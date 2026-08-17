Какой сегодня праздник в России 18 августа
В России сегодня отмечают такие праздники:
День географа
Профессиональный праздник, установленный в 2020 году. Дата приурочена к основанию Русского географического общества 18 августа 1845 года. Поздравляют ученых, преподавателей, студентов и всех, кто связан с географической наукой.
Праздник топора
Неофициальный праздник, посвященный инструменту, мастерству плотников и столяров, а также народным традициям работы с деревом.
Международные даты 18 августа
В мире 18 августа отмечают следующие международные дни:
Всемирный день исследования рака молочной железы
Учрежден для повышения осведомленности о важности научных исследований, ранней диагностики и профилактики одного из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин.
Международный день вина «Пино-нуар»
Неофициальный праздник, посвященный этому сорту винограда и вину из него.
День противозачаточных средств
День, направленный на информирование о методах контрацепции и репродуктивном здоровье.
Какие праздники отмечают 18 августа в других странах
В отдельных странах 18 августа приурочена к своим национальным событиям:
День науки, Таиланд. Национальный праздник, посвященный науке и ученым.
День медицинских работников, Таджикистан. Профессиональный праздник медиков.
День пограничных войск, Казахстан. Профессиональный праздник пограничников.
День пограничника, Азербайджан. Праздник пограничных войск.
День военной авиации, Кыргызстан. Профессиональный праздник военных летчиков.
Национальный день посадки деревьев, Пакистан. Экологическая дата.
День вооруженных сил, Северная Македония. Национальный праздник армии.
День фахиты, США. Гастрономический праздник мексиканского блюда.
День Конституции, Индонезия. Дата, связанная с основным законом страны.
День ветеранов Вьетнама, День Лонгтан, Австралия. День памяти сражения при Лонгтане.
Религиозные праздники 18 августа
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Предпразднество Преображения Господня
Предпразднство Преображения Господня, последний день подготовки к двунадесятому празднику 19 августа: верующие настраиваются на торжество, в храмах уже звучат песнопения о Фаворском свете, а из‑за Успенского поста сохраняется воздержание от мяса, молока и яиц.
День памяти преподобномученика Иова Ущельского
Преподобномученик Иов Ущельский — инок Соловецкого монастыря, основатель Ущельской Рождественской пустыни на реке Мезени в Архангельской губернии. Прославился аскетическим подвижничеством в суровых северных условиях и мученической кончиной, почитается как покровитель северных русских земель.
День памяти священномученика Симона Уфимского
Священномученик Симон — епископ Уфимский и Стерлитамакский, выпускник Казанской духовной академии, служил в единоверческих приходах, возглавлял Уфимскую кафедру. Прославился пастырским служением в годы гонений и мученической кончиной 18 августа 1921 года, в 2000 году причислен к собору новомучеников и исповедников Российских.
Необычные праздники 18 августа
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День «Никогда не сдавайся». Мотивационный праздник, призывающий к упорству и стойкости.
День общего языка. День, посвященный взаимопониманию и общению.
День интуитивной прозорливости. Праздник интуиции и внутреннего чутья.
День смеющихся ангелов. Праздник духовных сущностей и ощущения чего-то большего.
День открытия гелия. Дата, связанная с открытием химического элемента 18 августа 1868 года.
Народные праздники и приметы на сегодня 18 августа
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Евстигней Житник. День связан со сбором зерновых (жита) и началом подготовки к посеву озимых.
В этот день пекли хлеб из нового урожая и угощали им соседей.
Если до этого дня успеет прозреть лук, значит, крестьяне потеряют свой урожай.
Если из земли выползали дождевые черви, а на поверхность водоемов всплывали пиявки, значит, следовало ждать дождливую осень.
Кто родился в этот день
18 августа родились многие известные люди:
Брук Тейлор (1685) — математик, чьим именем назван ряд Тейлора.
Антонио Сальери (1750) — композитор и дирижер, придворный капельмейстер в Вене.
Лидия Литвяк (1921) — летчица-истребитель, одна из самых результативных женщин-асов.
Владимир Мигуля (1945) — композитор и певец, автор песни «Трава у дома».
Кароль Буке (1957) — актриса, известная фильмами «Бондианы» и французского кино.
Борис Крюк (1966) — телеведущий и генеральный продюсер «Что? Где? Когда?».
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