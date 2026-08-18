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19 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

19 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 19 августа отмечают Яблочный Спас, Преображение Господне и Всемирный день фотографии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 19 августа.

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Какой сегодня праздник в России 19 августа

В России сегодня отмечают такие праздники:

День Мотострелковых войск РФ

Профессиональный праздник военнослужащих мотострелковых войск.

День рождения русской тельняшки

Праздник, приуроченный к 19 августа 1874 года, когда император Александр II утвердил тельняшку как часть формы русского флота. Полосатая рубаха стала символом флота и моря.

День фронтовой собаки

Дата, посвященная собакам, которые помогали бойцам на войне — ищейкам, санитарным и подрывным собакам.

День городошного спорта

Праздник традиционной русской игры «городки».

Международные даты 19 августа

В мире 19 августа отмечают следующие международные дни:

Всемирный день фотографии

Отмечается в годовщину представления дагеротипии публике 19 августа 1839 года. Праздник фотографов и всех любителей фотоискусства.

Всемирный день гуманитарной помощи

Учрежден ООН в память о погибших гуманитарных работниках и для привлечения внимания к помощи людям в кризисных ситуациях.

Международный день орангутанга

День, посвященный защите этих редких приматов и сохранению их среды обитания.

Какие даты отмечают 19 августа в других странах

В отдельных странах 19 августа приурочена к своим национальным событиям:

  • День августовской революции 1945 года, Вьетнам. Национальный праздник, связанный с революционными событиями.

  • День независимости, Афганистан. Дата провозглашения независимости.

  • День рождения кронпринцессы Метте-Марит, Норвегия. Официальный праздник в честь члена королевской семьи.

  • День Мануэля Кесона, Филиппины. Памятная дата в честь президента страны.

  • Праздник святого Магинуса, Испания. Местный религиозный праздник.

  • День авиации, США. Праздник, связанный с авиацией.

Религиозные праздники 19 августа

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Преображение Господне

Один из двунадесятых праздников православной церкви. В этот день вспоминают евангельское событие, когда Иисус Христос явил свою божественную природу ученикам на горе Фавор. В народе праздник известен как Яблочный Спас.

Необычные праздники 19 августа

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Международный день банта. Праздник, посвященный популярному аксессуару.

  • День превращения в бабочку. Символический день перемен и трансформации.

  • Международный день подражания Джа-Джа Бинксу. Забавный праздник для поклонников персонажа из «Звездных войн».

Народные праздники и приметы на сегодня 19 августа

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю — Яблочный Спас (Второй Спас). Главный народный праздник дня, совпадающий с Преображением Господним.

  • В церковь несут яблоки, груши, виноград и другие плоды нового урожая для освящения. До этого дня яблоки нового урожая старались не есть. После освящения ими угощали родных и нуждающихся.

  • Считалось, что откусив первое освященное яблоко и загадав желание, можно добиться его исполнения.

  • Ясный и солнечный день — к холодной и снежной зиме.

  • Дождь на Спас — к дождливой осени, но хороший знак для урожая.

Кто родился в этот день

19 августа родились многие известные люди:

  • Сэмюэл Ричардсон (1689). Английский писатель, один из основоположников европейского романа.

  • Андреян Захаров (1761). Русский архитектор, автор здания Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

  • Габриель Коко Шанель (1883). Французская модельер, создательница легендарного дома моды Chanel.

  • Александр Вампилов (1937). Советский драматург, автор пьес «Старший сын» и «Утиная охота».

  • Билл Клинтон (1946). 42-й президент США.

  • Михаил Башкатов (1981). Российский актер театра и кино, телеведущий.

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