Может ли коммерческая организация указывать образовательный ОКВЭД в качестве основного

Можно ли заявлять в качестве основного ОКВЭД образовательный
Код 85.30 «Обучение профессиональное» и 85.42 «Образование профессиональное дополнительное» нельзя заявлять в качестве основного вида деятельности, только как дополнительные.
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ разделяет организации на два вида:
Образовательная организация — некоммерческая организация, для которой образование является основным видом деятельности по п. 18 ст. 2 Закона № 273-ФЗ. Коммерческая организация не может быть «образовательной организацией».
Организация, осуществляющая обучение — любое юридическое лицо, которое помимо основной деятельности ведет образовательную по п. 19 ст. 2 Закона № 273-ФЗ.
Наличие лицензии не отменяет того, что коммерческая организация вправе оказывать образовательные услуги только как дополнительные.
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Какие могут быть риски
Если в ЕГРЮЛ основной ОКВЭД начинается с 85, налоговая вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о принудительной ликвидации юридического лица на основании п. 2 ст. 25 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
Чтобы снять риски стоит подать в регистрирующий орган заявление по форме Р13014 и сменить основной ОКВЭД на необразовательный, который отразит реальную основную деятельность организации.
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