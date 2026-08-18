Нужно ли подавать персонифицированные сведения по ИП-управляющему

Нужно ли уплачивать страховые взносы за ИП

По п. 1 ст. 420 НК выплаты ИП не признаются объектом обложения страховыми взносами для работодателей.

Так как ИП уплачивают страховые взносы за себя согласно ст. 430 НК, организации не нужно уплачивать их с минимальной базы в размере федерального МРОТ.

Информация о передаче управления ИП должна быть указана в ЕГРЮЛ. А в ЕГРИП у ИП должен быть указан ОКВЭД в области оказания управленческих услуг.