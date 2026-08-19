Изменения в школах с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года российские школы переходят на обновленные федеральные образовательные программы.
Изменения закреплены приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 729 от 08.10.2025 и № 808 от 10.11.2025.
Среди основных изменений:
Обществознание теперь будет изучаться только в 9–11 классах.
Курс «Основы безопасности и защиты Родины» планируют разделить на два самостоятельных предмета.
Появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».
Увеличится количество часов истории.
Вводятся единые государственные учебники.
В пилотном режиме возвращаются оценки за поведение.
В первом классе отменяются домашние задания.
В информатику продолжают включать темы по искусственному интеллекту.
Курс «Россия — мои горизонты» становится обязательным.
Новый предмет в школе с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года в программу вводится обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР).
Занятия начнутся не сразу. Первыми предмет начнут изучать пятиклассники — с января 2027 года. На курс выделят 1 час в неделю (всего 17 часов). С 1 сентября 2027 года предмет поэтапно войдет в программы 6-х и 7-х классов (по 34 часа в год).
ДНКР будет посвящен российской культуре, истории и биографиям выдающихся людей. Предмет носит культурологический характер.
Как изменится школьная программа в 2026 году
Изменения школьных программ затронут несколько предметов.
Обществознание
Согласно приказу Минпросвещения, с 1 сентября 2026 года обществознание полностью убирают из программы 8-го класса. Предмет остается только в 9–11 классах.
В 9-м классе для него выделен 1 час в неделю (34 часа в год), в 10-м — 2 часа в (68 часов в год). Для 11-го класса новые нормы (1 час в неделю) вступают в силу с 1 сентября 2027 года. Высвободившиеся часы переходят на изучение истории.
Программа обещает стать более практико-ориентированной, с усилением межпредметных связей с историей, литературой и географией.
Иностранные языки
Тем же приказом № 729 скорректирован объем изучения иностранных языков. Для пятиклассников количество часов снижается с трех до двух в неделю. Потом это правило постепенно распространится на 6-е и 7-е классы.
Утверждена также программа по арабскому языку как возможному второму иностранному.
«Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка»
Министерство просвещения разработало проект приказа о замене модульной системы «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) на два самостоятельных обязательных курса:
«Безопасность жизнедеятельности» (правила поведения в быту, на дороге, при чрезвычайных ситуациях, цифровая безопасность);
«Начальная военная подготовка» (основы воинской дисциплины, строевая подготовка, тактическая медицина, полевые сборы).
Каждый курс рассчитан примерно на 34 часа. Изменения планируют ввести с 1 сентября 2026 года для обучающихся, переходящих в 8-й и поступающих в 10-й класс.
«Россия — мои горизонты»
С 1 сентября 2026 года курс «Россия — мои горизонты» становится обязательным для 6–11 классов во всех регионах. Раньше он входил во внеурочную деятельность.
Теперь в программу включается региональный компонент: не менее восьми занятий об экономике, ведущих предприятиях, востребованных профессиях и карьерных возможностях конкретного субъекта РФ. Особое внимание уделят аграрным специальностям.
Что будет с домашними заданиями с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года в первом классе полностью отменяются домашние задания. Это сделано для снижения нагрузки и более мягкой адаптацию детей к школе.
Практика существовала и раньше, приказ № 729 только привел федеральную образовательную программу в полное соответствие с действующими правилами.
Новые учебники и учебные материалы в школах
С 1 сентября 2026 года школы переходят на единую линейку государственных учебников по истории. Для 9–10 классов вводятся единые учебники по обществознанию.
Обновленный федеральный перечень учебников утвержден Министерством просвещения. Школы обязаны использовать только разрешенные издания.
Какие изменения пока не вступили в силу
Не все нововведения начинают действовать именно с 1 сентября 2026 года:
Занятия по «Духовно-нравственной культуре России» для пятиклассников стартуют только с января 2027 года.
Полное внедрение ДНКР в 6–7 классах запланировано с сентября 2027 года.
Оценки за поведение вводятся в пилотном режиме (по 10 школ в каждом регионе для 2–8 классов). Используется трехуровневая шкала: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение. Оценка не влияет на предметные отметки, промежуточную аттестацию и допуск к государственной итоговой аттестации. Полное внедрение во всех школах планируется с 1 сентября 2027 года.
Некоторые изменения по иностранным языкам и учебникам для старших классов будут внедряться поэтапно в 2027 году.
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