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16 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

16 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 16 августа отмечают День Воздушного Флота России, Антона Вихровея и День памяти Элвиса Пресли. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 16 августа.

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Какой сегодня праздник в России 16 августа

В России сегодня отмечают такие праздники:

День Воздушного Флота России

Профессиональный праздник летчиков, бортпроводников, диспетчеров, инженеров и всех работников гражданской авиации. Отмечается ежегодно в третье воскресенье августа. В этот день проходят торжественные мероприятия в аэропортах и авиационных предприятиях.

Международные даты 16 августа

В мире 16 августа отмечают следующие международные дни:

Международный день «Помашите в камеру наблюдения»

Неофициальный праздник, в который предлагается помахать рукой камерам видеонаблюдения.

День памяти Элвиса Пресли

Дата смерти легендарного короля рок-н-ролла 16 августа 1977 года. Поклонники по всему миру вспоминают его творчество и устраивают тематические мероприятия.

Какие праздники отмечают 16 августа в других странах

В отдельных странах 16 августа приурочена к своим национальным событиям:

  • День Военно-воздушных сил, Республика Беларусь. Профессиональный праздник военных летчиков.

  • День спорта, Казахстан. Национальный праздник, посвященный спорту и здоровому образу жизни.

  • Национальный день ВДВ, США. Праздник воздушно-десантных войск.

  • День защиты детей, Парагвай. Дата, посвященная правам и защите детей.

  • Новый год Парси, Индия. Традиционный праздник общины парсов.

  • Сиенское Палио, Италия. Знаменитые скачки в Сиене.

  • Шиколатада, Франция. Праздник, связанный с шоколадной тематикой.

  • День возрождения республики, Доминиканская Республика. Историческая дата.

  • День мира, Таиланд. Праздник, посвященный миру.

  • Праздник огня «Даймондзи», Япония. Традиционный огненный фестиваль.

Религиозные праздники 16 августа

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобного Исаакия Далматского

День памяти преподобного Исаакия Далматского посвящен исповеднику IV века, который защищал православную веру от арианства и пострадал за обличение императора Валента. Его почитают как пример твердости в вере.

День памяти преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца.

День памяти преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца установлен в честь святого XII века, основавшего в Новгороде Антониев монастырь. По преданию, он приплыл туда из Рима на камне. Святого почитают как молитвенника и чудотворца.

Необычные праздники 16 августа

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День малинового варенья. Неофициальный праздник, связанный со сбором малины и домашними заготовками.

  • День Джокера. Праздник, посвященный самому известному злодею Бэтмена.

  • День «Настоящая любовь навсегда». Романтический день, посвященный вечной любви.

  • День чуда своими руками. Праздник творчества и создания чего-то удивительного собственными силами.

Народные праздники и приметы на сегодня 16 августа

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • Антон Вихровей (Малинник). Народное название дня памяти преподобного Антония Римлянина. День часто бывает ветреным, отсюда прозвище Вихровей.

  • По ветру судили о предстоящей зиме. Также в это время дозревала малина, поэтому день называли Малинником и активно собирали ягоды.

  • Каков ветер на Антона — такова будет зима. Сильный ветер с вихрями — к снежной и морозной зиме.

  • Южный ветер — к мягкой зиме.

  • Северный ветер — к суровым морозам.

  • Дождь на Антона — к затяжной непогоде.

Кто родился в этот день

16 августа родились многие известные люди:

  • Жан де Лабрюйер (1645). Французский писатель-моралист, автор книги «Характеры».

  • Вильгельм Вундт (1832). Немецкий психолог и философ, основатель экспериментальной психологии.

  • Габриель Липпман (1845). Французский физик, лауреат Нобелевской премии.

  • Юрий Рерих (1902). Русский востоковед, лингвист и путешественник, сын Николая Рериха.

  • Пьер Ришар (1934). Французский актер-комик.

  • Джеймс Кэмерон (1954). Канадский кинорежиссер, автор «Титаника» и «Аватара».

  • Мадонна (1958). Американская певица, актриса и одна из самых влиятельных поп-исполнительниц.

  • Юлия Высоцкая (1973). Российская актриса, телеведущая и кулинарный эксперт.

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