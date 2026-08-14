15 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 15 августа
В России сегодня отмечают такие праздники:
День авиастроителя
Профессиональный праздник работников авиационной промышленности, учрежденный в СССР в 1956 году. Отмечают конструкторов, инженеров, рабочих и всех, кто связан с проектированием, производством и испытаниями авиационной техники.
День города Екатеринбург
Главный летний праздник столицы Урала в 2026 году впервые отметили 1 августа (ранее — в третью субботу августа). В 2026 году Екатеринбург отпраздновал свое 303-летие.
День Республики Тыва
Официальный государственный праздник региона, ежегодно отмечаемый 15 августа в память о провозглашении Тувинской Народной Республики и принятии первой Конституции в 1921 году.
День памяти Виктора Цоя
Неофициальная, но широко отмечаемая поклонниками дата 15 августа, приуроченная к гибели музыканта в автокатастрофе 15 августа 1990 года.
Международные праздники 15 августа
В мире 15 августа отмечают следующие международные дни:
Всемирный день бездомных животных
Отмечается в третью субботу августа по инициативе Международного общества прав животных. Цель — привлечь внимание к проблеме бездомных животных, поддержать приюты и пропагандировать ответственное отношение к питомцам.
День археолога
Неофициальный профессиональный праздник специалистов, занимающихся археологическими исследованиями.
Какие праздники и дни памяти 15 августа в других странах
В отдельных странах 15 августа приурочена к своим национальным событиям:
Праздник Войска Польского, Польша. Национальный день польской армии.
День матери, Коста-Рика. Праздник, посвященный матерям.
День Николя Шовена. Неофициальная дата, связанная с именем персонажа, давшего название понятию «шовинизм».
День освобождения, Корея. Национальный праздник, отмечающий освобождение от японского колониального правления.
Праздник разлива Нила, Египет. Традиционный праздник, связанный с ежегодным разливом реки.
День независимости, Конго. Национальный праздник.
День траура, Бангладеш. Дата национальной скорби.
Национальный праздник, Лихтенштейн. Главный государственный праздник княжества.
День кожевенного ремесла, США. Неофициальный праздник мастеров работы с кожей.
Церемония памяти жертв войны, Япония. День поминовения погибших.
Праздник близнецов, Франция. Неофициальный праздник для близнецов.
День военно-морских сил, Румыния. Профессиональный праздник военных моряков.
Религиозные праздники 15 августа
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Первомученик и архидиакон Стефан. Память первого христианского мученика, побитого камнями за проповедь веры.
Блаженный Василий Московский. Память юродивого, одного из самых почитаемых московских святых.
Икона Богородицы Ачаирская. Местночтимый образ.
Необычные праздники 15 августа
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Праздник сладких огурцов. Забавный неофициальный праздник, связанный с необычным вкусом и кулинарными экспериментами.
День «Пойте на Луну». Легкий творческий праздник, призывающий петь под луной.
День рождения телефонного приветствия «Алло». Неофициальная дата, посвященная самому распространенному телефонному приветствию.
Народные праздники и приметы на сегодня 15 августа
С этой датой связаны несколько народных примет:
Степан Сеновал. Народное название дня памяти первомученика Стефана. К этому времени обычно завершали сенокос и складывали сено в стога.
Особенно заботились о лошадях: поили их водой «через серебро». Из трав плели «Степанов венок» — оберег от болезней.
Какова погода на Степана — таким будет сентябрь.
Дождь — к хорошему урожаю картофеля.
Ясный солнечный день — к теплому и сухому сентябрю.
Сильный ветер — к ветреной зиме.
Кто родился в этот день
15 августа родились многие известные люди:
Наполеон I Бонапарт (1769). Французский император, полководец и государственный деятель.
Вальтер Скотт (1771). Шотландский писатель, основоположник исторического романа.
Алексей Крылов (1863). Русский и советский кораблестроитель, механик и математик.
Микаэл Таривердиев (1931). Советский композитор, автор музыки к фильмам.
Екатерина Васильева (1945). Советская и российская актриса театра и кино.
Бен Аффлек (1972). Американский актер, режиссер и сценарист.
Дженнифер Лоуренс (1990). Американская актриса, лауреат премии «Оскар».
Нюша (1990). Российская певица и актриса.
Начать дискуссию