2 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 2 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День метростроителя
Профессиональный праздник специалистов, которые проектируют, строят и обслуживают метрополитен. Отмечается в честь работников подземного транспорта, проходчиков, инженеров и машинистов. В этот день поздравляют тех, кто обеспечивает безопасную и бесперебойную работу метро.
День профессионально-технического образования (также известный как День молодого рабочего)
Дата связана с системой подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. В этот день поздравляют учащихся колледжей и техникумов, молодых рабочих, проводят конкурсы профессионального мастерства и встречи с работодателями.
Международные праздники 2 октября
В мире 2 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день без алкоголя
Призван привлечь внимание к проблеме злоупотребления спиртным и поддержать трезвый образ жизни.
Отмечается по инициативе профессиональных сообществ.
Международный день ненасилия
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году в честь дня рождения Махатмы Ганди. Цель — напомнить о принципах ненасильственного сопротивления и призвать к мирному решению конфликтов.
День уролога
Профессиональный праздник врачей-урологов.
Всемирный день сельскохозяйственных животных
Направлен на привлечение внимания к благополучию сельскохозяйственных животных и ответственному отношению к ним.
Какие праздники отмечают 2 октября в других странах
В отдельных странах 2 октября приурочена к своим национальным событиям:
Дашахра (Душэхра), Индия. Один из главных индуистских праздников, завершающий девятидневный Наваратри. Отмечает победу добра над злом — победу Рамы над Раваной.
День бабушек и дедушек, Италия. Национальный праздник, посвященный старшему поколению.
Праздник Мехреган, Иран. Древний зороастрийский праздник, посвященный богу Митре и осеннему равноденствию.
День батика, Индонезия. Праздник, посвященный традиционному искусству росписи ткани.
День независимости, Гвинея. Отмечается в честь провозглашения независимости от Франции в 1958 году.
Церковные праздники 2 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти благоверных князей Феодора Смоленского и его чад Давида и Константина
Святые князья прославились благочестием и защитой своей земли. Верующие вспоминают их подвиг и молятся о мире и защите.
День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта
Христианские мученики III века, пострадавшие за веру. В храмах служат молебны, а верующие обращаются к святым с просьбами о твердости в вере.
День памяти преподобного Алексия Зосимовского
Русский святой XIX–XX веков, известный строгой монашеской жизнью и духовным руководством. Его почитают как молитвенника и старца.
Необычные праздники 2 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День путанья следов в осеннем парке. Шутливый повод для прогулок по опавшей листве.
День рождения электронной почты. Считается, что именно 2 октября 1971 года была отправлена первая электронная почта.
День аудиофила. Неофициальный праздник любителей качественного звука.
Всемирный день игры. Подчеркивает важность игры для развития.
Народные праздники и приметы на сегодня 2 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Трофим и Зосима. В народном календаре день посвящен святым Трофиму и Зосиме.
Считалось, что с этого дня начинается активная подготовка к зиме и заготовка овощей.
Если 2 октября стоит ясная и теплая погода, то осень будет долгой и мягкой.
Ветер в этот день обещал скорые холода и ранние заморозки.
Хороший урожай капусты в этот день считался знаком того, что зима будет сытной.
Кто родился в этот день
2 октября родились многие известные люди:
Ричард III (1452). Король Англии из династии Йорков. Его правление и гибель в битве при Босворте стали одной из самых известных страниц английской истории и сюжетом для Шекспира.
Сергей Нечаев (1847). Русский нигилист и революционер. Автор «Катехизиса революционера», один из самых радикальных деятелей народнического движения XIX века.
Уильям Рамзай (1852). Шотландский химик, лауреат Нобелевской премии по химии. Открыл инертные газы — аргон, гелий, неон, криптон и ксенон.
Махатма Ганди (1869). Индийский государственный, политический и общественный деятель, философ. Возглавил движение за независимость Индии и стал символом ненасильственного сопротивления.
Петр Гальперин (1902). Советский психолог, профессор. Разработал теорию поэтапного формирования умственных действий, оказавшую большое влияние на педагогическую психологию.
Грэм Грин (1904). Английский писатель. Автор романов «Тихий американец», «Власть и слава» и «Наш человек в Гаване», один из самых известных британских прозаиков XX века.
Юрий Левитан (1914). Диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР. Его голос объявлял о важнейших событиях страны, включая начало и конец Великой Отечественной войны.
Юрий Глазков (1939). Советский космонавт, Герой Советского Союза. Участвовал в космических полетах и внес вклад в развитие пилотируемой космонавтики.