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Персонифицированные сведения
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Нужно ли подавать персонифицированные сведения по ИП-управляющему

Нужно ли подавать персонифицированные сведения по ИП-управляющему

У организации на ОСНО нет сотрудников. Руководитель — ИП-управляющий. Нужно ли сдавать персонифицированные сведения?

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Нужно ли уплачивать страховые взносы за ИП

По п. 1 ст. 420 НК выплаты ИП не признаются объектом обложения страховыми взносами для работодателей.

Так как ИП уплачивают страховые взносы за себя согласно ст. 430 НК, организации не нужно уплачивать их с минимальной базы в размере федерального МРОТ.

Информация о передаче управления ИП должна быть указана в ЕГРЮЛ. А в ЕГРИП у ИП должен быть указан ОКВЭД в области оказания управленческих услуг.

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Подавать ли персонифицированные сведения

Так как ИП-управляющий не является застрахованным лицом в организации, то персонифицированные сведения сдавать не нужно. Это же касается уведомления по страховым взносам.

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