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1 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

1 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 1 октября отмечают День Сухопутных войск России, Международный день пожилых людей и Международный день музыки. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 1 октября.

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Какой сегодня праздник в России 1 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День Сухопутных войск России

Профессиональный праздник установлен указом Президента РФ в 2006 году. Дата связана с указом Ивана Грозного от 1 октября 1550 года о создании стрелецких полков — первого постоянного войска с признаками регулярной армии. 

Международные праздники 1 октября

В мире 1 октября отмечают следующие международные дни:

Международный день пожилых людей

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам старшего поколения, подчеркнуть их вклад в общество и способствовать созданию условий для активной и достойной жизни пожилых людей. 

Всемирный день геронтолога

Профессиональный праздник специалистов, занимающихся проблемами старения и здоровьем пожилых людей. Дата связана с Международным днем пожилых людей и служит поводом для обмена научным опытом.

Международный день музыки

Учрежден в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Праздник призван пропагандировать музыкальное искусство во всех его формах, способствовать обмену между культурами и поддерживать молодых музыкантов. 

Всемирный день вегетарианства

Отмечается с 1977 года. Дата направлена на популяризацию растительного питания, заботу о здоровье и окружающей среде. 

Международный день кофе

Неофициальный, но популярный праздник любителей кофе. В этот день кофейни устраивают специальные предложения, а ценители делятся рецептами и историями о любимом напитке.

Всемирный день какао и шоколада

Праздник, посвященный какао-бобам и продуктам из них. В этот день проводят дегустации, мастер-классы по приготовлению шоколада и рассказывают об истории и пользе какао.

Какие праздники отмечают 1 октября в других странах

В отдельных странах 1 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День образования Китайской Народной Республики. Национальный праздник КНР, отмечаемый с 1949 года. 

  • День независимости Республики Кипр, Нигерии и Палау. В этих государствах дата связана с обретением независимости. 

  • День объединения Камеруна. Национальный праздник, посвященный объединению страны. 

  • День учителей и наставников в Узбекистане. Профессиональный праздник педагогов. 

  • День работников прокуратуры Азербайджана. Профессиональный праздник сотрудников прокуратуры. 

  • День престарелых в Таджикистане. Дата, посвященная уважению к старшему поколению. 

  • День защиты детей в Сальвадоре, Гватемале и на Шри-Ланке. Праздник, направленный на защиту прав и благополучия детей.

  • День вооруженных сил в Южной Корее. Профессиональный праздник военнослужащих. 

Церковные праздники 1 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Праздник Молченской иконы Божией Матери

Один из почитаемых чудотворных образов. Верующие обращаются к иконе с молитвами о помощи и исцелении.

Праздник иконы Божией Матери «Целительница»

Образ известен многочисленными случаями исцелений. В этот день верующие молятся о здоровье себе и близким.

Праздник Старорусской иконы Божией Матери

Почитаемый образ, связанный с историей Старой Руссы. Перед иконой совершают молебны о защите и благополучии.

День памяти преподобного Илариона Оптинского

Святой Оптинский старец, известный духовными наставлениями и подвижнической жизнью. Верующие вспоминают его труды и просят помощи в духовных вопросах.

День памяти преподобного Евмения Гортинского

Святой, прославившийся аскетической жизнью и чудесами. В этот день совершают богослужения в его честь.

Прославление преподобной Ефросинии Суздальской

Святая, известная благочестием и монашеским подвигом. Верующие молятся ей о укреплении веры и семейном благополучии.

Необычные праздники 1 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День гуляния по улицам исчезнувших городов. Необычный праздник, посвященный памяти утраченных населенных пунктов.

  • Всемирный день саке (День японского вина). Праздник традиционного японского напитка.

  • День «Менее, чем идеально». Повод принять себя и окружающий мир такими, какие они есть, без стремления к абсолютному совершенству.

  • День рождения почтовой открытки. Дата, связанная с историей появления открыток.

  • День CD-плеера. Ностальгический праздник эпохи компакт-дисков.

  • Международный день охраны енотов. Праздник, посвященный защите этих животных.

Народные праздники и приметы на сегодня 1 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Арина Шиповница. Считалось, что именно к 1 октября в ягодах накапливается максимум полезных веществ.

  • Из шиповника варили варенье, кисели и заваривали целебный чай. 

  • Если журавли улетают на юг — на Покров жди морозов; если птиц не видно — тепло продержится до ноября.

  • Высокая трава и бурьяны предвещали снежную зиму.

  • Если на березах еще остались листья — зима будет мягкой и поздней.

  • Ясный и теплый день сулил продолжительную осень; дождь — сырую осень и снежную зиму.

  • Вслед улетающим журавлям кричали «Колесом дорога!», чтобы весной они вернулись.

Кто родился в этот день

1 октября родились многие известные люди:

  • Павел I (1754). Российский император, сын Петра III и Екатерины II. За свое короткое правление провел ряд военных и административных реформ, вошел в историю как противоречивая фигура.

  • Сергей Аксаков (1791). Русский писатель, литературный и театральный критик. Автор известных произведений «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука», оказавших большое влияние на развитие русской прозы.

  • Уильям Боинг (1881). Американский предприниматель и авиастроитель, основатель компании Boeing. Его имя стало синонимом гражданской и военной авиации XX века.

  • Владимир Горовиц (1903). Выдающийся пианист российского происхождения. Один из величайших исполнителей XX века, прославившийся виртуозной техникой и глубокими интерпретациями классической музыки.

  • Лев Гумилев (1912). Советский историк, этнолог и востоковед. Автор теории пассионарности и исследований по истории кочевых народов Евразии.

  • Олег Ефремов (1927). Советский и российский актер, режиссер и театральный деятель. Основатель театра «Современник», художественный руководитель МХАТа, народный артист СССР.

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