4 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 4 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День Космических войск России

Профессиональный праздник военнослужащих, которые обеспечивают контроль космического пространства, предупреждение о ракетном нападении и управление орбитальной группировкой. В этот день чествуют специалистов космических войск и вспоминают важные вехи отечественной космонавтики.

День войск гражданской обороны МЧС России

Праздник спасателей и специалистов гражданской обороны. В этот день отмечают тех, кто защищает население от чрезвычайных ситуаций, проводит учения и обеспечивает безопасность в повседневной жизни.

День московского такси

Неофициальный городской праздник водителей и служб такси столицы.

Всероссийский день ходьбы