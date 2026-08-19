Организация на УСН с НДС 5% экспортирует оборудование в Белоруссию: что с налогами

Как подтвердить нулевую ставку НДС

При экспорте применяют нулевую ставку НДС. Для подтверждения ставки при экспорте в ЕАЭС нужно предоставить документы по п. 1.3 ст. 165 НК:

Контракт.

Заявление о ввозе с отметкой налоговой (его должен предоставить покупатель из ЕАЭС).

Транспортные (товаросопроводительные) документы, которые подтверждают перемещение товаров из РФ можно не предоставлять, но их могут потребовать при проверке декларации.

Документы можно отправить по ТКС в виде скан-образов по утвержденному формату согласно письму ФНС от 03.08.2018 № СД-4-3/15160@.

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов можно подавать только на бумажном носителе. Сделать это рекомендуем в день подачи декларации. Вместо заявления можно представить перечень заявлений о ввозе согласно письму ФНС от 11.01.2017 № АС-4-15/201@.

В перечень нужно включить заявления, сведения о которых поступили в налоговые органы. Проверить поступление сведений можно на сайте ФНС. Перечень заявлений предоставляется через «Офис экспортера» на сайте ФНС.

Ставку подтверждают не позже 180 дней с момента отгрузки. Если не успеть в этот срок, то в декларации (за квартал, в котором истек срок) нужно начислить НДС по обычным ставкам.