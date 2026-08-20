21 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 21 августа
В России сегодня отмечают такие праздники.
День офицера России
Широко отмечаемый праздник командного состава всех силовых структур. Инициатива принадлежит организации «Офицеры России»; дату выбрали накануне Дня Государственного флага, чтобы подчеркнуть связь военной службы с государственными символами. В этот день чествуют действующих и отставных офицеров.
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
Крупный фестиваль военных оркестров, который традиционно проходит на Красной площади в Москве. В программе — выступления российских и зарубежных коллективов, световые и пиротехнические шоу.
День Стрибога у славян
В славянской традиции день бога ветров Стрибога. Считалось, что в этот период начинаются сильные осенние ветры, и люди обращались к нему с просьбами о благоприятной погоде и защите урожая.
Международные даты 21 августа
В мире 21 августа отмечают следующие международные дни.
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Цель — почтить память погибших, поддержать выживших и их семьи, а также привлечь внимание к защите от террористических угроз. В этот день проходят минуты молчания, памятные мероприятия и кампании солидарности.
День поэта
Праздник, учрежденный в 1994 году британским издателем Уильямом Сигхартом. В этот день по всему миру читают стихи, проводят литературные вечера и напоминают о роли поэзии в культуре.
Какие праздники и памятные даты отмечают 21 августа в других странах
В отдельных странах 21 августа приурочена к своим национальным событиям:
День истории железной дороги, Эстония. Памятная дата, связанная с развитием железнодорожного транспорта в стране.
День пожилых людей, США. Национальный день уважения и поддержки старшего поколения.
День принятия Конституционного закона «О государственном статусе», Латвия. Отмечается как важная дата в истории независимости страны.
День памяти жертв вторжения и оккупации Чехословакии, Чехия. День скорби, посвященный событиям 1968 года.
Церковные праздники 21 августа
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти.
Праздник Толгской иконы Божией Матери
Одна из самых почитаемых русских икон. По преданию, явилась в 1314 году епископу Ростовскому Прохору на берегу Волги у реки Толга. В этот день в Толгском монастыре и других храмах совершают торжественные богослужения.
День памяти святителя Мирона Чудотворца, епископа Критского
Святой III века, известный добротой и чудесами. В народе его день получил название Мирон Ветрогон.
День памяти святителя Емилиана Кизического
Священноисповедник, пострадавший за иконопочитание в IX веке.
День памяти преподобного Григория Синаита
Афонский подвижник XIV века, один из основателей исихазма.
Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
День памяти основателей Соловецкого монастыря.
Необычные праздники 21 августа
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День без косметики и макияжа. Призыв принять естественную красоту и на один день отказаться от декоративной косметики.
День сбора диких трав. День, когда травники и любители природы заготавливают лекарственные растения.
День ораторского искусства. Отмечается как день, посвященный мастерству публичных выступлений и риторике.
День заботы о себе в интернете. Напоминание о цифровой гигиене и отдыхе от гаджетов.
Праздник старых бурдюков. Шутливый день, связанный с традиционными сосудами для хранения жидкостей.
Народные праздники и приметы на сегодня 21 августа
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Мирон Ветрогон. Народное название дня памяти святителя Мирона.
Считалось, что с этой даты лето начинает сдавать позиции осени, появляются сильные ветры, которые «гоняют» погоду.
Если на Мирона дует холодный северный ветер — зима будет суровой, а январь — морозным.
Сильный ветер в этот день предвещает ветреную осень.
Поспевание брусники, опят и ежевики считалось знаком скорого окончания лета.
В этот день принято было загадывать желания на перекрестке, обращаясь к ветру.
Кто родился в этот день
21 августа родились многие известные люди:
Леонид Андреев (1871). Русский писатель Серебряного века, драматург и один из основоположников экспрессионизма в литературе. Автор повестей «Красный смех», «Иуда Искариот» и пьес, которые ставились на ведущих сценах.
Сергей Бирюзов (1904). Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны командовал войсками ПВО и стратегическими ракетными войсками, был начальником Генерального штаба.
Юрий Энтин (1935). Поэт-песенник, сценарист и драматург. Автор текстов к знаменитым песням из мультфильмов и фильмов: «Бременские музыканты», «Приключения Буратино», «Гостья из будущего» и многим другим.
Ким Кэттролл (1956). Англо-канадская актриса, получившая мировую известность благодаря роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе».
Николай Валуев (1973). Российский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, депутат Государственной Думы.
Сергей Брин (1973). Американский предприниматель и программист российского происхождения, сооснователь Google.
Анна Плетнева (1977). Российская певица, солистка групп «Лицей» и «Винтаж».
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