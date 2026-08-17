Кассы самообслуживания: действительно ли они заставляют тратить больше

Что такое кассы самообслуживания
Касса самообслуживания — это терминал, с помощью которого покупатель самостоятельно проводит товары через систему оплаты.
Обычно сценарий выглядит так:
Покупатель сканирует штрихкод товара.
Кладет его в специальную зону или сразу переходит к следующему товару.
Система рассчитывает стоимость покупки.
При необходимости покупатель подтверждает возраст для отдельных категорий товаров.
Выбирает способ оплаты.
Получает кассовый чек.
В современных магазинах КСО могут быть интегрированы с весами, системами контроля товаров, банковскими терминалами и программным обеспечением магазина.
Для ритейла это не просто способ заменить одного кассира несколькими терминалами. КСО позволяют перераспределить нагрузку на кассовую зону и обслуживать больше покупателей без пропорционального увеличения числа сотрудников.
Например, представители «Ленты» рассказывали, что в отдельных магазинах доля чеков, проходящих через кассы самообслуживания, достигает 40% и более.
То есть КСО перестали быть экспериментом из нескольких терминалов у выхода. Для крупных магазинов это уже полноценный элемент торговой инфраструктуры.
Почему на кассе мы можем купить больше, чем собирались
Здесь начинается самое интересное.
Допустим, человек пришел за молоком, хлебом, сыром и овощами. В корзине уже лежит все необходимое.
На обычной кассе остается только оплатить покупку.
На кассе самообслуживания перед оплатой покупатель продолжает взаимодействовать с интерфейсом. Он видит сумму, кнопки, предложения, способы оплаты и различные уведомления.
Каждое дополнительное действие — еще одна возможность принять решение.
1. Мы видим сумму покупки постоянно
Это может работать в обе стороны.
Если человек заранее установил лимит в 3000 рублей, сумма на экране помогает остановиться.
Но если лимита нет, растущая цифра может восприниматься просто как технический показатель: «Ну, еще немного».
Поэтому сама по себе цифровая индикация не делает покупателя ни экономнее, ни расточительнее. Все зависит от того, есть ли у него заранее установленный бюджет.
2. Дополнительное предложение появляется в самый подходящий момент
Классический сценарий:
«Добавить товар по акции?»
Человек уже почти закончил покупку. Основная работа сделана, корзина собрана, осталось заплатить.
Дополнительный товар в этот момент воспринимается не как отдельная покупка, которую нужно планировать, а как небольшое дополнение к уже совершенной.
100 рублей отдельно кажутся расходом.
100 рублей после покупки на 3000 рублей могут восприниматься как «всего лишь еще 100».
Именно здесь возникает одна из главных ловушек импульсивного поведения: мы оцениваем дополнительную покупку относительно уже набранной суммы, а не относительно своего бюджета.
3. Самостоятельная оплата создает ощущение контроля
Есть парадокс.
Чем больше действий покупатель выполняет сам, тем сильнее может казаться, что он полностью контролирует процесс.
Но контроль над интерфейсом и контроль над расходами — не одно и то же.
Можно идеально самостоятельно отсканировать 15 товаров и при этом купить три товара, которых не было в списке.
Кассы самообслуживания не обязательно увеличивают чек
Это важное уточнение.
Нельзя говорить: «Установили КСО — средний чек вырос на 22%».
На итоговую сумму влияет слишком много факторов:
формат магазина;
ассортимент;
количество товаров в корзине;
акции;
расположение товаров;
время покупки;
наличие очереди;
финансовые привычки покупателя;
цель визита;
способ оплаты.
Более того, покупатели используют КСО по-разному.
Один человек приходит за двумя товарами и выбирает терминал именно ради скорости. Другой закупается на неделю и вообще предпочитает обычную кассу.
Исследование SuperJob 2024 года также показывает, что россияне не разделились на два лагеря «только КСО» и «только кассир»: в ситуации отсутствия очереди каждый второй опрошенный предпочитал обычного кассира, а 44% — кассу самообслуживания.
Поэтому корректнее говорить не о гарантированном увеличении расходов, а о новом сценарии покупки, в котором часть решений человек принимает самостоятельно и непосредственно перед оплатой.
Самая дорогая ловушка — не касса, а отсутствие списка
Представьте два похода в магазин.
Первый: человек заранее записал 12 товаров и установил лимит 3500 рублей.
