3 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 3 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День ОМОНа (День отрядов мобильных особого назначения МВД РФ)
Профессиональный праздник сотрудников отрядов мобильных особого назначения. В этот день поздравляют бойцов, которые обеспечивают охрану общественного порядка, участвуют в специальных операциях и поддерживают безопасность в сложных ситуациях.
Международные праздники 3 октября
В мире 3 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом
Призван привлечь внимание к проблеме алкогольной зависимости и поддержать тех, кто ведет трезвый образ жизни..
Всемирный день грибника
Праздник любителей «тихой охоты». В этот день грибники обмениваются опытом, делятся находками и напоминают о правилах безопасного сбора грибов в лесу.
День осведомленности о вирусах
Дата, направленная на повышение знаний о вирусах, их распространении и способах защиты. В этот день проводят просветительские мероприятия и рассказывают о профилактике вирусных заболеваний.
Какие даты отмечают 3 октября в других странах
В отдельных странах 3 октября приурочена к своим национальным событиям:
День единства Германии. Главный государственный праздник страны. Отмечает воссоединение Восточной и Западной Германии в 1990 году.
День основания государства, Южная Корея. Национальный праздник, посвященный легендарному основанию древнего государства Кочосон.
День независимости Ирака. Отмечается в честь провозглашения независимости страны.
День солдата (День Морасана), Гондурас. Праздник, посвященный национальному герою Франсиско Морасану и вооруженным силам страны.
День туризма, Мальдивы. Дата, направленная на развитие туризма и привлечение внимания к красоте островов.
День памяти жертв иммиграции, Италия. День, посвященный памяти тех, кто погиб или пострадал во время миграционных процессов.
День семейного телешоу, США. Неофициальный праздник, посвященный семейным телепередачам и совместному просмотру.
Церковные праздники 3 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и сыновей Агапия и Феописта
Святой Евстафий был римским военачальником, принявшим христианство вместе со всей семьей. Верующие вспоминают их мученический подвиг и молятся о твердости в вере.
День памяти благоверного князя Михаила Черниговского и боярина Феодора, чудотворцев
Князь Михаил и его боярин Феодор пострадали за отказ поклониться языческим идолам. Их почитают как защитников веры и чудотворцев.
Собор Брянских святых
День, когда церковь прославляет всех святых, связанных с Брянской землей. Верующие молятся о заступничестве местных святых.
День памяти благоверного князя Олега Брянского
Святой князь прославился благочестивой жизнью и заботой о своей земле. Его почитают как молитвенника и защитника.
Необычные праздники 3 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День поиска каштанов. Шутливый осенний праздник для тех, кто любит собирать каштаны.
День «Дрянных девчонок». Неофициальный праздник в честь культового фильма.
День брусники. Праздник любителей этой лесной ягоды.
День «Посмотрите на листья». Призыв просто остановиться и полюбоваться осенней листвой.
Всемирный день смузи. Неофициальный праздник полезных напитков.
День «Стального алхимика». Праздник поклонников манги и аниме.
Международный день скромного смеха. Дата, которая призывает к тихому, искреннему смеху без показной громкости.
Всемирный день улыбки. Неофициальный праздник, который напоминает о силе улыбки и позитивного общения.
Народные праздники и приметы на сегодня 3 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Астафий Ветряк, или Астафьев день. В народном календаре день посвящен святому Евстафию.
Считалось, что с этого дня усиливаются осенние ветры, поэтому его и прозвали Ветряком.
Если 3 октября дует сильный ветер, то зима будет снежной и морозной.
Тихая погода в этот день обещала мягкую осень и поздние холода.
По приметам, в Астафьев день начинали готовить сани и проверять хозяйство к зиме.
Кто родился в этот день
3 октября родились многие известные люди:
Иван Никитин (1824). Русский поэт. Автор лирических и гражданских стихов, один из заметных представителей поэзии середины XIX века.
Ида Рубинштейн (1883). Танцовщица, актриса и меценат. Известна выступлениями в «Русских сезонах» Дягилева и яркой сценической карьерой в Европе.
Сергей Есенин (1895). Русский поэт. Автор сборников «Радуница», «Москва кабацкая» и поэмы «Анна Снегина», один из самых любимых поэтов XX века.
Томас Вулф (1900). Американский писатель. Автор романов «Взгляни на дом свой, ангел» и «О времени и о реке», мастер автобиографической прозы.
Игорь Таланкин (1927). Советский и российский кинорежиссер. Поставил фильмы «Женя, Женечка и „катюша“», «Чайковский» и другие известные картины.
Армен Джигарханян (1935). Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Снялся в десятках фильмов, включая «Место встречи изменить нельзя» и «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Александр Рогожкин (1949). Российский кинорежиссер. Автор фильмов «Особенности национальной охоты», «Блокпост» и «Кукушка».
Елена Коренева (1953). Советская и российская актриса театра и кино. Известна ролями в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Раба любви».
Сергей Степин (1956). Российский актер театра и кино. Снимался в сериалах и фильмах, работал на театральной сцене.
Валентина Рубцова (1977). Российская актриса театра и кино. Известна ролями в популярных сериалах и телеспектаклях.