2 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 2 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День метростроителя

Профессиональный праздник специалистов, которые проектируют, строят и обслуживают метрополитен. Отмечается в честь работников подземного транспорта, проходчиков, инженеров и машинистов. В этот день поздравляют тех, кто обеспечивает безопасную и бесперебойную работу метро.

День профессионально-технического образования (также известный как День молодого рабочего)