Второй: человек зашел «просто посмотреть».
Во втором случае вероятность незапланированных покупок изначально выше. И дело вовсе не обязательно в кассе.
Свежие исследования покупательского поведения показывают, что цель похода в магазин сама по себе сильно связана с вероятностью незапланированной покупки. В исследовании 2026 года на основе реальных чеков именно формат посещения магазина оказался гораздо более значимым фактором, чем голод.
Получается простой вывод:
КСО не заставляют человека покупать лишнее. Они делают процесс принятия решения более самостоятельным.
А насколько хорошо человек умеет отказываться от ненужных покупок — уже вопрос финансовой дисциплины.
Где действительно стоит быть внимательнее
Есть несколько ситуаций, когда касса самообслуживания требует от покупателя дополнительного внимания.
Ситуация
Что происходит
Как не переплатить
Покупка без списка
В корзину легче попадают незапланированные товары
Составить список до магазина
Предложение на экране
Дополнительная покупка выглядит маленькой по сравнению со всей корзиной
Спросить себя: «Я собирался это покупать?»
Акция
Скидка создает ощущение выгоды
Сравнить итоговую цену, а не размер скидки
Большая корзина
Ошибку сложнее заметить
Проверить позиции и итоговую сумму
Весовой товар
Цена зависит от веса
Проверить вес и стоимость
Несколько одинаковых товаров
Можно случайно пробить лишнюю единицу
Сверить количество перед оплатой
Замена товара
Цена альтернативы может отличаться
Проверить стоимость после замены
Оплата в спешке
Внимание сосредоточено на завершении операции
Сделать короткую проверку перед оплатой
Электронный чек
Бумажный документ не остается в руках
Сохранить электронный чек
Последняя строка особенно важна.
Касса самообслуживания не отменяет кассовый чек
Самостоятельная оплата не означает, что покупатель остается без подтверждения покупки.
ФНС разъясняет: кассовый чек должен быть выдан покупателю. Если до расчета покупатель предоставил номер телефона или электронную почту, чек может быть направлен в электронном виде; в остальных случаях предусмотрена выдача бумажного чека в установленных законом случаях.
С 1 января 2026 года для многих пользователей ККТ также действует требование указывать в чеке полную номенклатуру проданных товаров.
Это полезно самому покупателю: подробный чек позволяет проверить, что именно было пробито и на какую сумму.
Кроме того, в 2026 году кассовая тема стала еще важнее для бизнеса из-за изменений в налоговом регулировании, включая новую основную ставку НДС 22% с 1 января 2026 года и связанные с ней изменения в работе ККТ.
То есть за привычным терминалом самообслуживания находится довольно сложная система: кассовая программа, фискальные документы, учет товаров, платежная инфраструктура и требования законодательства.
Почему КСО удобны не только магазинам
У технологии есть очевидные плюсы.
Для покупателя
Главное преимущество — скорость.
Если в корзине несколько товаров, человеку зачастую проще самостоятельно отсканировать их и оплатить, чем ждать освобождения обычной кассы.
Еще один плюс — возможность двигаться в своем темпе. Не нужно диктовать кассиру, ждать, пока товары будут пробиты, или отвечать на дополнительные вопросы.
Для магазина
Для ритейла преимущества шире:
перераспределение нагрузки между кассами;
возможность обслуживать больше покупателей;
сбор данных о сценариях покупок;
сокращение времени обслуживания;
оптимизация кассовой зоны;
снижение зависимости от постоянного увеличения числа обычных касс.
При этом полностью убрать сотрудников КСО не позволяют. На практике рядом с терминалами обычно остается сотрудник, который помогает при ошибках, проверяет отдельные операции и решает нестандартные ситуации.
Что делать, если касса показывает ошибку
Самая распространенная ошибка — пытаться исправить проблему самостоятельно.
Не получилось отсканировать товар?
Не нужно несколько раз подряд проводить упаковку через сканер.
Система требует подтверждения?
Не стоит нажимать все кнопки подряд.
Если терминал сообщает об ошибке, лучше обратиться к сотруднику зоны самообслуживания. Это быстрее и безопаснее, чем пытаться «победить» программу методом случайных нажатий.
Особенно это касается товаров с весом, алкоголя, табачной продукции и других категорий, для которых могут действовать дополнительные ограничения.
А что с мошенничеством и контролем?
