ФНС прислала требование по применению пониженного тарифа страховых взносов: как отвечать

Как написать пояснения

В пояснениях стоит указать:

«В ответ на требование от (дата) № (номер) сообщаем следующее.

Организация применяет пониженный тариф страховых взносов (код тарифа «…») в соответствии с п. 2.4 ст. 427 НК при соблюдении условий, установленных п. 13.3 указанной статьи.

С 1 января 2026 года условия применения пониженного тарифа изменены ФЗ от 25.04.2026 № 104‑ФЗ: скорректированы абз. 3 п. 13.2 и абз. 3 п. 13.3 ст. 427 НК. Изменения имеют обратную силу и применяются к правоотношениям, которые возникли с 1 января 2026 года.

В действующей редакции п. 13.3 ст. 427 НК условие сформулировано как «не менее 70% составляют доходы от осуществления видов экономической деятельности, указанных в перечне, которое утверждает Правительство РФ». Это означает, что для расчета доли 70% возможно суммирование доходов от нескольких видов деятельности — при условии, что все они включены в перечень (утв. распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125‑р).

У организации заявлен основной вид деятельности (код ОКВЭД), который входит в указанный перечень. Дополнительные виды деятельности (список кодов ОКВЭД) также включены в перечень.

По итогам отчетного периода совокупная доля доходов от всех перечисленных льготных видов деятельности составила (процент)%, что превышает установленный порог в 70%».

Позиция подтверждается письмом ФНС от 27.04.2026 № БС‑36‑11/3382@, в котором разъяснена возможность суммирования доходов от основного и дополнительных видов деятельности, если все они относятся к льготным.