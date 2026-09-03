Цифровой рубль с 1 сентября 2026 года: как пользоваться и кому он обязателен 

Что изменилось с 1 сентября 2026 года
До этой даты цифровой рубль работал в пилотном режиме — с небольшим числом банков, компаний и их клиентов. С 1 сентября 2026 года начинается массовое внедрение. Открыть счет может любой клиент крупного банка – участника платформы ЦР, а часть торговых компаний обязана принимать оплату цифровым рублем.
Наличные и безналичные рубли остаются. Цифровой рубль — это третья, дополнительная форма денег, а не замена старым.
Кто может открыть счет цифрового рубля с 1 сентября 2026 года
Доступ к цифровому рублю можно получить через мобильное приложение банка, который подключен к платформе Банка России — устанавливать отдельное приложение не нужно.
Банк России убрал с сайта открытый список банков — участников платформы 2 июля 2026 года. Раньше свериться можно было прямо на сайте ЦБ, теперь узнать статус конкретного банка получится только у него напрямую. На тот момент к платформе было подключено около 30 банков.
Какие операции с цифровым рублем доступны гражданам
Тем, кто уже открыл счет цифрового рубля, доступен стандартный набор действий — почти как с обычным банковским, только без комиссий. Вот что можно делать уже сейчас:
пополнять счета цифрового рубля с обычного банковского счета;
выводить цифровые рубли обратно в безналичную форму;
переводить другим пользователям платформы — без комиссии;
оплачивать товары и услуги по универсальному QR-коду там, где ее принимают.
Для физических лиц все операции с цифровым рублем бесплатны. Бизнес до конца 2026 года тоже ничего не платит, комиссия появится с 2027 года.
Какие лимиты для цифрового рубля установил Банк России
Ограничение действует на пополнение счета. С обычного банковского счета на цифровой кошелек можно перевести не более 300 тысяч рублей в месяц.
Переводы между пользователями платформы этот лимит не учитывают: если деньги уже в цифровой форме, передать их другому человеку можно без ограничения по сумме.
Обязателен ли цифровой рубль для граждан
Вокруг цифрового рубля с самого начала было много страхов. Одни опасаются, что деньги смогут списывать без согласия владельца, другие — что всех работников переведут на зарплату в цифровых рублях.
Банк или работодатель не могут открыть цифровой счет от вашего имени или перевести на него деньги без согласия. Это подтвердила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Если не хотите пользоваться цифровым рублем, с 1 сентября 2026 года для вас ничего не меняется автоматически.
Какие компании должны принимать оплату цифровыми рублями
Для бизнеса эту обязанность вводит закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ. С 1 сентября 2026 года она касается компаний, у которых одновременно выполняются два условия: выручка за 2025 год выше 120 млн рублей и эквайринг оформлен в системно значимом банке (или в кредитной организации, признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг). Работает именно сочетание условий, а не любое из них по отдельности.
Не подключать прием цифрового рубля можно точкам без интернета или мобильной связи и точкам с выручкой до 5 млн рублей в год — порог считают по каждой точке отдельно, а не по компании целиком.
Если торговая точка обязана принимать оплату цифровым рублем, но отказывает покупателю — за каждый зафиксированный случай отказа грозит штраф по части 4 статьи 14.8 КоАП: для ИП и должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Дальше обязанность будет расширяться: с 1 сентября 2027 года — компании с выручкой выше 30 млн рублей и банки с универсальной лицензией, с 1 сентября 2028 года — компании и ИП с выручкой свыше 20 млн рублей.
Как не стать жертвой мошенников
Запуск цифрового рубля мошенники уже используют как повод для звонков:
звонок или сообщение якобы от Банка России с просьбой перевести деньги на «безопасный» цифровой счет;
предложение обменять обычные деньги на цифровые рубли через постороннего человека или сторонний сайт;
требование срочно установить приложение по ссылке из сообщения, чтобы не потерять доступ к деньгам.
Банк России не открывает счета гражданам напрямую и никогда не звонит с просьбой перевести деньги. Любое такое обращение — признак мошенничества.
Часто задаваемые вопросы
Обязательно ли открывать цифровой кошелек?
Нет. Открытие счета цифрового рубля — право, а не обязанность.
Можно ли получить зарплату цифровыми рублями без согласия?
Нет. Работодатель и банк не вправе перевести зарплату в цифровые рубли или открыть счет без согласия сотрудника. Без согласия зарплата продолжает идти на обычный счет, как раньше.
Начисляются ли проценты на цифровые рубли?
Нет. Банк России прямо запрещает начисление процентов на остаток цифрового рубля — это средство расчетов, а не накопления. Крупную сумму выгоднее держать на обычном вкладе.
Какие банки подключены к цифровому рублю?
Открытый список банков — участников платформы Банк России закрыл 2 июля 2026 года. Уточнить, подключен ли конкретный банк, можно только у него напрямую. Отдельно есть список системно значимых банков (их 12) и значимых банков на рынке платежных услуг (их 22). Именно эти списки и критерий по выручке определяют обязан ли бизнес принимать оплату цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года.
Главное о цифровом рубле
Цифровой рубль — это такая же форма денег, как наличные или деньги на карте. Для обычных людей он добровольный: хотите — пользуетесь, не хотите — нет.
А вот бизнесу из первой волны подключения стоит заранее разобраться, нужно ли ему принимать оплату цифровыми рублями. Так получится избежать ощутимых штрафов.
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