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Право
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Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 29 сентября 2026

Вчера в систему добавлено 52 документа — все со статусом «новый документ» (первое включение в систему); новых редакций и кодексов вчера не было. Разбивка: федеральные законы — 44, акты Президента и Правительства — 4, ведомственные акты — 4. Ниже каждый документ указан один раз; раздел системы и тема указаны в таблицах.

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Автор

ИИ, цифровые активы и ИТ (4)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 26.07.2026 · вступает 01.03.2027; ред. от 26.07.2026 · действует с 01.09.2026

О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026

Об информации, информационных технологиях и о защите информации

Федеральный закон

ред. от 26.06.2026 · действует с 01.09.2026

О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 24.06.2025 · действует с 24.06.2025

Гражданское законодательство, сделки и финансы (9)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026

О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 11.06.2021 · действует с 22.06.2021

О финансовой аренде (лизинге)

Федеральный закон

ред. от 28.04.2023 · действует с 28.07.2023

О рынке ценных бумаг

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026

О гарантировании прав по договорам страхования жизни

Федеральный закон

ред. от 26.12.2024 · вступает 01.01.2027

О международных договорах Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 08.12.2020 · действует с 08.12.2020

О естественных монополиях

Федеральный закон

ред. от 23.03.2026 · действует с 07.06.2026

О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 18.03.2020 · действует с 18.03.2020

Об особом порядке вывоза наличной валюты Российской Федерации и аффинированного золота в слитках из Российской Федерации

Акт Президента/Правительства

ред. от 29.09.2026 · действует с 29.09.2026; ред. от 25.03.2026 · действует с 25.03.2026

Социальная поддержка, пенсии и трудовые гарантии (9)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О страховых пенсиях

Федеральный закон

ред. от 20.02.2026 · действует с 01.07.2026

О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей

Федеральный закон

ред. от 28.11.2025 · действует с 01.01.2026

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 29.12.2025 · действует с 01.09.2026

О ветеранах

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026

О прожиточном минимуме в Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 29.12.2020 · действует с 01.01.2021

Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, имеющих периоды работы на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Республики Крым и города федерального значения Севастополя, о признании утратившей силу части 5 статьи 5.1 Федерального закона "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона ...

Федеральный закон

ред. от 23.03.2026 · действует с 23.03.2026

О гарантиях социальной защиты отдельных категорий судей судов Херсонской области

Федеральный закон

ред. от 09.04.2026 · действует с 09.04.2026

Об утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю

Ведомственный акт

ред. от 13.08.2009 · действует с 18.10.2009

О мерах поддержки лиц, пострадавших в результате атак с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты группы "РВБ"

Акт Президента/Правительства

ред. от 25.08.2026 · действует с 26.08.2026

Контроль, безопасность, охрана и экология (11)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 15.08.2026

Об охране окружающей среды

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026

О частной охранной деятельности

Федеральный закон

ред. от 25.05.2026 · действует с 01.09.2026

О пожарной безопасности

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026

О государственной охране

Федеральный закон

ред. от 10.06.2026 · действует с 01.09.2026

Об оружии

Федеральный закон

ред. от 04.07.2026 · действует с 04.07.2026

О федеральной службе безопасности

Федеральный закон

ред. от 28.12.2025 · действует с 01.01.2026

Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей

Федеральный закон

ред. от 07.07.2025 · действует с 06.10.2025

О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

Федеральный закон

ред. от 23.03.2026 · действует с 23.03.2026

О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 06.08.2026

О биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях и о внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О животном мире"

Федеральный закон

ред. от 30.11.2024 · вступает 01.01.2028; ред. от 30.11.2024 · вступает 01.01.2027; ред. от 30.11.2024 · действует с 30.11.2024

Транспорт, миграция и иностранная рабочая сила (7)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 29.12.2025 · действует с 01.03.2026

Об определении случаев, при которых транспортная накладная, заказ и заявка, предусмотренные частями 1 и 5 статьи 8 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", оформляются на бумажном носителе

Ведомственный акт

ред. от 02.09.2026 · вступает 01.09.2032; ред. от 02.09.2026 · действует с 19.09.2026

Об установлении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей

Ведомственный акт

ред. от 14.04.2026 · вступает 01.09.2032; ред. от 14.04.2026 · действует с 01.09.2026

Об утверждении состава сведений, предоставляемых органами и организациями для включения в государственный информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", Правил формирования и ведения государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", а также Правил доступа к сведениям, содержащимся в государственном информационном ресурсе "Цифровой профиль иностранного гражданина"

Акт Президента/Правительства

ред. от 12.06.2026 · действует с 30.06.2026

О поддержке переселения в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, представляющих интерес для Российской Федерации, и об особенностях их правового положения в Российской Федерации

Акт Президента/Правительства

ред. от 02.12.2025 · действует с 02.12.2025

Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации

Ведомственный акт

ред. от 12.05.2026 · вступает 01.09.2032; ред. от 12.05.2026 · действует с 01.09.2026

О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию

Федеральный закон

ред. от 26.06.2026 · действует с 07.07.2026

Суды и судоустройство (6)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об упразднении Беловского районного суда Кемеровской области

Федеральный закон

ред. от 15.12.2025 · вступает 16.12.2026; ред. от 15.12.2025 · действует с 15.12.2025

Об упразднении Лыткаринского городского суда Московской области

Федеральный закон

ред. от 23.07.2025 · действует с 23.07.2025

Об упразднении Павинского районного суда Костромской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе Вохомского районного суда Костромской области

Федеральный закон

ред. от 24.06.2025 · действует с 24.06.2025

Об упразднении Ивнянского районного суда Белгородской области и образовании постоянного судебного присутствия в составе Яковлевского районного суда Белгородской области

Федеральный закон

ред. от 23.05.2025 · действует с 23.05.2025

Об упразднении Старооскольского районного суда Белгородской области

Федеральный закон

ред. от 23.05.2025 · действует с 23.05.2025

Об упразднении Косинского районного суда Пермского края и образовании постоянного судебного присутствия в составе Кочевского районного суда Пермского края

Федеральный закон

ред. от 21.04.2025 · действует с 21.04.2025

Государственное устройство, культура, спорт, ратификации (6)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · вступает 01.01.2028; ред. от 09.04.2026 · действует с 09.04.2026

О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений и Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений от 25 апреля 2024 г.

Федеральный закон

ред. от 20.03.2025 · действует с 31.03.2025

О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 20.10.2022 · действует с 20.10.2022

О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 08.08.2024 · действует с 05.02.2025

О Российском спортивном фонде, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу частей 2-5 статьи 6 Федерального закона "О международных соревнованиях "Всемирные игры дружбы" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Федеральный закон

ред. от 24.06.2025 · действует с 24.06.2025

О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним и о внесении изменения в статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"

Федеральный закон

ред. от 29.12.2025 · действует с 29.12.2025

Примечание: раздел «Новые поступления» показывает дату включения в правовую систему, а не дату принятия документа. На 30 сентября 2026 (сегодня) к моменту сборки добавлено 10 документов, в том числе Закон РФ «О государственной тайне», Закон РФ «О средствах массовой информации» и Закон РФ «О недрах».

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