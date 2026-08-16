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17 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

17 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 17 августа отмечают Авдотью Малиновку и День секонд-хенда. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 17 августа.

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Какой сегодня праздник в России 17 августа

В России сегодня отмечают такие праздники:

Авдотья Малиновка

Этот народно-христианский праздник приурочен к церковному дню памяти святой мученицы Евдокии Персидской. 

Международные праздники 17 августа

В мире 17 августа отмечают следующие международные дни:

День секонд-хенда (День комиссионного магазина)

Неофициальный праздник, посвященный вторичному использованию вещей, осознанному потреблению и магазинам подержанных товаров. В этот день часто проводят акции обмена одеждой и рассказывают о пользе повторного использования вещей.

Какие даты отмечают 17 августа в других странах

В отдельных странах 17 августа приурочена к своим национальным событиям:

  • День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом, Словения. Историческая дата.

  • День работников служб по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Таджикистан. Профессиональный праздник спасателей.

  • День инженера, Колумбия. Профессиональный праздник инженеров.

  • День независимости, Индонезия. Главный государственный праздник Индонезии.

  • День Маркуса Гарви, Ямайка. Дата, посвященная ямайскому общественному деятелю и идеологу панафриканизма.

  • День флага, Боливия. Праздник государственного флага.

  • День индонезийско-американской дружбы, США. Дата, отмечающая дружественные отношения между странами.

Религиозные праздники 17 августа

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобномученицы Ии Персидской

Эта святая дева пострадала за христианскую веру в Персии в V веке. После жестоких истязаний и содержания в темнице она была претерпела мученическую кончину за отказ отречься от Христа.

День памяти святых семи отроков Эфесских

Память семи юношей — Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонинуса, Эксекустодиана и Иоанна, которые скрылись в пещере от гонений императора Декия и чудесно проспали там около двух веков. Их чудесное пробуждение в V веке стало живым свидетельством и доказательством будушего всеобщего воскресения мертвых.

Праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери

Это почитаемый местночтимый образ Богородицы, являющийся списком с великой Казанской иконы. Святыня прославилась чудесной защитой Пензы от нашествий и бедствий, став символом духовного заступничества и надежды для местных жителей.

День памяти святого праведного Алексия Бортсурманского

Алексий Бортсурманский — великий русский священник XIX века из Нижегородской губернии, прославившийся своей подвижнической жизнью, даром прозорливости и неустанной молитвой. Он со смирением нес пастырский крест, помогал бедным и исцелял душевные и телесные недуги многих людей.

Необычные праздники 17 августа

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День рыжих котов с голубыми глазами. Забавный праздник для любителей кошек редкой расцветки.

  • День лысых ежиков. День, посвященный этим милым животным и их иголкам.

  • День любимого дивана. Праздник для тех, кто ценит  отдых на любимом месте.

  • День проснувшихся улиток. Праздник, посвященный улиткам.

Народные праздники и приметы на сегодня 17 августа

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю  Авдотья Малиновка (Огуречница, Сеногнойка). К этому времени созревала малина и огурцы, а частые дожди могли испортить сено. По погоде этого дня судили о ноябре.

  • Какова Авдотья — таков и ноябрь. Ясный день — к сухому и мягкому ноябрю.

  • Дождь — к сырой осени и затяжным осадкам.

  • Утренний туман над лесом — к хорошему урожаю грибов.

  • Много малины — к богатому урожаю хлеба.

Кто родился в этот день

17 августа родились многие известные люди:

  • Пьер де Ферма (1601). Французский математик, один из создателей теории чисел и аналитической геометрии.

  • Михаил Ботвинник (1911). Советский шахматист, шестой чемпион мира, основатель советской шахматной школы.

  • Олег Табаков (1935). Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова.

  • Муслим Магомаев (1942). Советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец.

  • Роберт Де Ниро (1943). Американский актер и режиссер, обладатель премий «Оскар».

  • Шон Пенн (1960). Американский актер и режиссер, лауреат премии «Оскар».

  • Наталья Ветлицкая (1964). Российская эстрадная певица.

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