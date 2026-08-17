Кассы самообслуживания: действительно ли они заставляют тратить больше

То есть КСО перестали быть экспериментом из нескольких терминалов у выхода. Для крупных магазинов это уже полноценный элемент торговой инфраструктуры.

Например, представители «Ленты» рассказывали, что в отдельных магазинах доля чеков, проходящих через кассы самообслуживания, достигает 40% и более.

Для ритейла это не просто способ заменить одного кассира несколькими терминалами. КСО позволяют перераспределить нагрузку на кассовую зону и обслуживать больше покупателей без пропорционального увеличения числа сотрудников.

В современных магазинах КСО могут быть интегрированы с весами, системами контроля товаров, банковскими терминалами и программным обеспечением магазина.

При необходимости покупатель подтверждает возраст для отдельных категорий товаров.

Кладет его в специальную зону или сразу переходит к следующему товару.

Обычно сценарий выглядит так:

Касса самообслуживания — это терминал, с помощью которого покупатель самостоятельно проводит товары через систему оплаты.

Что такое кассы самообслуживания

Можно идеально самостоятельно отсканировать 15 товаров и при этом купить три товара, которых не было в списке.

Но контроль над интерфейсом и контроль над расходами — не одно и то же.

Чем больше действий покупатель выполняет сам, тем сильнее может казаться, что он полностью контролирует процесс.

Именно здесь возникает одна из главных ловушек импульсивного поведения: мы оцениваем дополнительную покупку относительно уже набранной суммы, а не относительно своего бюджета .

100 рублей после покупки на 3000 рублей могут восприниматься как «всего лишь еще 100».

Дополнительный товар в этот момент воспринимается не как отдельная покупка, которую нужно планировать, а как небольшое дополнение к уже совершенной.

Человек уже почти закончил покупку. Основная работа сделана, корзина собрана, осталось заплатить.

Поэтому сама по себе цифровая индикация не делает покупателя ни экономнее, ни расточительнее. Все зависит от того, есть ли у него заранее установленный бюджет .

Но если лимита нет, растущая цифра может восприниматься просто как технический показатель: «Ну, еще немного».

Если человек заранее установил лимит в 3000 рублей, сумма на экране помогает остановиться.

Это может работать в обе стороны.

Каждое дополнительное действие — еще одна возможность принять решение.

На кассе самообслуживания перед оплатой покупатель продолжает взаимодействовать с интерфейсом. Он видит сумму, кнопки, предложения, способы оплаты и различные уведомления.

На обычной кассе остается только оплатить покупку.

Допустим, человек пришел за молоком, хлебом, сыром и овощами. В корзине уже лежит все необходимое.

Почему на кассе мы можем купить больше, чем собирались

Поэтому корректнее говорить не о гарантированном увеличении расходов, а о новом сценарии покупки , в котором часть решений человек принимает самостоятельно и непосредственно перед оплатой.

Исследование SuperJob 2024 года также показывает, что россияне не разделились на два лагеря «только КСО» и «только кассир»: в ситуации отсутствия очереди каждый второй опрошенный предпочитал обычного кассира, а 44% — кассу самообслуживания.

Один человек приходит за двумя товарами и выбирает терминал именно ради скорости. Другой закупается на неделю и вообще предпочитает обычную кассу.

Более того, покупатели используют КСО по-разному.

На итоговую сумму влияет слишком много факторов:

Нельзя говорить: «Установили КСО — средний чек вырос на 22%».

Это важное уточнение.

А насколько хорошо человек умеет отказываться от ненужных покупок — уже вопрос финансовой дисциплины.

КСО не заставляют человека покупать лишнее. Они делают процесс принятия решения более самостоятельным.

Свежие исследования покупательского поведения показывают, что цель похода в магазин сама по себе сильно связана с вероятностью незапланированной покупки. В исследовании 2026 года на основе реальных чеков именно формат посещения магазина оказался гораздо более значимым фактором, чем голод.

Во втором случае вероятность незапланированных покупок изначально выше. И дело вовсе не обязательно в кассе.

Второй: человек зашел «просто посмотреть».

Первый: человек заранее записал 12 товаров и установил лимит 3500 рублей.

Представьте два похода в магазин.

Самая дорогая ловушка — не касса, а отсутствие списка

Бумажный документ не остается в руках

Сравнить итоговую цену, а не размер скидки

Спросить себя: «Я собирался это покупать?»

Дополнительная покупка выглядит маленькой по сравнению со всей корзиной

Как не переплатить

Есть несколько ситуаций, когда касса самообслуживания требует от покупателя дополнительного внимания.

Где действительно стоит быть внимательнее

То есть за привычным терминалом самообслуживания находится довольно сложная система: кассовая программа, фискальные документы, учет товаров, платежная инфраструктура и требования законодательства.

