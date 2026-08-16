17 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 17 августа
В России сегодня отмечают такие праздники:
Авдотья Малиновка
Этот народно-христианский праздник приурочен к церковному дню памяти святой мученицы Евдокии Персидской.
Международные праздники 17 августа
В мире 17 августа отмечают следующие международные дни:
День секонд-хенда (День комиссионного магазина)
Неофициальный праздник, посвященный вторичному использованию вещей, осознанному потреблению и магазинам подержанных товаров. В этот день часто проводят акции обмена одеждой и рассказывают о пользе повторного использования вещей.
Какие даты отмечают 17 августа в других странах
В отдельных странах 17 августа приурочена к своим национальным событиям:
День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом, Словения. Историческая дата.
День работников служб по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Таджикистан. Профессиональный праздник спасателей.
День инженера, Колумбия. Профессиональный праздник инженеров.
День независимости, Индонезия. Главный государственный праздник Индонезии.
День Маркуса Гарви, Ямайка. Дата, посвященная ямайскому общественному деятелю и идеологу панафриканизма.
День флага, Боливия. Праздник государственного флага.
День индонезийско-американской дружбы, США. Дата, отмечающая дружественные отношения между странами.
Религиозные праздники 17 августа
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобномученицы Ии Персидской
Эта святая дева пострадала за христианскую веру в Персии в V веке. После жестоких истязаний и содержания в темнице она была претерпела мученическую кончину за отказ отречься от Христа.
День памяти святых семи отроков Эфесских
Память семи юношей — Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонинуса, Эксекустодиана и Иоанна, которые скрылись в пещере от гонений императора Декия и чудесно проспали там около двух веков. Их чудесное пробуждение в V веке стало живым свидетельством и доказательством будушего всеобщего воскресения мертвых.
Праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери
Это почитаемый местночтимый образ Богородицы, являющийся списком с великой Казанской иконы. Святыня прославилась чудесной защитой Пензы от нашествий и бедствий, став символом духовного заступничества и надежды для местных жителей.
День памяти святого праведного Алексия Бортсурманского
Алексий Бортсурманский — великий русский священник XIX века из Нижегородской губернии, прославившийся своей подвижнической жизнью, даром прозорливости и неустанной молитвой. Он со смирением нес пастырский крест, помогал бедным и исцелял душевные и телесные недуги многих людей.
Необычные праздники 17 августа
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День рыжих котов с голубыми глазами. Забавный праздник для любителей кошек редкой расцветки.
День лысых ежиков. День, посвященный этим милым животным и их иголкам.
День любимого дивана. Праздник для тех, кто ценит отдых на любимом месте.
День проснувшихся улиток. Праздник, посвященный улиткам.
Народные праздники и приметы на сегодня 17 августа
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Авдотья Малиновка (Огуречница, Сеногнойка). К этому времени созревала малина и огурцы, а частые дожди могли испортить сено. По погоде этого дня судили о ноябре.
Какова Авдотья — таков и ноябрь. Ясный день — к сухому и мягкому ноябрю.
Дождь — к сырой осени и затяжным осадкам.
Утренний туман над лесом — к хорошему урожаю грибов.
Много малины — к богатому урожаю хлеба.
Кто родился в этот день
17 августа родились многие известные люди:
Пьер де Ферма (1601). Французский математик, один из создателей теории чисел и аналитической геометрии.
Михаил Ботвинник (1911). Советский шахматист, шестой чемпион мира, основатель советской шахматной школы.
Олег Табаков (1935). Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова.
Муслим Магомаев (1942). Советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец.
Роберт Де Ниро (1943). Американский актер и режиссер, обладатель премий «Оскар».
Шон Пенн (1960). Американский актер и режиссер, лауреат премии «Оскар».
Наталья Ветлицкая (1964). Российская эстрадная певица.
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