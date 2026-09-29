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Дайджест новых поступлений СПС Клерка за 28 сентября 2026

С 1 октября 2026 года начинает действовать новая редакция закона о кредитных историях — это единственное «скорое» изменение среди 29 документов, добавленных в СПС Клерка 28 сентября. Остальное — актуальные редакции уже действующих законов.

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Источник: Новые поступления — Клерк · вчера, 28.09.2026 — 29 позиций: 28 «новых документов» и 1 «новая редакция».

Важная оговорка: метка «новый документ» на этой странице означает, что документ (в своей актуальной редакции) впервые добавлен в систему, а не то, что он принят вчера. Большая часть списка — архивные редакции актов 1994–2022 гг., реальных законодательных новелл за 28 сентября нет.

1. Ключевые действующие законы в актуальных редакциях (11)

Документ

Редакция / действует

О Правительстве РФ — № 4-ФКЗ

ред. от 28.12.2025 · с 01.01.2026

О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием — № 255-ФЗ

ред. от 26.06.2026 · с 01.09.2026

О государственной регистрации недвижимости — № 218-ФЗ

ред. от 04.08.2026 · с 01.09.2026

О государственной социальной помощи — № 178-ФЗ

ред. от 26.07.2026 · с 26.07.2026

О персональных данных — № 152-ФЗ

ред. от 26.07.2026 · с 26.07.2026

О физической культуре и спорте в РФ — № 329-ФЗ

ред. от 04.08.2026 · с 04.08.2026

О кредитных историях — № 218-ФЗ

ред. от 04.08.2026 · с 04.08.2026; новая редакция вступает 01.10.2026

О потребительском кредите (займе) — № 353-ФЗ

ред. от 04.08.2026 · с 01.09.2026

О приватизации государственного и муниципального имущества — № 178-ФЗ

ред. от 04.07.2026 · с 01.09.2026

Об объектах культурного наследия народов РФ — № 73-ФЗ

ред. от 10.06.2026 · с 01.09.2026

О воинской обязанности и военной службе — № 53-ФЗ

ред. от 04.08.2026 · с 15.08.2026

2. Бюджетные законы прошлых лет (3)

3. Ратификации международных договоров (11)

4. Прочие документы (4)

На что обратить внимание

  • Ближайшее событие — 1 октября 2026: вступает новая редакция закона О кредитных историях (ред. от 04.08.2026). Остальные отложенные вступления далеко: новая редакция 220-ФЗ о перевозках — только с 01.03.2028.

  • Блок «уже действует с 26.07.2026»: 152-ФЗ о персональных данных и 178-ФЗ о госсоцпомощи.

  • Блок «с 01.09.2026»: недвижимость (218-ФЗ), потребкредит (353-ФЗ), приватизация (178-ФЗ), объекты культурного наследия (73-ФЗ), иноагенты (255-ФЗ).

  • Половина списка (11 позиций) — ратификации международных договоров 1997–2010 гг., ценности для текущей работы почти нет.

  • Для справки: за сегодня, 29.09.2026, в системе пока 3 новых документа — по «Цифровому профилю иностранного гражданина», поддержке переселения в РФ и форме ходатайства о ВКС.

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