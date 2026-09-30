Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 29 сентября 2026

Вчера в систему добавлено 52 документа — все со статусом «новый документ» (первое включение в систему); новых редакций и кодексов вчера не было. Разбивка: федеральные законы — 44, акты Президента и Правительства — 4, ведомственные акты — 4. Ниже каждый документ указан один раз; раздел системы и тема указаны в таблицах.