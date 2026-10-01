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2 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

2 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 2 октября отмечают День метростроителя, Международный день ненасилия и Всемирный день без алкоголя. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 2 октября.

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Какой сегодня праздник в России 2 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День метростроителя

Профессиональный праздник специалистов, которые проектируют, строят и обслуживают метрополитен. Отмечается в честь работников подземного транспорта, проходчиков, инженеров и машинистов. В этот день поздравляют тех, кто обеспечивает безопасную и бесперебойную работу метро.

День профессионально-технического образования (также известный как День молодого рабочего)

Дата связана с системой подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. В этот день поздравляют учащихся колледжей и техникумов, молодых рабочих, проводят конкурсы профессионального мастерства и встречи с работодателями.

Международные праздники 2 октября

В мире 2 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день без алкоголя

Призван привлечь внимание к проблеме злоупотребления спиртным и поддержать трезвый образ жизни.

Международный день социального педагога

Отмечается по инициативе профессиональных сообществ.

Международный день ненасилия

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году в честь дня рождения Махатмы Ганди. Цель — напомнить о принципах ненасильственного сопротивления и призвать к мирному решению конфликтов.

День уролога

Профессиональный праздник врачей-урологов.

Всемирный день сельскохозяйственных животных

Направлен на привлечение внимания к благополучию сельскохозяйственных животных и ответственному отношению к ним.

Какие праздники отмечают 2 октября в других странах

В отдельных странах 2 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • Дашахра (Душэхра), Индия. Один из главных индуистских праздников, завершающий девятидневный Наваратри. Отмечает победу добра над злом — победу Рамы над Раваной. 

  • День бабушек и дедушек, Италия. Национальный праздник, посвященный старшему поколению. 

  • Праздник Мехреган, Иран. Древний зороастрийский праздник, посвященный богу Митре и осеннему равноденствию. 

  • День батика, Индонезия. Праздник, посвященный традиционному искусству росписи ткани. 

  • День независимости, Гвинея. Отмечается в честь провозглашения независимости от Франции в 1958 году. 

Церковные праздники 2 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти благоверных князей Феодора Смоленского и его чад Давида и Константина

Святые князья прославились благочестием и защитой своей земли. Верующие вспоминают их подвиг и молятся о мире и защите.

День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

Христианские мученики III века, пострадавшие за веру. В храмах служат молебны, а верующие обращаются к святым с просьбами о твердости в вере.

День памяти преподобного Алексия Зосимовского

Русский святой XIX–XX веков, известный строгой монашеской жизнью и духовным руководством. Его почитают как молитвенника и старца.

Необычные праздники 2 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День путанья следов в осеннем парке. Шутливый повод для прогулок по опавшей листве. 

  • День рождения электронной почты. Считается, что именно 2 октября 1971 года была отправлена первая электронная почта. 

  • День аудиофила. Неофициальный праздник любителей качественного звука. 

  • Всемирный день игры. Подчеркивает важность игры для развития. 

Народные праздники и приметы на сегодня 2 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю —  Трофим и Зосима. В народном календаре день посвящен святым Трофиму и Зосиме.

  • Считалось, что с этого дня начинается активная подготовка к зиме и заготовка овощей.

  • Если 2 октября стоит ясная и теплая погода, то осень будет долгой и мягкой.

  • Ветер в этот день обещал скорые холода и ранние заморозки.

  • Хороший урожай капусты в этот день считался знаком того, что зима будет сытной.

Кто родился в этот день

2 октября родились многие известные люди:

  • Ричард III (1452). Король Англии из династии Йорков. Его правление и гибель в битве при Босворте стали одной из самых известных страниц английской истории и сюжетом для Шекспира.

  • Сергей Нечаев (1847). Русский нигилист и революционер. Автор «Катехизиса революционера», один из самых радикальных деятелей народнического движения XIX века.

  • Уильям Рамзай (1852). Шотландский химик, лауреат Нобелевской премии по химии. Открыл инертные газы — аргон, гелий, неон, криптон и ксенон.

  • Махатма Ганди (1869). Индийский государственный, политический и общественный деятель, философ. Возглавил движение за независимость Индии и стал символом ненасильственного сопротивления.

  • Петр Гальперин (1902). Советский психолог, профессор. Разработал теорию поэтапного формирования умственных действий, оказавшую большое влияние на педагогическую психологию.

  • Грэм Грин (1904). Английский писатель. Автор романов «Тихий американец», «Власть и слава» и «Наш человек в Гаване», один из самых известных британских прозаиков XX века.

  • Юрий Левитан (1914). Диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР. Его голос объявлял о важнейших событиях страны, включая начало и конец Великой Отечественной войны.

  • Юрий Глазков (1939). Советский космонавт, Герой Советского Союза. Участвовал в космических полетах и внес вклад в развитие пилотируемой космонавтики.

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