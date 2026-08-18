70+ курсов — это еще не обучение: как Клерк.Школа помогает бухгалтеру понять, чему учиться дальше

Не просто выбрать курс, а понять, куда двигаться

Бухгалтер может хотеть совсем разного.

Новичку нужно разобраться в профессии и получить базовые навыки. Действующему специалисту — освоить новый участок. Одному нужно разобраться с 1С, другому — с зарплатой и кадрами, третьему — выйти на маркетплейсы или усилить компетенции главбуха.

Один каталог не может одинаково хорошо ответить на все эти запросы.

Поэтому в Клерк.Школе можно выстроить персональный учебный трек и получить рекомендации, с чего начать и что проходить дальше.

Не нужно самостоятельно изучать десятки программ и пытаться угадать, какая из них действительно пригодится в работе.