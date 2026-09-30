1 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 1 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День Сухопутных войск России
Профессиональный праздник установлен указом Президента РФ в 2006 году. Дата связана с указом Ивана Грозного от 1 октября 1550 года о создании стрелецких полков — первого постоянного войска с признаками регулярной армии.
Международные праздники 1 октября
В мире 1 октября отмечают следующие международные дни:
Международный день пожилых людей
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам старшего поколения, подчеркнуть их вклад в общество и способствовать созданию условий для активной и достойной жизни пожилых людей.
Всемирный день геронтолога
Профессиональный праздник специалистов, занимающихся проблемами старения и здоровьем пожилых людей. Дата связана с Международным днем пожилых людей и служит поводом для обмена научным опытом.
Международный день музыки
Учрежден в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Праздник призван пропагандировать музыкальное искусство во всех его формах, способствовать обмену между культурами и поддерживать молодых музыкантов.
Всемирный день вегетарианства
Отмечается с 1977 года. Дата направлена на популяризацию растительного питания, заботу о здоровье и окружающей среде.
Международный день кофе
Неофициальный, но популярный праздник любителей кофе. В этот день кофейни устраивают специальные предложения, а ценители делятся рецептами и историями о любимом напитке.
Всемирный день какао и шоколада
Праздник, посвященный какао-бобам и продуктам из них. В этот день проводят дегустации, мастер-классы по приготовлению шоколада и рассказывают об истории и пользе какао.
Какие праздники отмечают 1 октября в других странах
В отдельных странах 1 октября приурочена к своим национальным событиям:
День образования Китайской Народной Республики. Национальный праздник КНР, отмечаемый с 1949 года.
День независимости Республики Кипр, Нигерии и Палау. В этих государствах дата связана с обретением независимости.
День объединения Камеруна. Национальный праздник, посвященный объединению страны.
День учителей и наставников в Узбекистане. Профессиональный праздник педагогов.
День работников прокуратуры Азербайджана. Профессиональный праздник сотрудников прокуратуры.
День престарелых в Таджикистане. Дата, посвященная уважению к старшему поколению.
День защиты детей в Сальвадоре, Гватемале и на Шри-Ланке. Праздник, направленный на защиту прав и благополучия детей.
День вооруженных сил в Южной Корее. Профессиональный праздник военнослужащих.
Церковные праздники 1 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Праздник Молченской иконы Божией Матери
Один из почитаемых чудотворных образов. Верующие обращаются к иконе с молитвами о помощи и исцелении.
Праздник иконы Божией Матери «Целительница»
Образ известен многочисленными случаями исцелений. В этот день верующие молятся о здоровье себе и близким.
Праздник Старорусской иконы Божией Матери
Почитаемый образ, связанный с историей Старой Руссы. Перед иконой совершают молебны о защите и благополучии.
День памяти преподобного Илариона Оптинского
Святой Оптинский старец, известный духовными наставлениями и подвижнической жизнью. Верующие вспоминают его труды и просят помощи в духовных вопросах.
День памяти преподобного Евмения Гортинского
Святой, прославившийся аскетической жизнью и чудесами. В этот день совершают богослужения в его честь.
Прославление преподобной Ефросинии Суздальской
Святая, известная благочестием и монашеским подвигом. Верующие молятся ей о укреплении веры и семейном благополучии.
Необычные праздники 1 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День гуляния по улицам исчезнувших городов. Необычный праздник, посвященный памяти утраченных населенных пунктов.
Всемирный день саке (День японского вина). Праздник традиционного японского напитка.
День «Менее, чем идеально». Повод принять себя и окружающий мир такими, какие они есть, без стремления к абсолютному совершенству.
День рождения почтовой открытки. Дата, связанная с историей появления открыток.
День CD-плеера. Ностальгический праздник эпохи компакт-дисков.
Международный день охраны енотов. Праздник, посвященный защите этих животных.
Народные праздники и приметы на сегодня 1 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Арина Шиповница. Считалось, что именно к 1 октября в ягодах накапливается максимум полезных веществ.
Из шиповника варили варенье, кисели и заваривали целебный чай.
Если журавли улетают на юг — на Покров жди морозов; если птиц не видно — тепло продержится до ноября.
Высокая трава и бурьяны предвещали снежную зиму.
Если на березах еще остались листья — зима будет мягкой и поздней.
Ясный и теплый день сулил продолжительную осень; дождь — сырую осень и снежную зиму.
Вслед улетающим журавлям кричали «Колесом дорога!», чтобы весной они вернулись.
Кто родился в этот день
1 октября родились многие известные люди:
Павел I (1754). Российский император, сын Петра III и Екатерины II. За свое короткое правление провел ряд военных и административных реформ, вошел в историю как противоречивая фигура.
Сергей Аксаков (1791). Русский писатель, литературный и театральный критик. Автор известных произведений «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука», оказавших большое влияние на развитие русской прозы.
Уильям Боинг (1881). Американский предприниматель и авиастроитель, основатель компании Boeing. Его имя стало синонимом гражданской и военной авиации XX века.
Владимир Горовиц (1903). Выдающийся пианист российского происхождения. Один из величайших исполнителей XX века, прославившийся виртуозной техникой и глубокими интерпретациями классической музыки.
Лев Гумилев (1912). Советский историк, этнолог и востоковед. Автор теории пассионарности и исследований по истории кочевых народов Евразии.
Олег Ефремов (1927). Советский и российский актер, режиссер и театральный деятель. Основатель театра «Современник», художественный руководитель МХАТа, народный артист СССР.