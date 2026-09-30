1 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Профессиональный праздник установлен указом Президента РФ в 2006 году. Дата связана с указом Ивана Грозного от 1 октября 1550 года о создании стрелецких полков — первого постоянного войска с признаками регулярной армии.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 1 октября

Международные праздники 1 октября

В мире 1 октября отмечают следующие международные дни:

Международный день пожилых людей

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам старшего поколения, подчеркнуть их вклад в общество и способствовать созданию условий для активной и достойной жизни пожилых людей.

Всемирный день геронтолога

Профессиональный праздник специалистов, занимающихся проблемами старения и здоровьем пожилых людей. Дата связана с Международным днем пожилых людей и служит поводом для обмена научным опытом.

Международный день музыки

Учрежден в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Праздник призван пропагандировать музыкальное искусство во всех его формах, способствовать обмену между культурами и поддерживать молодых музыкантов.

Всемирный день вегетарианства

Отмечается с 1977 года. Дата направлена на популяризацию растительного питания, заботу о здоровье и окружающей среде.

Международный день кофе

Неофициальный, но популярный праздник любителей кофе. В этот день кофейни устраивают специальные предложения, а ценители делятся рецептами и историями о любимом напитке.

Всемирный день какао и шоколада