17 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 17 августа

Неофициальный праздник, посвященный вторичному использованию вещей, осознанному потреблению и магазинам подержанных товаров. В этот день часто проводят акции обмена одеждой и рассказывают о пользе повторного использования вещей.

День работников служб по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне , Таджикистан. Профессиональный праздник спасателей.

Религиозные праздники 17 августа

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобномученицы Ии Персидской

Эта святая дева пострадала за христианскую веру в Персии в V веке. После жестоких истязаний и содержания в темнице она была претерпела мученическую кончину за отказ отречься от Христа.

День памяти святых семи отроков Эфесских

Память семи юношей — Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонинуса, Эксекустодиана и Иоанна, которые скрылись в пещере от гонений императора Декия и чудесно проспали там около двух веков. Их чудесное пробуждение в V веке стало живым свидетельством и доказательством будушего всеобщего воскресения мертвых.

Праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери

Это почитаемый местночтимый образ Богородицы, являющийся списком с великой Казанской иконы. Святыня прославилась чудесной защитой Пензы от нашествий и бедствий, став символом духовного заступничества и надежды для местных жителей.

День памяти святого праведного Алексия Бортсурманского