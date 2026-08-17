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18 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

18 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 18 августа отмечают День географа и Всемирный день исследования рака молочной железы. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 18 августа.

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Какой сегодня праздник в России 18 августа

В России сегодня отмечают такие праздники:

День географа

Профессиональный праздник, установленный в 2020 году. Дата приурочена к основанию Русского географического общества 18 августа 1845 года. Поздравляют ученых, преподавателей, студентов и всех, кто связан с географической наукой.

Праздник топора

Неофициальный праздник, посвященный инструменту, мастерству плотников и столяров, а также народным традициям работы с деревом.

Международные даты 18 августа

В мире 18 августа отмечают следующие международные дни:

Всемирный день исследования рака молочной железы

Учрежден для повышения осведомленности о важности научных исследований, ранней диагностики и профилактики одного из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин.

Международный день вина «Пино-нуар»

Неофициальный праздник, посвященный этому сорту винограда и вину из него.

День противозачаточных средств

День, направленный на информирование о методах контрацепции и репродуктивном здоровье.

Какие праздники отмечают 18 августа в других странах

В отдельных странах 18 августа приурочена к своим национальным событиям:

  • День науки, Таиланд. Национальный праздник, посвященный науке и ученым.

  • День медицинских работников, Таджикистан. Профессиональный праздник медиков.

  • День пограничных войск, Казахстан. Профессиональный праздник пограничников.

  • День пограничника, Азербайджан. Праздник пограничных войск.

  • День военной авиации, Кыргызстан. Профессиональный праздник военных летчиков.

  • Национальный день посадки деревьев, Пакистан. Экологическая дата.

  • День вооруженных сил, Северная Македония. Национальный праздник армии.

  • День фахиты, США. Гастрономический праздник мексиканского блюда.

  • День Конституции, Индонезия. Дата, связанная с основным законом страны.

  • День ветеранов Вьетнама, День Лонгтан, Австралия. День памяти сражения при Лонгтане.

Религиозные праздники 18 августа

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Предпразднество Преображения Господня

Предпразднство Преображения Господня, последний день подготовки к двунадесятому празднику 19 августа: верующие настраиваются на торжество, в храмах уже звучат песнопения о Фаворском свете, а из‑за Успенского поста сохраняется воздержание от мяса, молока и яиц.

День памяти преподобномученика Иова Ущельского

Преподобномученик Иов Ущельский  — инок Соловецкого монастыря, основатель Ущельской Рождественской пустыни на реке Мезени в Архангельской губернии. Прославился аскетическим подвижничеством в суровых северных условиях и мученической кончиной, почитается как покровитель северных русских земель.

День памяти священномученика Симона Уфимского

Священномученик Симон — епископ Уфимский и Стерлитамакский, выпускник Казанской духовной академии, служил в единоверческих приходах, возглавлял Уфимскую кафедру. Прославился пастырским служением в годы гонений и мученической кончиной 18 августа 1921 года, в 2000 году причислен к собору новомучеников и исповедников Российских. 

Необычные праздники 18 августа

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День «Никогда не сдавайся». Мотивационный праздник, призывающий к упорству и стойкости.

  • День общего языка. День, посвященный взаимопониманию и общению.

  • День интуитивной прозорливости. Праздник интуиции и внутреннего чутья.

  • День смеющихся ангелов. Праздник духовных сущностей и ощущения чего-то большего.

  • День открытия гелия. Дата, связанная с открытием химического элемента 18 августа 1868 года.

Народные праздники и приметы на сегодня 18 августа

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Евстигней Житник. День связан со сбором зерновых (жита) и началом подготовки к посеву озимых.

  • В этот день пекли хлеб из нового урожая и угощали им соседей.

  • Если до этого дня успеет прозреть лук, значит, крестьяне потеряют свой урожай.

  • Если из земли выползали дождевые черви, а на поверхность водоемов всплывали пиявки, значит, следовало ждать дождливую осень.

Кто родился в этот день

18 августа родились многие известные люди:

  • Брук Тейлор (1685) — математик, чьим именем назван ряд Тейлора.

  • Антонио Сальери (1750) — композитор и дирижер, придворный капельмейстер в Вене.

  • Лидия Литвяк (1921) — летчица-истребитель, одна из самых результативных женщин-асов.

  • Владимир Мигуля (1945) — композитор и певец, автор песни «Трава у дома».

  • Кароль Буке (1957) — актриса, известная фильмами «Бондианы» и французского кино.

  • Борис Крюк (1966) — телеведущий и генеральный продюсер «Что? Где? Когда?».

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