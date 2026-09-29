Дайджест новых поступлений СПС Клерка за 28 сентября 2026
С 1 октября 2026 года начинает действовать новая редакция закона о кредитных историях — это единственное «скорое» изменение среди 29 документов, добавленных в СПС Клерка 28 сентября. Остальное — актуальные редакции уже действующих законов.
Источник: Новые поступления — Клерк · вчера, 28.09.2026 — 29 позиций: 28 «новых документов» и 1 «новая редакция».
Важная оговорка: метка «новый документ» на этой странице означает, что документ (в своей актуальной редакции) впервые добавлен в систему, а не то, что он принят вчера. Большая часть списка — архивные редакции актов 1994–2022 гг., реальных законодательных новелл за 28 сентября нет.
1. Ключевые действующие законы в актуальных редакциях (11)
Документ
Редакция / действует
О Правительстве РФ — № 4-ФКЗ
ред. от 28.12.2025 · с 01.01.2026
О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием — № 255-ФЗ
ред. от 26.06.2026 · с 01.09.2026
О государственной регистрации недвижимости — № 218-ФЗ
ред. от 04.08.2026 · с 01.09.2026
О государственной социальной помощи — № 178-ФЗ
ред. от 26.07.2026 · с 26.07.2026
О персональных данных — № 152-ФЗ
ред. от 26.07.2026 · с 26.07.2026
О физической культуре и спорте в РФ — № 329-ФЗ
ред. от 04.08.2026 · с 04.08.2026
О кредитных историях — № 218-ФЗ
ред. от 04.08.2026 · с 04.08.2026; новая редакция вступает 01.10.2026
О потребительском кредите (займе) — № 353-ФЗ
ред. от 04.08.2026 · с 01.09.2026
О приватизации государственного и муниципального имущества — № 178-ФЗ
ред. от 04.07.2026 · с 01.09.2026
ред. от 10.06.2026 · с 01.09.2026
О воинской обязанности и военной службе — № 53-ФЗ
ред. от 04.08.2026 · с 15.08.2026
2. Бюджетные законы прошлых лет (3)
О федеральном бюджете на 2007 год — № 238-ФЗ, ред. от 23.11.2007 · с 26.11.2007
О бюджете ПФР на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов — № 182-ФЗ, ред. от 22.07.2008 · с 30.07.2008
О порядке внесения, рассмотрения и принятия ФЗ «О федеральном бюджете на 1998 год» — № 111-ФЗ, ред. от 21.07.1997 · с 29.07.1997
3. Ратификации международных договоров (11)
О ратификации Договора о Союзе Беларуси и России и Устава Союза — ред. от 10.06.1997 · с 27.06.1997
О ратификации Соглашения о международном транспортном коридоре «Север — Юг» — ред. от 12.03.2002 · с 25.03.2002
О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года — ред. от 03.06.2009 · с 16.06.2009
О ратификации Соглашения с Беларусью о взаимном исполнении судебных актов арбитражных и хозяйственных судов — ред. от 11.07.2002 · с 27.07.2002
О ратификации Соглашения о создании Платежного союза государств — участников СНГ — ред. от 08.01.1997 · с 25.01.1997
О ратификации Протокола о привилегиях и иммунитетах ПАЧЭС — ред. от 02.07.2005 · с 17.07.2005
О ратификации Соглашения с Йеменской Республикой о поощрении и взаимной защите капиталовложений — ред. от 02.07.2005 · с 17.07.2005
О ратификации Протокола с Латвийской Республикой о продлении Соглашения о регулировании процесса переселения — ред. от 30.05.2001 · с 13.06.2001
О ратификации Соглашения об особенностях таможенного транзита товаров при перевозке ж/д транспортом — ред. от 04.10.2010 · с 19.10.2010
О ратификации Соглашения с Сингапуром об избежании двойного налогообложения — ред. от 22.12.2008 · с 06.01.2009
О ратификации Консульской конвенции между РФ и Йеменской Республикой — ред. от 18.12.2001 · с 01.01.2002
4. Прочие документы (4)
Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации — распоряжение Правительства № 792-р, ред. от 27.04.2026 · с 27.04.2026
О подготовке и проведении ЧМ по футболу FIFA 2018, Кубка конфедераций FIFA 2017, ЧЕ по футболу UEFA 2020 — № 108-ФЗ, ред. от 20.04.2021 · с 01.01.2022
Об особенностях правового регулирования отношений в области охоты на территории Республики Крым — № 309-ФЗ, ред. от 03.07.2016 · с 04.07.2016
Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа — новая редакция — № 220-ФЗ, ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2028
На что обратить внимание
Ближайшее событие — 1 октября 2026: вступает новая редакция закона О кредитных историях (ред. от 04.08.2026). Остальные отложенные вступления далеко: новая редакция 220-ФЗ о перевозках — только с 01.03.2028.
Блок «уже действует с 26.07.2026»: 152-ФЗ о персональных данных и 178-ФЗ о госсоцпомощи.
Блок «с 01.09.2026»: недвижимость (218-ФЗ), потребкредит (353-ФЗ), приватизация (178-ФЗ), объекты культурного наследия (73-ФЗ), иноагенты (255-ФЗ).
Половина списка (11 позиций) — ратификации международных договоров 1997–2010 гг., ценности для текущей работы почти нет.
Для справки: за сегодня, 29.09.2026, в системе пока 3 новых документа — по «Цифровому профилю иностранного гражданина», поддержке переселения в РФ и форме ходатайства о ВКС.