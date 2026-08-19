Влияет ли временная регистрация на сдачу отчетности ИП

Влияет ли временная регистрация на сдачу отчетности
Временная регистрация не меняет место сдачи отчетности. При регистрации ИП указывают место жительства, то есть постоянной регистрации.
Этот адрес фиксируют в ЕГРИП и ФНС привязывается к нему. Даже если большую часть времени ИП живет в другом городе, то отчетность сдают по месту постоянной прописки.
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Когда отчетность нужно сдавать по месту осуществления деятельности
Однако если ИП применяет патентную систему, то действует другое правило. Патент действует в определенном месте осуществления деятельности, поэтому имеет значение адрес фактической работы.
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