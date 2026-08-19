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Регистрация ИП
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Влияет ли временная регистрация на сдачу отчетности ИП

Влияет ли временная регистрация на сдачу отчетности ИП

ИП оформил временную регистрацию в другом городе, где фактически осуществляет деятельность. Влияет ли это на сдачу отчетности?

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Влияет ли временная регистрация на сдачу отчетности

Временная регистрация не меняет место сдачи отчетности. При регистрации ИП указывают место жительства, то есть постоянной регистрации.

Этот адрес фиксируют в ЕГРИП и ФНС привязывается к нему. Даже если большую часть времени ИП живет в другом городе, то отчетность сдают по месту постоянной прописки.

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Когда отчетность нужно сдавать по месту осуществления деятельности

Однако если ИП применяет патентную систему, то действует другое правило. Патент действует в определенном месте осуществления деятельности, поэтому имеет значение адрес фактической работы.

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