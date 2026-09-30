Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 29 сентября 2026

ИИ, цифровые активы и ИТ (4)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации
Федеральный закон
ред. от 26.07.2026 · вступает 01.03.2027; ред. от 26.07.2026 · действует с 01.09.2026
О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон
ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026
Об информации, информационных технологиях и о защите информации
Федеральный закон
ред. от 26.06.2026 · действует с 01.09.2026
О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон
ред. от 24.06.2025 · действует с 24.06.2025
Гражданское законодательство, сделки и финансы (9)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
Федеральный закон
ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026
О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации
Федеральный закон
ред. от 11.06.2021 · действует с 22.06.2021
Федеральный закон
ред. от 28.04.2023 · действует с 28.07.2023
Федеральный закон
ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026
Федеральный закон
ред. от 26.12.2024 · вступает 01.01.2027
Федеральный закон
ред. от 08.12.2020 · действует с 08.12.2020
Федеральный закон
ред. от 23.03.2026 · действует с 07.06.2026
О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
Федеральный закон
ред. от 18.03.2020 · действует с 18.03.2020
Об особом порядке вывоза наличной валюты Российской Федерации и аффинированного золота в слитках из Российской Федерации
Акт Президента/Правительства
ред. от 29.09.2026 · действует с 29.09.2026; ред. от 25.03.2026 · действует с 25.03.2026
Контроль, безопасность, охрана и экология (11)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации
Федеральный закон
ред. от 04.08.2026 · действует с 15.08.2026
Федеральный закон
ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026
Федеральный закон
ред. от 25.05.2026 · действует с 01.09.2026
Федеральный закон
ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026
Федеральный закон
ред. от 10.06.2026 · действует с 01.09.2026
Федеральный закон
ред. от 04.07.2026 · действует с 04.07.2026
Федеральный закон
ред. от 28.12.2025 · действует с 01.01.2026
Федеральный закон
ред. от 07.07.2025 · действует с 06.10.2025
О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
Федеральный закон
ред. от 23.03.2026 · действует с 23.03.2026
О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)
Федеральный закон
ред. от 04.08.2026 · действует с 06.08.2026
О биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях и о внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О животном мире"
Федеральный закон
ред. от 30.11.2024 · вступает 01.01.2028; ред. от 30.11.2024 · вступает 01.01.2027; ред. от 30.11.2024 · действует с 30.11.2024
Транспорт, миграция и иностранная рабочая сила (7)
Суды и судоустройство (6)
Государственное устройство, культура, спорт, ратификации (6)
Примечание: раздел «Новые поступления» показывает дату включения в правовую систему, а не дату принятия документа. На 30 сентября 2026 (сегодня) к моменту сборки добавлено 10 документов, в том числе Закон РФ «О государственной тайне», Закон РФ «О средствах массовой информации» и Закон РФ «О недрах».