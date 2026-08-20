21 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 21 августа

В России сегодня отмечают такие праздники.

День офицера России

Широко отмечаемый праздник командного состава всех силовых структур. Инициатива принадлежит организации «Офицеры России»; дату выбрали накануне Дня Государственного флага, чтобы подчеркнуть связь военной службы с государственными символами. В этот день чествуют действующих и отставных офицеров.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Крупный фестиваль военных оркестров, который традиционно проходит на Красной площади в Москве. В программе — выступления российских и зарубежных коллективов, световые и пиротехнические шоу.

День Стрибога у славян