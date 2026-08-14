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15 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

15 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 15 августа отмечают День авиастроителя и Всемирный день бездомных животных. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 15 августа.

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Какой сегодня праздник в России 15 августа

В России сегодня отмечают такие праздники:

День авиастроителя

Профессиональный праздник работников авиационной промышленности, учрежденный в СССР в 1956 году. Отмечают конструкторов, инженеров, рабочих и всех, кто связан с проектированием, производством и испытаниями авиационной техники.

День города Екатеринбург

Главный летний праздник столицы Урала в 2026 году впервые отметили 1 августа (ранее — в третью субботу августа). В 2026 году Екатеринбург отпраздновал свое 303-летие.

День Республики Тыва

Официальный государственный праздник региона, ежегодно отмечаемый 15 августа в память о провозглашении Тувинской Народной Республики и принятии первой Конституции в 1921 году. 

День памяти Виктора Цоя

Неофициальная, но широко отмечаемая поклонниками дата 15 августа, приуроченная к гибели музыканта в автокатастрофе 15 августа 1990 года. 

Международные праздники 15 августа

В мире 15 августа отмечают следующие международные дни:

Всемирный день бездомных животных

Отмечается в третью субботу августа по инициативе Международного общества прав животных. Цель — привлечь внимание к проблеме бездомных животных, поддержать приюты и пропагандировать ответственное отношение к питомцам.

День археолога

Неофициальный профессиональный праздник специалистов, занимающихся археологическими исследованиями.

Какие праздники и дни памяти 15 августа в других странах

В отдельных странах 15 августа приурочена к своим национальным событиям:

  • Праздник Войска Польского, Польша. Национальный день польской армии.

  • День матери, Коста-Рика. Праздник, посвященный матерям.

  • День Николя Шовена. Неофициальная дата, связанная с именем персонажа, давшего название понятию «шовинизм».

  • День освобождения, Корея. Национальный праздник, отмечающий освобождение от японского колониального правления.

  • Праздник разлива Нила, Египет. Традиционный праздник, связанный с ежегодным разливом реки.

  • День независимости, Конго. Национальный праздник.

  • День траура, Бангладеш. Дата национальной скорби.

  • Национальный праздник, Лихтенштейн. Главный государственный праздник княжества.

  • День кожевенного ремесла, США. Неофициальный праздник мастеров работы с кожей.

  • Церемония памяти жертв войны, Япония. День поминовения погибших.

  • Праздник близнецов, Франция. Неофициальный праздник для близнецов.

  • День военно-морских сил, Румыния. Профессиональный праздник военных моряков.

Религиозные праздники 15 августа

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

  • Первомученик и архидиакон Стефан. Память первого христианского мученика, побитого камнями за проповедь веры.

  • Блаженный Василий Московский. Память юродивого, одного из самых почитаемых московских святых.

  • Икона Богородицы Ачаирская. Местночтимый образ.

Необычные праздники 15 августа

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Праздник сладких огурцов. Забавный неофициальный праздник, связанный с необычным вкусом и кулинарными экспериментами.

  • День «Пойте на Луну». Легкий творческий праздник, призывающий петь под луной.

  • День рождения телефонного приветствия «Алло». Неофициальная дата, посвященная самому распространенному телефонному приветствию.

Народные праздники и приметы на сегодня 15 августа

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • Степан Сеновал. Народное название дня памяти первомученика Стефана. К этому времени обычно завершали сенокос и складывали сено в стога.

  • Особенно заботились о лошадях: поили их водой «через серебро». Из трав плели «Степанов венок» — оберег от болезней.

  • Какова погода на Степана — таким будет сентябрь.

  • Дождь — к хорошему урожаю картофеля.

  • Ясный солнечный день — к теплому и сухому сентябрю.

  • Сильный ветер — к ветреной зиме.

Кто родился в этот день

15 августа родились многие известные люди:

  • Наполеон I Бонапарт (1769). Французский император, полководец и государственный деятель.

  • Вальтер Скотт (1771). Шотландский писатель, основоположник исторического романа.

  • Алексей Крылов (1863). Русский и советский кораблестроитель, механик и математик.

  • Микаэл Таривердиев (1931). Советский композитор, автор музыки к фильмам.

  • Екатерина Васильева (1945). Советская и российская актриса театра и кино.

  • Бен Аффлек (1972). Американский актер, режиссер и сценарист.

  • Дженнифер Лоуренс (1990). Американская актриса, лауреат премии «Оскар».

  • Нюша (1990). Российская певица и актриса.

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