В информатику продолжают включать темы по искусственному интеллекту.

В пилотном режиме возвращаются оценки за поведение.

Курс «Основы безопасности и защиты Родины» планируют разделить на два самостоятельных предмета.

Обществознание теперь будет изучаться только в 9–11 классах.

С 1 сентября 2026 года российские школы переходят на обновленные федеральные образовательные программы.

Изменения в школах с 1 сентября 2026 года

ДНКР будет посвящен российской культуре, истории и биографиям выдающихся людей. Предмет носит культурологический характер.

Занятия начнутся не сразу. Первыми предмет начнут изучать пятиклассники — с января 2027 года . На курс выделят 1 час в неделю (всего 17 часов). С 1 сентября 2027 года предмет поэтапно войдет в программы 6-х и 7-х классов (по 34 часа в год).

С 1 сентября 2026 года в программу вводится обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) .

Новый предмет в школе с 1 сентября 2026 года

Как изменится школьная программа в 2026 году

Изменения школьных программ затронут несколько предметов.

Обществознание

Согласно приказу Минпросвещения, с 1 сентября 2026 года обществознание полностью убирают из программы 8-го класса. Предмет остается только в 9–11 классах. В 9-м классе для него выделен 1 час в неделю (34 часа в год), в 10-м — 2 часа в (68 часов в год). Для 11-го класса новые нормы (1 час в неделю) вступают в силу с 1 сентября 2027 года. Высвободившиеся часы переходят на изучение истории. Программа обещает стать более практико-ориентированной, с усилением межпредметных связей с историей, литературой и географией.

Иностранные языки

Тем же приказом № 729 скорректирован объем изучения иностранных языков. Для пятиклассников количество часов снижается с трех до двух в неделю. Потом это правило постепенно распространится на 6-е и 7-е классы. Утверждена также программа по арабскому языку как возможному второму иностранному.

«Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка»

Министерство просвещения разработало проект приказа о замене модульной системы «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) на два самостоятельных обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» (правила поведения в быту, на дороге, при чрезвычайных ситуациях, цифровая безопасность);

«Начальная военная подготовка» (основы воинской дисциплины, строевая подготовка, тактическая медицина, полевые сборы). Каждый курс рассчитан примерно на 34 часа. Изменения планируют ввести с 1 сентября 2026 года для обучающихся, переходящих в 8-й и поступающих в 10-й класс.

«Россия — мои горизонты»