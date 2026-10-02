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3 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

3 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 3 октября отмечают День ОМОНа, Всемирный день улыбки и День единства Германии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 3 октября.

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Какой сегодня праздник в России 3 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День ОМОНа (День отрядов мобильных особого назначения МВД РФ)

Профессиональный праздник сотрудников отрядов мобильных особого назначения. В этот день поздравляют бойцов, которые обеспечивают охрану общественного порядка, участвуют в специальных операциях и поддерживают безопасность в сложных ситуациях.

Международные праздники 3 октября

В мире 3 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Призван привлечь внимание к проблеме алкогольной зависимости и поддержать тех, кто ведет трезвый образ жизни..

Всемирный день грибника

Праздник любителей «тихой охоты». В этот день грибники обмениваются опытом, делятся находками и напоминают о правилах безопасного сбора грибов в лесу.

День осведомленности о вирусах

Дата, направленная на повышение знаний о вирусах, их распространении и способах защиты. В этот день проводят просветительские мероприятия и рассказывают о профилактике вирусных заболеваний.

Какие даты отмечают 3 октября в других странах

В отдельных странах 3 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День единства Германии. Главный государственный праздник страны. Отмечает воссоединение Восточной и Западной Германии в 1990 году. 

  • День основания государства, Южная Корея. Национальный праздник, посвященный легендарному основанию древнего государства Кочосон. 

  • День независимости Ирака. Отмечается в честь провозглашения независимости страны.

  • День солдата (День Морасана), Гондурас. Праздник, посвященный национальному герою Франсиско Морасану и вооруженным силам страны. 

  • День туризма, Мальдивы. Дата, направленная на развитие туризма и привлечение внимания к красоте островов. 

  • День памяти жертв иммиграции, Италия. День, посвященный памяти тех, кто погиб или пострадал во время миграционных процессов. 

  • День семейного телешоу, США. Неофициальный праздник, посвященный семейным телепередачам и совместному просмотру. 

Церковные праздники 3 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и сыновей Агапия и Феописта

Святой Евстафий был римским военачальником, принявшим христианство вместе со всей семьей. Верующие вспоминают их мученический подвиг и молятся о твердости в вере.

День памяти благоверного князя Михаила Черниговского и боярина Феодора, чудотворцев

Князь Михаил и его боярин Феодор пострадали за отказ поклониться языческим идолам. Их почитают как защитников веры и чудотворцев.

Собор Брянских святых

День, когда церковь прославляет всех святых, связанных с Брянской землей. Верующие молятся о заступничестве местных святых.

День памяти благоверного князя Олега Брянского

Святой князь прославился благочестивой жизнью и заботой о своей земле. Его почитают как молитвенника и защитника.

Необычные праздники 3 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День поиска каштанов. Шутливый осенний праздник для тех, кто любит собирать каштаны. 

  • День «Дрянных девчонок». Неофициальный праздник в честь культового фильма. 

  • День брусники. Праздник любителей этой лесной ягоды. 

  • День «Посмотрите на листья». Призыв просто остановиться и полюбоваться осенней листвой. 

  • Всемирный день смузи. Неофициальный праздник полезных напитков. 

  • День «Стального алхимика». Праздник поклонников манги и аниме. 

  • Международный день скромного смеха. Дата, которая призывает к тихому, искреннему смеху без показной громкости. 

  • Всемирный день улыбки. Неофициальный праздник, который напоминает о силе улыбки и позитивного общения.

Народные праздники и приметы на сегодня 3 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю —  Астафий Ветряк, или Астафьев день. В народном календаре день посвящен святому Евстафию.

  • Считалось, что с этого дня усиливаются осенние ветры, поэтому его и прозвали Ветряком.

  • Если 3 октября дует сильный ветер, то зима будет снежной и морозной.

  • Тихая погода в этот день обещала мягкую осень и поздние холода.

  • По приметам, в Астафьев день начинали готовить сани и проверять хозяйство к зиме.

Кто родился в этот день

3 октября родились многие известные люди:

  • Иван Никитин (1824). Русский поэт. Автор лирических и гражданских стихов, один из заметных представителей поэзии середины XIX века.

  • Ида Рубинштейн (1883). Танцовщица, актриса и меценат. Известна выступлениями в «Русских сезонах» Дягилева и яркой сценической карьерой в Европе.

  • Сергей Есенин (1895). Русский поэт. Автор сборников «Радуница», «Москва кабацкая» и поэмы «Анна Снегина», один из самых любимых поэтов XX века.

  • Томас Вулф (1900). Американский писатель. Автор романов «Взгляни на дом свой, ангел» и «О времени и о реке», мастер автобиографической прозы.

  • Игорь Таланкин (1927). Советский и российский кинорежиссер. Поставил фильмы «Женя, Женечка и „катюша“», «Чайковский» и другие известные картины.

  • Армен Джигарханян (1935). Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Снялся в десятках фильмов, включая «Место встречи изменить нельзя» и «Здравствуйте, я ваша тетя!».

  • Александр Рогожкин (1949). Российский кинорежиссер. Автор фильмов «Особенности национальной охоты», «Блокпост» и «Кукушка».

  • Елена Коренева (1953). Советская и российская актриса театра и кино. Известна ролями в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Раба любви».

  • Сергей Степин (1956). Российский актер театра и кино. Снимался в сериалах и фильмах, работал на театральной сцене.

  • Валентина Рубцова (1977). Российская актриса театра и кино. Известна ролями в популярных сериалах и телеспектаклях.

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