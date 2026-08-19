Организация на УСН с НДС 5% экспортирует оборудование в Белоруссию: что с налогами

Как подтвердить нулевую ставку НДС
При экспорте применяют нулевую ставку НДС. Для подтверждения ставки при экспорте в ЕАЭС нужно предоставить документы по п. 1.3 ст. 165 НК:
Контракт.
Заявление о ввозе с отметкой налоговой (его должен предоставить покупатель из ЕАЭС).
Транспортные (товаросопроводительные) документы, которые подтверждают перемещение товаров из РФ можно не предоставлять, но их могут потребовать при проверке декларации.
Документы можно отправить по ТКС в виде скан-образов по утвержденному формату согласно письму ФНС от 03.08.2018 № СД-4-3/15160@.
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов можно подавать только на бумажном носителе. Сделать это рекомендуем в день подачи декларации. Вместо заявления можно представить перечень заявлений о ввозе согласно письму ФНС от 11.01.2017 № АС-4-15/201@.
В перечень нужно включить заявления, сведения о которых поступили в налоговые органы. Проверить поступление сведений можно на сайте ФНС. Перечень заявлений предоставляется через «Офис экспортера» на сайте ФНС.
Ставку подтверждают не позже 180 дней с момента отгрузки. Если не успеть в этот срок, то в декларации (за квартал, в котором истек срок) нужно начислить НДС по обычным ставкам.
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Когда определять налоговую базу
По п. 9 ст. 167 НК при экспорте товаров из РФ момент определения налоговой базы соответствует последнему числу квартала, в котором собран полный пакет документов для подтверждения ставки НДС. Отказаться от нулевой ставки по поставкам в ЕАЭС нельзя.
Если организация собрала подтверждающие документы в течение 180 календарных дней с даты отгрузки товара, то на последнее число квартала необходимо:
определить налоговую базу по операции;
зарегистрировать в книге продаж счета-фактуры, которые выставили при отгрузке товаров на экспорт;
исчислить налог по экспортным операциям.
В декларации по НДС за этот квартал налоговую базу отражают в разделе 4. А налог по УСН уплачивают в обычном порядке.
Как предоставлять статистическую форму
Кроме документов в ФНС нужно отправить статформу перемещения товаров через личный кабинет на сайте ФТС.
Форму предоставляют не позже 10-го рабочего дня месяца, который следует за месяцем отгрузки товара.
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