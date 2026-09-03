Цифровой рубль с 1 сентября 2026 года: как пользоваться и кому он обязателен 

Какие компании должны принимать оплату цифровыми рублями

Для бизнеса эту обязанность вводит закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ. С 1 сентября 2026 года она касается компаний, у которых одновременно выполняются два условия: выручка за 2025 год выше 120 млн рублей и эквайринг оформлен в системно значимом банке (или в кредитной организации, признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг). Работает именно сочетание условий, а не любое из них по отдельности.

Не подключать прием цифрового рубля можно точкам без интернета или мобильной связи и точкам с выручкой до 5 млн рублей в год — порог считают по каждой точке отдельно, а не по компании целиком.

Если торговая точка обязана принимать оплату цифровым рублем, но отказывает покупателю — за каждый зафиксированный случай отказа грозит штраф по части 4 статьи 14.8 КоАП: для ИП и должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Дальше обязанность будет расширяться: с 1 сентября 2027 года — компании с выручкой выше 30 млн рублей и банки с универсальной лицензией, с 1 сентября 2028 года — компании и ИП с выручкой свыше 20 млн рублей.