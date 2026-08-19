20 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Дата, связанная с появлением первого русского печатного букваря в 1634 году на Московском печатном дворе.

Праздник в честь любимого детского персонажа. Дата связана с выходом 20 августа 1966 года книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», где впервые появился Чебурашка.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 20 августа

Неофициальный праздник, призывающий к полноценному отдыху, заботе о себе и борьбе с выгоранием на работе. Этот день рекомендуется посвятить расслаблению.

День народной революции , Марокко. Историческая дата, связанная с событиями «революции короля и народа» 1953–1956 годов, когда марокканский народ выступил в поддержку свергнутого султана Мохаммеда V и добился восстановления его правления.

День Вооруженных сил национального освобождения , Восточный Тимор. Национальный праздник, посвященный вооруженным силам страны (FALINTIL), сыгравшим ключевую роль в борьбе за независимость Восточного Тимора.

День радио , США. День, отмечаемый в честь первой регулярной радиотрансляции станции 8MK (ныне WWJ) в Детройте, начавшейся 20 августа 1920 года.

Религиозные праздники 20 августа

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобного Антония Оптинского

День память одного из великих Оптинских старцев (в миру Александр Путилов, 1795–1865), который вместе с братом Моисеем возродил старчество в Оптиной пустыни, 25 лет руководил Иоанно-Предтеченским скитом и был прославлен в лике святых.

День памяти преподобномученика Дометия Персиянина

Память святого IV века, перса по происхождению, принявшего христианство, ставшего иеродиаконом и принявшего мученическую кончину в 363 году вместе с двумя учениками во время гонений на христиан.

Обретение мощей святителя Митрофана, первого епископа Воронежского

Важный праздник Воронежской епархии в честь первого епископа Воронежского (1623–1703), чьи мощи были обретены нетленными в 1831–1832 годах, после чего от них стали совершаться многочисленные исцеления и он был официально прославлен в лике святых.

Католический праздник святого Бернарда Клервоского