3 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Профессиональный праздник сотрудников отрядов мобильных особого назначения. В этот день поздравляют бойцов, которые обеспечивают охрану общественного порядка, участвуют в специальных операциях и поддерживают безопасность в сложных ситуациях.

День ОМОНа (День отрядов мобильных особого назначения МВД РФ)

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 3 октября

Дата, направленная на повышение знаний о вирусах, их распространении и способах защиты. В этот день проводят просветительские мероприятия и рассказывают о профилактике вирусных заболеваний.

День осведомленности о вирусах

Праздник любителей «тихой охоты». В этот день грибники обмениваются опытом, делятся находками и напоминают о правилах безопасного сбора грибов в лесу.

Призван привлечь внимание к проблеме алкогольной зависимости и поддержать тех, кто ведет трезвый образ жизни..

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

День семейного телешоу, США . Неофициальный праздник, посвященный семейным телепередачам и совместному просмотру.

День памяти жертв иммиграции, Италия . День, посвященный памяти тех, кто погиб или пострадал во время миграционных процессов.

День туризма, Мальдивы . Дата, направленная на развитие туризма и привлечение внимания к красоте островов.

День солдата (День Морасана), Гондурас . Праздник, посвященный национальному герою Франсиско Морасану и вооруженным силам страны.

День независимости Ирака . Отмечается в честь провозглашения независимости страны.

День единства Германии . Главный государственный праздник страны. Отмечает воссоединение Восточной и Западной Германии в 1990 году.

В отдельных странах 3 октября приурочена к своим национальным событиям:

Какие даты отмечают 3 октября в других странах

Церковные праздники 3 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и сыновей Агапия и Феописта

Святой Евстафий был римским военачальником, принявшим христианство вместе со всей семьей. Верующие вспоминают их мученический подвиг и молятся о твердости в вере.

День памяти благоверного князя Михаила Черниговского и боярина Феодора, чудотворцев

Князь Михаил и его боярин Феодор пострадали за отказ поклониться языческим идолам. Их почитают как защитников веры и чудотворцев.

Собор Брянских святых

День, когда церковь прославляет всех святых, связанных с Брянской землей. Верующие молятся о заступничестве местных святых.

День памяти благоверного князя Олега Брянского