19 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 19 августа
В России сегодня отмечают такие праздники:
День Мотострелковых войск РФ
Профессиональный праздник военнослужащих мотострелковых войск.
День рождения русской тельняшки
Праздник, приуроченный к 19 августа 1874 года, когда император Александр II утвердил тельняшку как часть формы русского флота. Полосатая рубаха стала символом флота и моря.
День фронтовой собаки
Дата, посвященная собакам, которые помогали бойцам на войне — ищейкам, санитарным и подрывным собакам.
День городошного спорта
Праздник традиционной русской игры «городки».
Международные даты 19 августа
В мире 19 августа отмечают следующие международные дни:
Всемирный день фотографии
Отмечается в годовщину представления дагеротипии публике 19 августа 1839 года. Праздник фотографов и всех любителей фотоискусства.
Всемирный день гуманитарной помощи
Учрежден ООН в память о погибших гуманитарных работниках и для привлечения внимания к помощи людям в кризисных ситуациях.
Международный день орангутанга
День, посвященный защите этих редких приматов и сохранению их среды обитания.
Какие даты отмечают 19 августа в других странах
В отдельных странах 19 августа приурочена к своим национальным событиям:
День августовской революции 1945 года, Вьетнам. Национальный праздник, связанный с революционными событиями.
День независимости, Афганистан. Дата провозглашения независимости.
День рождения кронпринцессы Метте-Марит, Норвегия. Официальный праздник в честь члена королевской семьи.
День Мануэля Кесона, Филиппины. Памятная дата в честь президента страны.
Праздник святого Магинуса, Испания. Местный религиозный праздник.
День авиации, США. Праздник, связанный с авиацией.
Религиозные праздники 19 августа
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Преображение Господне
Один из двунадесятых праздников православной церкви. В этот день вспоминают евангельское событие, когда Иисус Христос явил свою божественную природу ученикам на горе Фавор. В народе праздник известен как Яблочный Спас.
Необычные праздники 19 августа
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Международный день банта. Праздник, посвященный популярному аксессуару.
День превращения в бабочку. Символический день перемен и трансформации.
Международный день подражания Джа-Джа Бинксу. Забавный праздник для поклонников персонажа из «Звездных войн».
Народные праздники и приметы на сегодня 19 августа
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Яблочный Спас (Второй Спас). Главный народный праздник дня, совпадающий с Преображением Господним.
В церковь несут яблоки, груши, виноград и другие плоды нового урожая для освящения. До этого дня яблоки нового урожая старались не есть. После освящения ими угощали родных и нуждающихся.
Считалось, что откусив первое освященное яблоко и загадав желание, можно добиться его исполнения.
Ясный и солнечный день — к холодной и снежной зиме.
Дождь на Спас — к дождливой осени, но хороший знак для урожая.
Кто родился в этот день
19 августа родились многие известные люди:
Сэмюэл Ричардсон (1689). Английский писатель, один из основоположников европейского романа.
Андреян Захаров (1761). Русский архитектор, автор здания Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.
Габриель Коко Шанель (1883). Французская модельер, создательница легендарного дома моды Chanel.
Александр Вампилов (1937). Советский драматург, автор пьес «Старший сын» и «Утиная охота».
Билл Клинтон (1946). 42-й президент США.
Михаил Башкатов (1981). Российский актер театра и кино, телеведущий.
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