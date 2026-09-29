30 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 30 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Памятная дата установлена в 2023 году в честь подписания 30 сентября 2022 года договоров о вхождении этих территорий в состав РФ по итогам референдумов. В новых регионах день объявлен праздничным и нерабочим, в остальной стране проходят торжественные мероприятия и патриотические акции.
День сил специального назначения Росгвардии
Профессиональный праздник установлен приказом Росгвардии в 2017 году. Дата связана с созданием современных подразделений спецназа в 2016 году. В этот день чествуют сотрудников, выполняющих задачи по борьбе с терроризмом, охране порядка и защите важных объектов.
День специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ) МВД РФ
Отмечается в память о формировании 30 сентября 1966 года специальных моторизованных частей милиции. Эти подразделения обеспечивали порядок на крупных мероприятиях, участвовали в операциях на Северном Кавказе и продолжают службу в составе Росгвардии.
День освобождения Карелии от фашистских захватчиков
30 сентября 1944 года войска Карельского фронта полностью очистили территорию республики от немецких и финских оккупантов. В Карелии в этот день проходят митинги, возложения цветов к мемориалам и минуты молчания.
День интернета в России (День Рунета)
Неофициальный праздник появился в 1998 году по инициативе компании IT Infoart Stars. Тогда провели первую «перепись» пользователей русскоязычного сегмента сети, которых насчитывалось около миллиона. Сегодня дата служит поводом для обсуждения развития цифровых технологий и достижений Рунета.
Международные праздники 30 сентября
В мире 30 сентября отмечают следующие международные дни:
Международный день переводчика
Учрежден Международной федерацией переводчиков в 1991 году и официально признан ООН в 2017 году. Дата приурочена к дню памяти святого Иеронима Стридонского, автора латинского перевода Библии.
Международный день подкастов
Отмечается с 2014 года по инициативе создателей подкастов. Дата служит поводом для популяризации аудиоформата, обмена опытом между авторами и слушателями, проведения онлайн-стримов и специальных выпусков.
День ортодонта
Профессиональный праздник специалистов, занимающихся исправлением прикуса и выравниванием зубов. В этот день стоматологические клиники и ассоциации проводят просветительские акции и напоминают о важности здоровья зубов.
Какие праздники отмечают 30 сентября в других странах
В отдельных странах 30 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День независимости, Абхазия. Отмечается в память о провозглашении независимости республики.
День работников органов юстиции, Казахстан. Профессиональный праздник сотрудников судебной системы и органов юстиции..
День работников органов национальной безопасности, Туркменистан. Профессиональный праздник сотрудников спецслужб.
День мальчика, Польша. Неофициальный праздник, посвященный мальчикам и юношам.
День выздоровления и День истины и примирения, Канада. Даты связаны с темой исцеления и признания исторической правды в отношении коренных народов.
День независимости, Ботсван. Национальный праздник в честь обретения независимости.
День Хосе Морелоса, Мексика. Памятная дата в честь одного из героев войны за независимость Мексики.
Церковные праздники 30 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии
Православная церковь вспоминает святых, пострадавших за веру в II веке. Их имена символизируют главные христианские добродетели. Верующие посещают храмы, молятся об укреплении веры, надежды и любви в семьях, особенно поздравляют женщин с этими именами.
Праздник иконы Божией Матери Макарьевская
День почитания одной из чудотворных икон Богородицы. Верующие обращаются с молитвами о помощи и защите.
Праздник Цареградской иконы Божией Матери
Память об иконе, связанной с Константинополем. В этот день совершаются молебны перед образом.
Необычные праздники 30 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День мурлыканья и потягивания. Неофициальный праздник, посвященный кошкам и их привычкам.
День уютного вязаного пледа. Праздник домашнего уюта и тепла.
День кей-поперов. Неофициальная дата для фанатов корейской поп-музыки.
День собак породы ньюфаундленд. Дата, посвященная крупным и добродушным «водолазам».
Всемирный день школьного молока. Инициатива направлена на популяризацию молока как полезного продукта в рационе детей.
Народные праздники и приметы на сегодня 30 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
ПО народному календарю— Вселенские бабьи именины (Вера-Надежда-Любовь).
В этот день поздравляли женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София.
Считалось, что женщинам полезно «выплакать» все обиды с утра, чтобы весь год прошел без слез. Устраивали посиделки, пекли пироги и крендели.
Если 30 сентября стоит ясная и теплая погода — бабье лето еще продлится, а осень будет мягкой.
Дождь в этот день предвещал холодную и сырую зиму.
Если журавли летят на юг — на Покров (14 октября) жди морозов; если птицы задерживаются — зима будет поздней и мягкой.
Увидеть зяблика — к скорым холодам.
Пауки, сидящие по углам, сулили продолжение теплых дней.
Кто родился в этот день
30 сентября родились многие известные люди:
Ханс Гейгер (1882). Немецкий физик, создатель счетчика Гейгера — прибора для регистрации ионизирующего излучения.
Отто Шмидт (1891). Советский математик, геофизик, астроном и полярный исследователь, Герой Советского Союза.
Александр Василевский (1895). Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба в годы Великой Отечественной войны.
Давид Ойстрах (1908). Выдающийся советский скрипач, педагог и дирижер.
Юрий Любимов (1917). Легендарный театральный режиссер, актер и педагог, основатель Театра на Таганке..
Моника Беллуччи (1964). Итальянская актриса и модель, известная ролями в фильмах «Малена», «Матрица: Перезагрузка», «Страсти Христовы» и многих других.