Кроме того, в 2026 году кассовая тема стала еще важнее для бизнеса из-за изменений в налоговом регулировании, включая новую основную ставку НДС 22% с 1 января 2026 года и связанные с ней изменения в работе ККТ.

Это полезно самому покупателю: подробный чек позволяет проверить, что именно было пробито и на какую сумму.

С 1 января 2026 года для многих пользователей ККТ также действует требование указывать в чеке полную номенклатуру проданных товаров.

ФНС разъясняет: кассовый чек должен быть выдан покупателю. Если до расчета покупатель предоставил номер телефона или электронную почту, чек может быть направлен в электронном виде; в остальных случаях предусмотрена выдача бумажного чека в установленных законом случаях.

Самостоятельная оплата не означает, что покупатель остается без подтверждения покупки.

При этом полностью убрать сотрудников КСО не позволяют. На практике рядом с терминалами обычно остается сотрудник, который помогает при ошибках, проверяет отдельные операции и решает нестандартные ситуации.

Еще один плюс — возможность двигаться в своем темпе. Не нужно диктовать кассиру, ждать, пока товары будут пробиты, или отвечать на дополнительные вопросы.

Если в корзине несколько товаров, человеку зачастую проще самостоятельно отсканировать их и оплатить, чем ждать освобождения обычной кассы.

У технологии есть очевидные плюсы.

Почему КСО удобны не только магазинам

Особенно это касается товаров с весом, алкоголя, табачной продукции и других категорий, для которых могут действовать дополнительные ограничения.

Если терминал сообщает об ошибке, лучше обратиться к сотруднику зоны самообслуживания. Это быстрее и безопаснее, чем пытаться «победить» программу методом случайных нажатий.

Не стоит нажимать все кнопки подряд.

Не нужно несколько раз подряд проводить упаковку через сканер.

Что делать, если касса показывает ошибку

Это особенно актуально при большой закупке.

наличие всех нужных позиций в чеке.

Чем автоматизированнее покупка, тем полезнее несколько секунд потратить на проверку результата.

Но покупателю не стоит воспринимать такую систему как доказательство того, что можно не проверять чек.

Для этого используются различные технологии — от камер и весовых платформ до программного анализа операций.

У КСО есть обратная сторона автоматизации: магазин должен контролировать не только покупателей, но и корректность работы системы.

А что с мошенничеством и контролем?

Ответ иногда хорошо чистит корзину.

«Что из этого я купил бы, если бы акции сегодня не было?»

И задайте себе один вопрос:

Если товар не нужен, расходы составят 400 рублей, а не ноль.

Товар за 500 рублей со скидкой 20% экономит деньги только в том случае, если вы действительно собирались его покупать.

Не путайте скидку с экономией.

Список — 15 позиций.Лимит — 4000 рублей.Все, что не входит в список, покупаем только при необходимости.

что купить + сколько можно потратить.

Как не дать кассе самообслуживания увеличить ваши расходы

«Какая касса удобнее именно для этой покупки?»

самостоятельная оплата вызывает больше проблем, чем экономит времени.

нужно разобраться с возвратом;

есть сложные или нестандартные товары;

Обычная касса может быть удобнее, если:

у вас небольшая корзина;

Здесь нет универсального победителя.

Кому лучше обычная касса, а кому КСО

В таких ситуациях ему нужен не просто человек, который «заполнит 3-НДФЛ», а специалист, который понимает всю цепочку: доход → документы → налог → декларация → вычет → взаимодействие с ФНС .

Человек может получить доход от продажи имущества, сдавать квартиру, получать доход из-за рубежа, оформлять вычеты, работать как самозанятый, получать доход по гражданско-правовым договорам или столкнуться с необходимостью декларировать отдельные операции.

А за некоторыми покупками физлиц вообще начинается другая налоговая история.

Но за каждым терминалом стоят бухгалтерский и налоговый учет, ККТ, фискальные документы, расчеты с покупателями, возвраты и требования к оформлению чеков.

На первый взгляд кажется, что кассы самообслуживания — исключительно тема для покупателей и ритейла.

Почему эта тема важна бухгалтерам

Это уже не про кассы самообслуживания как таковые. Но связь с темой вполне практическая: чем больше процессов автоматизируется в торговле и финансах, тем чаще физическому лицу нужен специалист, который может разобраться не с интерфейсом терминала, а с налоговыми последствиями его финансовых операций.

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Где этому научиться

Список покупок, лимит расходов и десять секунд проверки перед оплатой часто эффективнее любых советов о том, какую кассу выбрать.

Поэтому лучший способ не переплачивать — не бояться касс самообслуживания, а использовать их осознанно.

Теперь человек сам сканирует товар, сам видит сумму, сам принимает дополнительные предложения и сам отвечает на главный вопрос: покупать или не покупать.

КСО переносят часть решений от продавца к покупателю.

