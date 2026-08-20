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21 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

21 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 21 августа отмечают День офицера России и Международный день памяти жертв терроризма. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 21 августа.

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Какой сегодня праздник в России 21 августа

В России сегодня отмечают такие праздники.

День офицера России

Широко отмечаемый праздник командного состава всех силовых структур. Инициатива принадлежит организации «Офицеры России»; дату выбрали накануне Дня Государственного флага, чтобы подчеркнуть связь военной службы с государственными символами. В этот день чествуют действующих и отставных офицеров.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Крупный фестиваль военных оркестров, который традиционно проходит на Красной площади в Москве. В программе — выступления российских и зарубежных коллективов, световые и пиротехнические шоу.

День Стрибога у славян

В славянской традиции день бога ветров Стрибога. Считалось, что в этот период начинаются сильные осенние ветры, и люди обращались к нему с просьбами о благоприятной погоде и защите урожая.

Международные даты 21 августа

В мире 21 августа отмечают следующие международные дни.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Цель — почтить память погибших, поддержать выживших и их семьи, а также привлечь внимание к защите от террористических угроз. В этот день проходят минуты молчания, памятные мероприятия и кампании солидарности.

День поэта

Праздник, учрежденный в 1994 году британским издателем Уильямом Сигхартом. В этот день по всему миру читают стихи, проводят литературные вечера и напоминают о роли поэзии в культуре.

Какие праздники и памятные даты отмечают 21 августа в других странах

В отдельных странах 21 августа приурочена к своим национальным событиям:

  • День истории железной дороги, Эстония. Памятная дата, связанная с развитием железнодорожного транспорта в стране.

  • День пожилых людей, США. Национальный день уважения и поддержки старшего поколения.

  • День принятия Конституционного закона «О государственном статусе», Латвия. Отмечается как важная дата в истории независимости страны.

  • День памяти жертв вторжения и оккупации Чехословакии, Чехия. День скорби, посвященный событиям 1968 года.

Церковные праздники 21 августа

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти.

Праздник Толгской иконы Божией Матери

Одна из самых почитаемых русских икон. По преданию, явилась в 1314 году епископу Ростовскому Прохору на берегу Волги у реки Толга. В этот день в Толгском монастыре и других храмах совершают торжественные богослужения.

День памяти святителя Мирона Чудотворца, епископа Критского

Святой III века, известный добротой и чудесами. В народе его день получил название Мирон Ветрогон.

День памяти святителя Емилиана Кизического

Священноисповедник, пострадавший за иконопочитание в IX веке.

День памяти преподобного Григория Синаита

Афонский подвижник XIV века, один из основателей исихазма.

Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

День памяти основателей Соловецкого монастыря.

Необычные праздники 21 августа

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День без косметики и макияжа. Призыв принять естественную красоту и на один день отказаться от декоративной косметики.

  • День сбора диких трав. День, когда травники и любители природы заготавливают лекарственные растения.

  • День ораторского искусства. Отмечается как день, посвященный мастерству публичных выступлений и риторике.

  • День заботы о себе в интернете. Напоминание о цифровой гигиене и отдыхе от гаджетов.

  • Праздник старых бурдюков. Шутливый день, связанный с традиционными сосудами для хранения жидкостей.

Народные праздники и приметы на сегодня 21 августа

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Мирон Ветрогон. Народное название дня памяти святителя Мирона.

  • Считалось, что с этой даты лето начинает сдавать позиции осени, появляются сильные ветры, которые «гоняют» погоду.

  • Если на Мирона дует холодный северный ветер — зима будет суровой, а январь — морозным.

  • Сильный ветер в этот день предвещает ветреную осень.

  • Поспевание брусники, опят и ежевики считалось знаком скорого окончания лета.

  • В этот день принято было загадывать желания на перекрестке, обращаясь к ветру.

Кто родился в этот день

21 августа родились многие известные люди:

  • Леонид Андреев (1871). Русский писатель Серебряного века, драматург и один из основоположников экспрессионизма в литературе. Автор повестей «Красный смех», «Иуда Искариот» и пьес, которые ставились на ведущих сценах.

  • Сергей Бирюзов (1904). Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны командовал войсками ПВО и стратегическими ракетными войсками, был начальником Генерального штаба.

  • Юрий Энтин (1935). Поэт-песенник, сценарист и драматург. Автор текстов к знаменитым песням из мультфильмов и фильмов: «Бременские музыканты», «Приключения Буратино», «Гостья из будущего» и многим другим.

  • Ким Кэттролл (1956). Англо-канадская актриса, получившая мировую известность благодаря роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе».

  • Николай Валуев (1973). Российский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, депутат Государственной Думы.

  • Сергей Брин (1973). Американский предприниматель и программист российского происхождения, сооснователь Google.

  • Анна Плетнева (1977). Российская певица, солистка групп «Лицей» и «Винтаж».

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