У КСО есть обратная сторона автоматизации: магазин должен контролировать не только покупателей, но и корректность работы системы.
Для этого используются различные технологии — от камер и весовых платформ до программного анализа операций.
Но покупателю не стоит воспринимать такую систему как доказательство того, что можно не проверять чек.
Наоборот.
Чем автоматизированнее покупка, тем полезнее несколько секунд потратить на проверку результата.
Проверьте:
количество товаров;
цены;
скидки;
весовые позиции;
итоговую сумму;
наличие всех нужных позиций в чеке.
Это особенно актуально при большой закупке.
Как не дать кассе самообслуживания увеличить ваши расходы
Есть простой алгоритм.
До магазина
Определите:
что купить + сколько можно потратить.
Например:
Список — 15 позиций.Лимит — 4000 рублей.Все, что не входит в список, покупаем только при необходимости.
В магазине
Не путайте скидку с экономией.
Товар за 500 рублей со скидкой 20% экономит деньги только в том случае, если вы действительно собирались его покупать.
Если товар не нужен, расходы составят 400 рублей, а не ноль.
Перед оплатой
Сделайте паузу на 10 секунд.
Посмотрите на:
товары → количество → итоговую сумму.
И задайте себе один вопрос:
«Что из этого я купил бы, если бы акции сегодня не было?»
Ответ иногда хорошо чистит корзину.
Кому лучше обычная касса, а кому КСО
Здесь нет универсального победителя.
Касса самообслуживания удобна, если:
у вас небольшая корзина;
вы торопитесь;
товары легко сканируются;
вы уверенно пользуетесь терминалом;
вам комфортно самостоятельно контролировать оплату.
Обычная касса может быть удобнее, если:
покупка большая;
есть сложные или нестандартные товары;
возникла ошибка;
нужно разобраться с возвратом;
вам нужна помощь сотрудника;
самостоятельная оплата вызывает больше проблем, чем экономит времени.
Поэтому вопрос «какая касса лучше?» поставлен неправильно.
Правильный вопрос:
«Какая касса удобнее именно для этой покупки?»
Почему эта тема важна бухгалтерам
На первый взгляд кажется, что кассы самообслуживания — исключительно тема для покупателей и ритейла.
Но за каждым терминалом стоят бухгалтерский и налоговый учет, ККТ, фискальные документы, расчеты с покупателями, возвраты и требования к оформлению чеков.
А за некоторыми покупками физлиц вообще начинается другая налоговая история.
Человек может получить доход от продажи имущества, сдавать квартиру, получать доход из-за рубежа, оформлять вычеты, работать как самозанятый, получать доход по гражданско-правовым договорам или столкнуться с необходимостью декларировать отдельные операции.
В таких ситуациях ему нужен не просто человек, который «заполнит 3-НДФЛ», а специалист, который понимает всю цепочку: доход → документы → налог → декларация → вычет → взаимодействие с ФНС.
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Это уже не про кассы самообслуживания как таковые. Но связь с темой вполне практическая: чем больше процессов автоматизируется в торговле и финансах, тем чаще физическому лицу нужен специалист, который может разобраться не с интерфейсом терминала, а с налоговыми последствиями его финансовых операций.
Главное
Кассы самообслуживания действительно меняют привычный сценарий покупки. Но утверждать, что они автоматически увеличивают чек каждого покупателя на 18–22%, некорректно.
Гораздо точнее говорить о другом.
КСО переносят часть решений от продавца к покупателю.
Теперь человек сам сканирует товар, сам видит сумму, сам принимает дополнительные предложения и сам отвечает на главный вопрос: покупать или не покупать.
Поэтому лучший способ не переплачивать — не бояться касс самообслуживания, а использовать их осознанно.
Список покупок, лимит расходов и десять секунд проверки перед оплатой часто эффективнее любых советов о том, какую кассу выбрать.
Частые вопросы о кассах самообслуживания
Кассы самообслуживания действительно увеличивают чек?
Не обязательно. Нет надежных оснований утверждать, что сам факт использования КСО увеличивает расходы каждого покупателя на фиксированные 18–22%. На чек влияют ассортимент, акции, размер корзины, цель похода в магазин и личное поведение покупателя.
Почему на кассе самообслуживания я чаще покупаю лишнее?
