Неофициальный праздник, посвященный инструменту, мастерству плотников и столяров, а также народным традициям работы с деревом.

Профессиональный праздник, установленный в 2020 году. Дата приурочена к основанию Русского географического общества 18 августа 1845 года. Поздравляют ученых, преподавателей, студентов и всех, кто связан с географической наукой.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 18 августа

День, направленный на информирование о методах контрацепции и репродуктивном здоровье.

Неофициальный праздник, посвященный этому сорту винограда и вину из него.

Учрежден для повышения осведомленности о важности научных исследований, ранней диагностики и профилактики одного из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин.

День ветеранов Вьетнама, День Лонгтан , Австралия. День памяти сражения при Лонгтане.

Религиозные праздники 18 августа

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Предпразднество Преображения Господня

Предпразднство Преображения Господня, последний день подготовки к двунадесятому празднику 19 августа: верующие настраиваются на торжество, в храмах уже звучат песнопения о Фаворском свете, а из‑за Успенского поста сохраняется воздержание от мяса, молока и яиц.

День памяти преподобномученика Иова Ущельского

Преподобномученик Иов Ущельский — инок Соловецкого монастыря, основатель Ущельской Рождественской пустыни на реке Мезени в Архангельской губернии. Прославился аскетическим подвижничеством в суровых северных условиях и мученической кончиной, почитается как покровитель северных русских земель.

День памяти священномученика Симона Уфимского