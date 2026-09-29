Дайджест новых поступлений СПС Клерка за 28 сентября 2026

Источник: Новые поступления — Клерк · вчера, 28.09.2026 — 29 позиций: 28 «новых документов» и 1 «новая редакция».

Важная оговорка: метка «новый документ» на этой странице означает, что документ (в своей актуальной редакции) впервые добавлен в систему, а не то, что он принят вчера. Большая часть списка — архивные редакции актов 1994–2022 гг., реальных законодательных новелл за 28 сентября нет.

ред. от 04.08.2026 · с 15.08.2026

ред. от 10.06.2026 · с 01.09.2026

ред. от 04.07.2026 · с 01.09.2026

ред. от 04.08.2026 · с 01.09.2026

ред. от 04.08.2026 · с 04.08.2026; новая редакция вступает 01.10.2026

ред. от 04.08.2026 · с 04.08.2026

ред. от 26.07.2026 · с 26.07.2026

ред. от 26.07.2026 · с 26.07.2026

ред. от 04.08.2026 · с 01.09.2026

ред. от 26.06.2026 · с 01.09.2026

ред. от 28.12.2025 · с 01.01.2026

О бюджете ПФР на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов — № 182-ФЗ, ред. от 22.07.2008 · с 30.07.2008

О федеральном бюджете на 2007 год — № 238-ФЗ, ред. от 23.11.2007 · с 26.11.2007

О ратификации Договора о Союзе Беларуси и России и Устава Союза — ред. от 10.06.1997 · с 27.06.1997

О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года — ред. от 03.06.2009 · с 16.06.2009

О ратификации Соглашения с Беларусью о взаимном исполнении судебных актов арбитражных и хозяйственных судов — ред. от 11.07.2002 · с 27.07.2002

О ратификации Соглашения о создании Платежного союза государств — участников СНГ — ред. от 08.01.1997 · с 25.01.1997

О ратификации Протокола о привилегиях и иммунитетах ПАЧЭС — ред. от 02.07.2005 · с 17.07.2005

О ратификации Соглашения с Йеменской Республикой о поощрении и взаимной защите капиталовложений — ред. от 02.07.2005 · с 17.07.2005

О ратификации Протокола с Латвийской Республикой о продлении Соглашения о регулировании процесса переселения — ред. от 30.05.2001 · с 13.06.2001

О ратификации Соглашения об особенностях таможенного транзита товаров при перевозке ж/д транспортом — ред. от 04.10.2010 · с 19.10.2010

О ратификации Соглашения с Сингапуром об избежании двойного налогообложения — ред. от 22.12.2008 · с 06.01.2009