QR-код вместо терминала: как СБП меняет экономику малого бизнеса и сколько на самом деле экономят предприниматели

От 10 до 30% оборота: QR-платежи в малом бизнесе набирают вес

По данным Банка России, в 2024 году число операций по СБП достигло рекордного уровня — более 4,6 трлн рублей в первом квартале. И если раньше основную долю составляли переводы между физлицами, то сегодня всё большую долю занимают именно платежи от клиентов бизнесу.

Так, согласно открытым данным ЦБ и крупнейших финтех-операторов, в сегменте малого бизнеса доля QR-платежей через СБП в обороте выросла с 7% в начале 2023 года до более чем 20% к середине 2024 года. Причем в отдельных нишах этот показатель еще выше: по данным экспертов, в кафе, парикмахерских, студиях йоги, на автомойках и маркетах локальных брендов QR-коды через СБП уже приносят до трети выручки.

У наших клиентов в сфере услуг доля оплат по СБП за год выросла почти втрое. Если в начале 2023 года QR приносил около 10% от оборота, то сейчас — от 25 до 35%, особенно у предпринимателей, ориентированных на молодую аудиторию.