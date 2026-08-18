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Онлайн-курсы для бухгалтеров
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70+ курсов — это еще не обучение: как Клерк.Школа помогает бухгалтеру понять, чему учиться дальше

Можно открыть каталог онлайн-курсов и провести там весь вечер. Главбух. 1С. Зарплата. Налоги. Маркетплейсы. Аутсорсинг. Кадры. Отчетность. Курсов много. А вот ответ на вопрос «что именно мне сейчас нужно пройти?» обычно найти сложнее. Клерк.Школа решает эту проблему не за счет еще большей библиотеки контента, а за счет другого подхода.

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Не просто выбрать курс, а понять, куда двигаться

Бухгалтер может хотеть совсем разного.

Новичку нужно разобраться в профессии и получить базовые навыки. Действующему специалисту — освоить новый участок. Одному нужно разобраться с 1С, другому — с зарплатой и кадрами, третьему — выйти на маркетплейсы или усилить компетенции главбуха.

Один каталог не может одинаково хорошо ответить на все эти запросы.

Поэтому в Клерк.Школе можно выстроить персональный учебный трек и получить рекомендации, с чего начать и что проходить дальше.

Не нужно самостоятельно изучать десятки программ и пытаться угадать, какая из них действительно пригодится в работе.

Учиться не ради сертификата, а под конкретную задачу

Профессиональное обучение имеет смысл тогда, когда после него можно делать то, чего раньше не умел.

Поэтому курсы Клерк.Школы ориентированы на реальные рабочие задачи бухгалтеров.

Нужно разобраться в маркетплейсах — есть соответствующее направление. Хотите усилить знания по 1С — можно двигаться туда. Нужно разобраться с зарплатой, налогами, аутсорсингом или выйти на уровень главбуха — под эти цели тоже можно подобрать обучение.

Получается не бесконечное потребление контента, а понятная последовательность: цель → обучение → новый навык.

Можно не бросать обучение через неделю

Еще одна проблема онлайн-обучения — начать проще, чем закончить.

Поэтому Школа рассчитана на системное развитие в течение года. Можно учиться в удобном темпе, возвращаться к материалам и постепенно закрывать профессиональные пробелы.

Дополнительно доступны закрытые онлайн-встречи с экспертами, где можно получать знания не только из записанных уроков, но и напрямую от практикующих специалистов.

При этом Школа подходит не только тем, кто хочет полностью сменить профессию. Действующему бухгалтеру она может быть нужна именно для обратной задачи — не потерять актуальность и не остановиться на знаниях, которые были получены несколько лет назад.

Бухгалтерия меняется быстрее, чем кажется

Налоговые изменения, новые требования к учету, развитие 1С, автоматизация и ИИ постепенно меняют привычную работу бухгалтера.

Поэтому профессиональный рост сегодня — это не обязательно очередная строчка в резюме. Иногда это способность быстрее выполнять привычную работу, взять новый участок, перейти на более сложные задачи или перестать зависеть от коллег там, где раньше не хватало знаний.

Именно поэтому в Клерк.Школе можно не просто проходить курсы один за другим, а собирать собственную траекторию развития.

Школа — это не библиотека, которую нужно самостоятельно разбирать

Главное отличие такого подхода — не количество курсов.

Можно дать человеку сотни программ и оставить его один на один с каталогом. Формально обучение будет доступно. На практике человек снова столкнется с вопросом: «А что мне проходить?»

Клерк.Школа предлагает другой сценарий: определить профессиональную задачу, выбрать направление и двигаться по понятному маршруту.

Не просто смотреть курсы. Не просто собирать сертификаты. А учиться тому, что нужно для следующего профессионального шага.

А если бухгалтеру одновременно нужна ежедневная рабочая поддержка, доступ к базе знаний, консультациям, инструментам, календарю, ИИ и актуальным разборам, Школу можно объединить с Клерк.Системой в одной подписке.

Клерк.Школа — для тех, кто не хочет однажды получить профессию и на этом остановиться.

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Потому что хороший специалист — это не тот, кто когда-то много учился. А тот, кто понимает, чему ему нужно научиться сейчас.

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