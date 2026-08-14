15 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 15 августа

В России сегодня отмечают такие праздники:

День авиастроителя

Профессиональный праздник работников авиационной промышленности, учрежденный в СССР в 1956 году. Отмечают конструкторов, инженеров, рабочих и всех, кто связан с проектированием, производством и испытаниями авиационной техники.

День города Екатеринбург

Главный летний праздник столицы Урала в 2026 году впервые отметили 1 августа (ранее — в третью субботу августа). В 2026 году Екатеринбург отпраздновал свое 303-летие.

День Республики Тыва

Официальный государственный праздник региона, ежегодно отмечаемый 15 августа в память о провозглашении Тувинской Народной Республики и принятии первой Конституции в 1921 году.

День памяти Виктора Цоя