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30 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

30 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 30 сентября отмечают Международный день переводчика, День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 30 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 30 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

Памятная дата установлена в 2023 году в честь подписания 30 сентября 2022 года договоров о вхождении этих территорий в состав РФ по итогам референдумов. В новых регионах день объявлен праздничным и нерабочим, в остальной стране проходят торжественные мероприятия и патриотические акции.

День сил специального назначения Росгвардии

Профессиональный праздник установлен приказом Росгвардии в 2017 году. Дата связана с созданием современных подразделений спецназа в 2016 году. В этот день чествуют сотрудников, выполняющих задачи по борьбе с терроризмом, охране порядка и защите важных объектов.

День специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ) МВД РФ

Отмечается в память о формировании 30 сентября 1966 года специальных моторизованных частей милиции. Эти подразделения обеспечивали порядок на крупных мероприятиях, участвовали в операциях на Северном Кавказе и продолжают службу в составе Росгвардии.

День освобождения Карелии от фашистских захватчиков

30 сентября 1944 года войска Карельского фронта полностью очистили территорию республики от немецких и финских оккупантов. В Карелии в этот день проходят митинги, возложения цветов к мемориалам и минуты молчания.

День интернета в России (День Рунета)

Неофициальный праздник появился в 1998 году по инициативе компании IT Infoart Stars. Тогда провели первую «перепись» пользователей русскоязычного сегмента сети, которых насчитывалось около миллиона. Сегодня дата служит поводом для обсуждения развития цифровых технологий и достижений Рунета.

Международные праздники 30 сентября

В мире 30 сентября отмечают следующие международные дни:

Международный день переводчика

Учрежден Международной федерацией переводчиков в 1991 году и официально признан ООН в 2017 году. Дата приурочена к дню памяти святого Иеронима Стридонского, автора латинского перевода Библии. 

Международный день подкастов

Отмечается с 2014 года по инициативе создателей подкастов. Дата служит поводом для популяризации аудиоформата, обмена опытом между авторами и слушателями, проведения онлайн-стримов и специальных выпусков.

День ортодонта

Профессиональный праздник специалистов, занимающихся исправлением прикуса и выравниванием зубов. В этот день стоматологические клиники и ассоциации проводят просветительские акции и напоминают о важности здоровья зубов.

Какие праздники отмечают 30 сентября в других странах

В отдельных странах 30 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День независимости, Абхазия. Отмечается в память о провозглашении независимости республики. 

  • День работников органов юстиции, Казахстан. Профессиональный праздник сотрудников судебной системы и органов юстиции..

  • День работников органов национальной безопасности, Туркменистан. Профессиональный праздник сотрудников спецслужб. 

  • День мальчика, Польша. Неофициальный праздник, посвященный мальчикам и юношам. 

  • День выздоровления и День истины и примирения, Канада. Даты связаны с темой исцеления и признания исторической правды в отношении коренных народов. 

  • День независимости, Ботсван. Национальный праздник в честь обретения независимости. 

  • День Хосе Морелоса, Мексика. Памятная дата в честь одного из героев войны за независимость Мексики. 

Церковные праздники 30 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

Православная церковь вспоминает святых, пострадавших за веру в II веке. Их имена символизируют главные христианские добродетели. Верующие посещают храмы, молятся об укреплении веры, надежды и любви в семьях, особенно поздравляют женщин с этими именами.

Праздник иконы Божией Матери Макарьевская

День почитания одной из чудотворных икон Богородицы. Верующие обращаются с молитвами о помощи и защите.

Праздник Цареградской иконы Божией Матери

Память об иконе, связанной с Константинополем. В этот день совершаются молебны перед образом.

Необычные праздники 30 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День мурлыканья и потягивания. Неофициальный праздник, посвященный кошкам и их привычкам. 

  • День уютного вязаного пледа. Праздник домашнего уюта и тепла. 

  • День кей-поперов. Неофициальная дата для фанатов корейской поп-музыки. 

  • День собак породы ньюфаундленд. Дата, посвященная крупным и добродушным «водолазам». 

  • Всемирный день школьного молока. Инициатива направлена на популяризацию молока как полезного продукта в рационе детей. 

Народные праздники и приметы на сегодня 30 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • ПО народному календарю—   Вселенские бабьи именины (Вера-Надежда-Любовь).

  • В этот день поздравляли женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София.

  • Считалось, что женщинам полезно «выплакать» все обиды с утра, чтобы весь год прошел без слез. Устраивали посиделки, пекли пироги и крендели.

  • Если 30 сентября стоит ясная и теплая погода — бабье лето еще продлится, а осень будет мягкой.

  • Дождь в этот день предвещал холодную и сырую зиму.

  • Если журавли летят на юг — на Покров (14 октября) жди морозов; если птицы задерживаются — зима будет поздней и мягкой.

  • Увидеть зяблика — к скорым холодам.

  • Пауки, сидящие по углам, сулили продолжение теплых дней.

Кто родился в этот день

30 сентября родились многие известные люди:

  • Ханс Гейгер (1882). Немецкий физик, создатель счетчика Гейгера — прибора для регистрации ионизирующего излучения. 

  • Отто Шмидт (1891). Советский математик, геофизик, астроном и полярный исследователь, Герой Советского Союза. 

  • Александр Василевский (1895). Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба в годы Великой Отечественной войны. 

  • Давид Ойстрах (1908). Выдающийся советский скрипач, педагог и дирижер. 

  • Юрий Любимов (1917). Легендарный театральный режиссер, актер и педагог, основатель Театра на Таганке..

  • Моника Беллуччи (1964). Итальянская актриса и модель, известная ролями в фильмах «Малена», «Матрица: Перезагрузка», «Страсти Христовы» и многих других.

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