набирают вес
По данным Банка России, в 2024 году число операций по СБП достигло рекордного уровня — более 4,6 трлн рублей в первом квартале. И если раньше основную долю составляли переводы между физлицами, то сегодня всё большую долю занимают именно платежи от клиентов бизнесу.
Так, согласно открытым данным ЦБ и крупнейших финтех-операторов, в сегменте малого бизнеса доля QR-платежей через СБП в обороте выросла с 7% в начале 2023 года до более чем 20% к середине 2024 года. Причем в отдельных нишах этот показатель еще выше: по данным экспертов, в кафе, парикмахерских, студиях йоги, на автомойках и маркетах локальных брендов QR-коды через СБП уже приносят до трети выручки.
У наших клиентов в сфере услуг доля оплат по СБП за год выросла почти втрое. Если в начале 2023 года QR приносил около 10% от оборота, то сейчас — от 25 до 35%, особенно у предпринимателей, ориентированных на молодую аудиторию.
Почему бизнесу выгодно: арифметика наглядной экономии
Главная причина, по которой предприниматели всё чаще выбирают QR-код вместо банковского терминала, — это комиссии. Если при приеме оплаты по карте бизнес платит от 1,5% до 2,5%, то при оплате через СБП комиссии фиксированы и существенно ниже: до 0,7% — для обычных компаний, 0,4% — для микробизнеса (до 30 млн рублей оборота в год).
Экономия кажется незначительной только на первый взгляд.
Например, если у кофейни ежемесячный оборот составляет 1,2 млн рублей, то при эквайринге под 2% она отдаёт банку 24 000 рублей в месяц, при оплатах по QR через СБП — всего 4 800 рублей. Разница — почти 20 000 рублей ежемесячно. За год — более 230 тысяч. Для небольших точек и самозанятых эта сумма может быть эквивалентна месячной выручке или зарплате сотрудника.
Кроме того, для приёма QR-платежей не требуется POS-терминал. Предпринимателю не нужно арендовать или обслуживать оборудование, заключать отдельные договоры с банками — достаточно сгенерировать QR-код в приложении и распечатать его. Многие кассовые системы уже умеют автоматически формировать QR для оплаты, включая сумму покупки.
Средний чек: мифы и реальность
Одно из распространённых заблуждений — что по QR-коду клиенты платят только за мелкие покупки. Действительно, еще два года назад средний чек по СБП был значительно ниже, чем при оплате картой. Но в 2024 году разрыв практически исчез.
По данным Банка России, средний чек по карте – 890 ₽, по QR через СБП – 780 ₽.
Снижение разницы связано с растущим доверием к QR-платежам — их всё чаще используют для оплаты не только кофе или доставки еды, но и дорогостоящих услуг: от косметологии до ремонта электроники. Особенно активно такой способ оплаты используют покупатели младше 35 лет, которым привычно сканировать код и подтверждать оплату в пару кликов.
Как QR меняет поведение покупателей
QR-платежи становятся удобной альтернативой не только для бизнеса, но и для клиентов. По данным НАФИ, 62% россиян хотя бы раз оплачивали покупки по QR через СБП, а 41% делают это регулярно.
Покупатели отмечают, что им проще подтвердить оплату в банковском приложении, чем доставать карту. Они чувствуют, что «поддерживают» местный бизнес, не заставляя его переплачивать за эквайринг. А также, что QR-платежи работают даже там, где терминал может не ловить — например, в парке, на ярмарке или выездном мероприятии.
Дополнительный бонус: оплата по QR через СБП зачисляется мгновенно, без задержек, как бывает с эквайрингом. Это особенно важно для малого бизнеса, где каждый оборотный рубль на счету.
Это только начало
Банки и маркетплейсы всё активнее внедряют поддержку QR-платежей. Многие агрегаторы такси, службы доставки и даже крупные торговые сети уже интегрировали СБП как способ оплаты по умолчанию. Тем временем государство планомерно поддерживает развитие этой инфраструктуры, включая СБП в программы цифровизации.
Для малого бизнеса — это окно возможностей.
Вместо того чтобы терять до 2,5% с каждого чека, предприниматель может сохранить эти деньги, ускорить оборот и предложить клиентам удобный и современный способ оплаты.
Таким образом, система быстрых платежей перестаёт быть просто «альтернативой» эквайрингу — она становится новым стандартом. Простое подключение, мгновенное зачисление, фиксированная минимальная комиссия и растущая популярность среди клиентов делают QR-оплату инструментом, который меняет экономику небольших компаний на уровне повседневной практики.
И если раньше «QR-код на стойке» воспринимался как временное решение, сегодня — это уже маркер осознанного подхода к расходам. И аргумент в пользу того, чтобы малый бизнес мог расти без лишних комиссий.
Комментарии2
С 1 марта 2025 года при приеме платежей через СБП между юрлицами и ИП необходимо применять ККТ. Как вы считаете, насколько это усложнит процесс расчетов и повлияет на экономию, которую бизнес получает от использования СБП?
Интересно, как малый бизнес справляется с фискализацией QR-платежей через СБП: возникают ли сложности с интеграцией в кассовые системы и корректным отражением в отчетности?