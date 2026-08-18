Нужно ли подавать персонифицированные сведения по ИП-управляющему

Нужно ли уплачивать страховые взносы за ИП
По п. 1 ст. 420 НК выплаты ИП не признаются объектом обложения страховыми взносами для работодателей.
Так как ИП уплачивают страховые взносы за себя согласно ст. 430 НК, организации не нужно уплачивать их с минимальной базы в размере федерального МРОТ.
Информация о передаче управления ИП должна быть указана в ЕГРЮЛ. А в ЕГРИП у ИП должен быть указан ОКВЭД в области оказания управленческих услуг.
Подписка Клерк.Школа дает доступ ко всему каталогу курсов «Клерка» сразу: не нужно искать и оплачивать обучение под каждую отдельную задачу, достаточно открыть нужную тему. Видеолекции, конспекты, тесты, шаблоны документов и сертификат в одном месте. Подключить подписку.
Подавать ли персонифицированные сведения
Так как ИП-управляющий не является застрахованным лицом в организации, то персонифицированные сведения сдавать не нужно. Это же касается уведомления по страховым взносам.
Начать дискуссию