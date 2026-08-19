20 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 20 августа
В России сегодня отмечают такие праздники:
День рождения Чебурашки
Праздник в честь любимого детского персонажа. Дата связана с выходом 20 августа 1966 года книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», где впервые появился Чебурашка.
День кукурузы
Неофициальный праздник, посвященный одной их самых популярных сельскохозяйственных культур.
День рождения букваря
Дата, связанная с появлением первого русского печатного букваря в 1634 году на Московском печатном дворе.
Международные праздники 20 августа
В мире 20 августа отмечают следующие международные дни:
Международный день медицинского транспорта
День, посвященный службам, обеспечивающим перевозку пациентов и медицинской помощи.
Всемирный день лени
Неофициальный праздник, призывающий к полноценному отдыху, заботе о себе и борьбе с выгоранием на работе. Этот день рекомендуется посвятить расслаблению.
Какие праздники отмечают 20 августа в других странах
В отдельных странах 20 августа приурочена к своим национальным событиям:
День восстановления независимости, Эстония. Национальный праздник, связанный с восстановлением независимости страны.
День радио, США. День, отмечаемый в честь первой регулярной радиотрансляции станции 8MK (ныне WWJ) в Детройте, начавшейся 20 августа 1920 года.
День возобновляемых источников энергии, Индия. Экологический и энергетический праздник.
День Вооруженных сил национального освобождения, Восточный Тимор. Национальный праздник, посвященный вооруженным силам страны (FALINTIL), сыгравшим ключевую роль в борьбе за независимость Восточного Тимора.
День народной революции, Марокко. Историческая дата, связанная с событиями «революции короля и народа» 1953–1956 годов, когда марокканский народ выступил в поддержку свергнутого султана Мохаммеда V и добился восстановления его правления.
Религиозные праздники 20 августа
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобного Антония Оптинского
День память одного из великих Оптинских старцев (в миру Александр Путилов, 1795–1865), который вместе с братом Моисеем возродил старчество в Оптиной пустыни, 25 лет руководил Иоанно-Предтеченским скитом и был прославлен в лике святых.
День памяти преподобномученика Дометия Персиянина
Память святого IV века, перса по происхождению, принявшего христианство, ставшего иеродиаконом и принявшего мученическую кончину в 363 году вместе с двумя учениками во время гонений на христиан.
Обретение мощей святителя Митрофана, первого епископа Воронежского
Важный праздник Воронежской епархии в честь первого епископа Воронежского (1623–1703), чьи мощи были обретены нетленными в 1831–1832 годах, после чего от них стали совершаться многочисленные исцеления и он был официально прославлен в лике святых.
Католический праздник святого Бернарда Клервоского
Память французского богослова, мистика и цистерцианского монаха, аббата монастыря Клерво, который способствовал стремительному росту ордена цистерцианцев, был канонизирован в 1174 году и провозглашен Учителем Церкви в 1830 году.
Необычные праздники 20 августа
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День музыкальных шкатулок. Праздник, посвященный этим изящным механизмам.
День виртуальных миров. День, связанный с компьютерными играми, виртуальной реальностью и цифровыми пространствами.
Международный день гавайской пиццы. Гастрономический праздник пиццы с ананасом.
Всемирный день комара. Дата, напоминающая о роли комаров в природе и необходимости борьбы с болезнями, которые они переносят.
Народные праздники и приметы на сегодня 20 августа
С этой датой связаны несколько народных примет:
Марины-Пимены. Народное название дня памяти мученика Марина и преподобного Пимена. В это время малина уже отходила, поэтому говорили: «На Марину малина сошла».
Особо наблюдали за аистами — если птицы собирались в стаи к отлету, ждали ранней и холодной осени.
Аисты готовятся к отлету — осень будет ранней и холодной.
Утренний туман над водой — к ясной погоде.
Красный рассвет — к дождю.
Радуга утром — к осадкам, вечером — к хорошей погоде.
Кто родился в этот день
20 августа родились многие известные люди:
Бенджамин Гаррисон (1833) — 23-й президент США, при котором были приняты важные экономические законы и образованы шесть новых штатов.
Болеслав Прус (1847) — польский писатель-реалист, автор знаменитого исторического романа «Фараон» о борьбе молодого фараона с кастой жрецов в Древнем Египте .
Василий Аксенов (1932) — русский писатель и драматург, лидер поколения «шестидесятников», чья ироничная и экспериментальная проза стала голосом советской интеллигенции эпохи оттепели .
Андрей Кончаловский (1937) — советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер, представитель знаменитой творческой семьи, автор фильмов «Романс о влюбленных», «Сибириада» и других .
Слободан Милошевич (1941) — югославский и сербский политик, президент Сербии и Югославии, ключевая фигура в событиях распада Югославии.
Раджив Ганди (1944) — премьер-министр Индии (1984–1989), самый молодой глава правительства в истории страны.
Юрий Жирков (1983) — российский футболист, полузащитник/защитник, многократный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА, проведший более 100 матчей за сборную России .
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