Возможная причина — изменение сценария покупки. Вы сами взаимодействуете с интерфейсом, видите дополнительные предложения и принимаете решение непосредственно перед оплатой. Но это не означает, что терминал заставляет покупать товар.
Можно ли отказаться от дополнительного предложения на кассе?
Да. Если система предлагает дополнительный товар или услугу, покупатель не обязан соглашаться. Перед оплатой стоит проверить, какие позиции вошли в итоговую сумму.
Можно ли проверить весь список покупок перед оплатой?
Да. Конкретный интерфейс зависит от магазина и программного обеспечения терминала, но перед оплатой следует проверить товары, количество и итоговую сумму.
Что делать, если касса самообслуживания зависла?
Обратиться к сотруднику зоны самообслуживания. Не следует самостоятельно повторять операции, если терминал уже сообщил об ошибке: это может привести к повторному проведению товара или другой некорректной операции.
Что делать, если товар не сканируется?
Не нужно бесконечно пытаться провести его через сканер. Позовите сотрудника. Он сможет проверить штрихкод, цену и способ проведения товара через кассу.
Нужно ли брать бумажный чек на кассе самообслуживания?
Покупатель имеет право получить кассовый чек. ФНС разъясняет, что чек может быть передан в электронной форме при предоставлении необходимых контактных данных до расчета; в предусмотренных законом случаях используется бумажный чек.
Электронный чек имеет такую же силу, как бумажный?
Да. ФНС указывает, что электронный чек имеет такую же юридическую силу, как бумажный.
Что делать, если я не получил чек?
Сначала стоит проверить электронную почту, сообщения или сервис, через который магазин передает электронные чеки. Если чек не был предоставлен, можно обратиться к магазину с требованием предоставить подтверждение покупки.
Можно ли вернуть товар, купленный на кассе самообслуживания?
Самостоятельная оплата сама по себе не отменяет права покупателя на возврат товара. Порядок зависит от причины возврата, вида товара и конкретной ситуации. Для подтверждения покупки полезно сохранить кассовый чек.
Можно ли оплатить покупку телефоном на кассе самообслуживания?
Если конкретный терминал поддерживает соответствующий способ оплаты, да. Возможность зависит от установленного платежного оборудования и доступных способов оплаты.
Почему касса просит подтвердить возраст?
Для отдельных категорий товаров законодательство устанавливает ограничения на продажу несовершеннолетним. Поэтому магазин должен организовать проверку возраста покупателя. В КСО такую проверку может проводить сотрудник.
Можно ли купить алкоголь через кассу самообслуживания?
Это зависит от организации торговли и используемой системы контроля. Сам факт наличия КСО не отменяет требований законодательства к продаже алкоголя и проверке возраста.
Кто отвечает, если касса самообслуживания ошиблась?
Покупателю не нужно самостоятельно устанавливать причину технической ошибки. Если возникла проблема с проведением товара или оплатой, следует обратиться к сотруднику магазина и попросить проверить операцию.
Безопаснее ли пользоваться обычной кассой?
Не существует общего правила, согласно которому обычная касса безопаснее КСО. При любом способе оплаты покупателю стоит проверить сумму, товары и получить чек.
Как не потратить лишнего на кассе самообслуживания?
Самый простой способ — составить список заранее, установить лимит и не добавлять товары только потому, что система предлагает их со скидкой. Перед оплатой полезно сделать короткую проверку всей корзины.
КСО позволяют перераспределять нагрузку в кассовой зоне, ускорять обслуживание части покупателей и собирать данные о покупательских сценариях. В некоторых магазинах доля чеков через КСО уже достигает значительной величины.
Кассы самообслуживания полностью заменят кассиров?
Скорее всего, нет. Даже при высокой автоматизации остаются операции, требующие участия сотрудника: помощь покупателю, подтверждение отдельных действий, решение ошибок и нестандартных ситуаций.
Почему кассы самообслуживания иногда кажутся быстрее, хотя приходится все делать самому?
Потому что меняется структура времени. Покупатель не ждет, пока сотрудник отсканирует каждую позицию, а выполняет операцию самостоятельно. При небольшой корзине это действительно может быть быстрее.
Есть ли смысл выбирать обычную кассу, если корзина большая?
Да. Если товаров много или часть из них требует дополнительных действий, обычная касса может оказаться удобнее. Универсального правила нет: нужно выбирать способ оплаты под конкретную покупку.
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