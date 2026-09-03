Может ли коммерческая организация указывать образовательный ОКВЭД в качестве основного

Какие могут быть риски

Если в ЕГРЮЛ основной ОКВЭД начинается с 85, налоговая вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о принудительной ликвидации юридического лица на основании п. 2 ст. 25 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Чтобы снять риски стоит подать в регистрирующий орган заявление по форме Р13014 и сменить основной ОКВЭД на необразовательный, который отразит реальную основную деятельность организации.