30 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 30 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

Памятная дата установлена в 2023 году в честь подписания 30 сентября 2022 года договоров о вхождении этих территорий в состав РФ по итогам референдумов. В новых регионах день объявлен праздничным и нерабочим, в остальной стране проходят торжественные мероприятия и патриотические акции.

День сил специального назначения Росгвардии

Профессиональный праздник установлен приказом Росгвардии в 2017 году. Дата связана с созданием современных подразделений спецназа в 2016 году. В этот день чествуют сотрудников, выполняющих задачи по борьбе с терроризмом, охране порядка и защите важных объектов.

День специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ) МВД РФ

Отмечается в память о формировании 30 сентября 1966 года специальных моторизованных частей милиции. Эти подразделения обеспечивали порядок на крупных мероприятиях, участвовали в операциях на Северном Кавказе и продолжают службу в составе Росгвардии.

День освобождения Карелии от фашистских захватчиков

30 сентября 1944 года войска Карельского фронта полностью очистили территорию республики от немецких и финских оккупантов. В Карелии в этот день проходят митинги, возложения цветов к мемориалам и минуты молчания.

День интернета в России (День Рунета)