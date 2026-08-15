16 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 16 августа
В России сегодня отмечают такие праздники:
День Воздушного Флота России
Профессиональный праздник летчиков, бортпроводников, диспетчеров, инженеров и всех работников гражданской авиации. Отмечается ежегодно в третье воскресенье августа. В этот день проходят торжественные мероприятия в аэропортах и авиационных предприятиях.
Международные даты 16 августа
В мире 16 августа отмечают следующие международные дни:
Международный день «Помашите в камеру наблюдения»
Неофициальный праздник, в который предлагается помахать рукой камерам видеонаблюдения.
День памяти Элвиса Пресли
Дата смерти легендарного короля рок-н-ролла 16 августа 1977 года. Поклонники по всему миру вспоминают его творчество и устраивают тематические мероприятия.
Какие праздники отмечают 16 августа в других странах
В отдельных странах 16 августа приурочена к своим национальным событиям:
День Военно-воздушных сил, Республика Беларусь. Профессиональный праздник военных летчиков.
День спорта, Казахстан. Национальный праздник, посвященный спорту и здоровому образу жизни.
Национальный день ВДВ, США. Праздник воздушно-десантных войск.
День защиты детей, Парагвай. Дата, посвященная правам и защите детей.
Новый год Парси, Индия. Традиционный праздник общины парсов.
Сиенское Палио, Италия. Знаменитые скачки в Сиене.
Шиколатада, Франция. Праздник, связанный с шоколадной тематикой.
День возрождения республики, Доминиканская Республика. Историческая дата.
День мира, Таиланд. Праздник, посвященный миру.
Праздник огня «Даймондзи», Япония. Традиционный огненный фестиваль.
Религиозные праздники 16 августа
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобного Исаакия Далматского
День памяти преподобного Исаакия Далматского посвящен исповеднику IV века, который защищал православную веру от арианства и пострадал за обличение императора Валента. Его почитают как пример твердости в вере.
День памяти преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца.
День памяти преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца установлен в честь святого XII века, основавшего в Новгороде Антониев монастырь. По преданию, он приплыл туда из Рима на камне. Святого почитают как молитвенника и чудотворца.
Необычные праздники 16 августа
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День малинового варенья. Неофициальный праздник, связанный со сбором малины и домашними заготовками.
День Джокера. Праздник, посвященный самому известному злодею Бэтмена.
День «Настоящая любовь навсегда». Романтический день, посвященный вечной любви.
День чуда своими руками. Праздник творчества и создания чего-то удивительного собственными силами.
Народные праздники и приметы на сегодня 16 августа
С этой датой связаны несколько народных примет:
Антон Вихровей (Малинник). Народное название дня памяти преподобного Антония Римлянина. День часто бывает ветреным, отсюда прозвище Вихровей.
По ветру судили о предстоящей зиме. Также в это время дозревала малина, поэтому день называли Малинником и активно собирали ягоды.
Каков ветер на Антона — такова будет зима. Сильный ветер с вихрями — к снежной и морозной зиме.
Южный ветер — к мягкой зиме.
Северный ветер — к суровым морозам.
Дождь на Антона — к затяжной непогоде.
Кто родился в этот день
16 августа родились многие известные люди:
Жан де Лабрюйер (1645). Французский писатель-моралист, автор книги «Характеры».
Вильгельм Вундт (1832). Немецкий психолог и философ, основатель экспериментальной психологии.
Габриель Липпман (1845). Французский физик, лауреат Нобелевской премии.
Юрий Рерих (1902). Русский востоковед, лингвист и путешественник, сын Николая Рериха.
Пьер Ришар (1934). Французский актер-комик.
Джеймс Кэмерон (1954). Канадский кинорежиссер, автор «Титаника» и «Аватара».
Мадонна (1958). Американская певица, актриса и одна из самых влиятельных поп-исполнительниц.
Юлия Высоцкая (1973). Российская актриса, телеведущая и кулинарный эксперт.
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