Кассы самообслуживания действительно меняют привычный сценарий покупки. Но утверждать, что они автоматически увеличивают чек каждого покупателя на 18–22%, некорректно.

Частые вопросы о кассах самообслуживания

Кассы самообслуживания действительно увеличивают чек?

Не обязательно. Нет надежных оснований утверждать, что сам факт использования КСО увеличивает расходы каждого покупателя на фиксированные 18–22%. На чек влияют ассортимент, акции, размер корзины, цель похода в магазин и личное поведение покупателя.

Почему на кассе самообслуживания я чаще покупаю лишнее?

Возможная причина — изменение сценария покупки. Вы сами взаимодействуете с интерфейсом, видите дополнительные предложения и принимаете решение непосредственно перед оплатой. Но это не означает, что терминал заставляет покупать товар.

Можно ли отказаться от дополнительного предложения на кассе?

Да. Если система предлагает дополнительный товар или услугу, покупатель не обязан соглашаться. Перед оплатой стоит проверить, какие позиции вошли в итоговую сумму.

Можно ли проверить весь список покупок перед оплатой?

Да. Конкретный интерфейс зависит от магазина и программного обеспечения терминала, но перед оплатой следует проверить товары, количество и итоговую сумму.

Что делать, если касса самообслуживания зависла?

Обратиться к сотруднику зоны самообслуживания. Не следует самостоятельно повторять операции, если терминал уже сообщил об ошибке: это может привести к повторному проведению товара или другой некорректной операции.

Что делать, если товар не сканируется?

Не нужно бесконечно пытаться провести его через сканер. Позовите сотрудника. Он сможет проверить штрихкод, цену и способ проведения товара через кассу.

Нужно ли брать бумажный чек на кассе самообслуживания?

Покупатель имеет право получить кассовый чек. ФНС разъясняет, что чек может быть передан в электронной форме при предоставлении необходимых контактных данных до расчета; в предусмотренных законом случаях используется бумажный чек.

Электронный чек имеет такую же силу, как бумажный?

Да. ФНС указывает, что электронный чек имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Что делать, если я не получил чек?

Сначала стоит проверить электронную почту, сообщения или сервис, через который магазин передает электронные чеки. Если чек не был предоставлен, можно обратиться к магазину с требованием предоставить подтверждение покупки.

Можно ли вернуть товар, купленный на кассе самообслуживания?

Самостоятельная оплата сама по себе не отменяет права покупателя на возврат товара. Порядок зависит от причины возврата, вида товара и конкретной ситуации. Для подтверждения покупки полезно сохранить кассовый чек.

Можно ли оплатить покупку телефоном на кассе самообслуживания?

Если конкретный терминал поддерживает соответствующий способ оплаты, да. Возможность зависит от установленного платежного оборудования и доступных способов оплаты.

Почему касса просит подтвердить возраст?

Для отдельных категорий товаров законодательство устанавливает ограничения на продажу несовершеннолетним. Поэтому магазин должен организовать проверку возраста покупателя. В КСО такую проверку может проводить сотрудник.

Можно ли купить алкоголь через кассу самообслуживания?

Это зависит от организации торговли и используемой системы контроля. Сам факт наличия КСО не отменяет требований законодательства к продаже алкоголя и проверке возраста.

Кто отвечает, если касса самообслуживания ошиблась?

Покупателю не нужно самостоятельно устанавливать причину технической ошибки. Если возникла проблема с проведением товара или оплатой, следует обратиться к сотруднику магазина и попросить проверить операцию.

Безопаснее ли пользоваться обычной кассой?

Не существует общего правила, согласно которому обычная касса безопаснее КСО. При любом способе оплаты покупателю стоит проверить сумму, товары и получить чек.

Как не потратить лишнего на кассе самообслуживания?

Самый простой способ — составить список заранее, установить лимит и не добавлять товары только потому, что система предлагает их со скидкой. Перед оплатой полезно сделать короткую проверку всей корзины.

Почему магазины устанавливают все больше касс самообслуживания?

КСО позволяют перераспределять нагрузку в кассовой зоне, ускорять обслуживание части покупателей и собирать данные о покупательских сценариях. В некоторых магазинах доля чеков через КСО уже достигает значительной величины.

Кассы самообслуживания полностью заменят кассиров?

Скорее всего, нет. Даже при высокой автоматизации остаются операции, требующие участия сотрудника: помощь покупателю, подтверждение отдельных действий, решение ошибок и нестандартных ситуаций.

Почему кассы самообслуживания иногда кажутся быстрее, хотя приходится все делать самому?

Потому что меняется структура времени. Покупатель не ждет, пока сотрудник отсканирует каждую позицию, а выполняет операцию самостоятельно. При небольшой корзине это действительно может быть быстрее.

Есть ли смысл выбирать обычную кассу, если корзина большая?