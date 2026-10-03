4 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 4 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День Космических войск России
Профессиональный праздник военнослужащих, которые обеспечивают контроль космического пространства, предупреждение о ракетном нападении и управление орбитальной группировкой. В этот день чествуют специалистов космических войск и вспоминают важные вехи отечественной космонавтики.
День войск гражданской обороны МЧС России
Праздник спасателей и специалистов гражданской обороны. В этот день отмечают тех, кто защищает население от чрезвычайных ситуаций, проводит учения и обеспечивает безопасность в повседневной жизни.
День московского такси
Неофициальный городской праздник водителей и служб такси столицы.
Всероссийский день ходьбы
Дата, посвященная популяризации ходьбы как простого и полезного вида физической активности. В этот день по всей стране проходят массовые прогулки, акции и мероприятия, призывающие больше двигаться.
Международные праздники 4 октября
В мире 4 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день животных
Установлен в 1931 году и приурочен ко дню памяти Франциска Ассизского, покровителя животных. Цель праздника — привлечь внимание к защите животных, их правам и благополучию. В этот день проходят акции зоозащитных организаций, лекции и мероприятия в зоопарках.
Всемирный день стомированных пациентов
Дата, направленная на поддержку людей, живущих со стомой. В этот день проводят информационные кампании, встречи пациентов и мероприятия, повышающие осведомленность о жизни после операций.
Всемирная неделя космоса
Проходит с 4 по 10 октября. Учреждена ООН в 1999 году. Направлена на популяризацию космических исследований, достижений космонавтики и международного сотрудничества в космосе. В течение недели проходят лекции, выставки и образовательные программы.
Какие праздники отмечают 4 октября в других странах
В отдельных странах 4 октября приурочена к своим национальным событиям:
Национальный день вина, Молдова. Главный винный праздник страны.
Всенародный праздник вина, Армения. Национальный праздник, посвященный древним традициям виноделия.
День мира и национального примирения, Мозамбик. Дата, связанная с окончанием гражданской войны и стремлением к миру.
День независимости Лесото. Национальный праздник, отмечающий обретение независимости страны.
День вторичной переработки электроники, Новая Зеландия. Дата, направленная на экологическое сознание и правильную утилизацию электронных отходов.
День любителей гольфа, США. Неофициальный праздник поклонников этой игры.
Церковные праздники 4 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Отдание праздника Воздвижения Креста Господня
Завершение празднования одного из двунадесятых праздников. В храмах совершают богослужения, посвященные Кресту Господню, и вспоминают его значение для христиан.
Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского
День, когда церковь вспоминает обретение святых мощей выдающегося церковного деятеля и писателя. Верующие молятся святителю о духовной помощи и просвещении.
Необычные праздники 4 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День ответов на незаданные вопросы. Шутливый праздник, который предлагает просто поразмышлять и найти ответы на то, о чем раньше не задумывались.
День войлока. Неофициальный праздник материала, из которого делают валенки, шляпы и декоративные изделия.
Международный день гудка на флейте. Забавный повод для музыкантов и любителей флейты.
Народные праздники и приметы на сегодня 4 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Кондрат да Ипат. В народном календаре день посвящен святым Кондрату и Ипатию.
Считалось, что в этот день окончательно устанавливается осенняя погода.
День Сварога у славян. В славянской традиции дата связана с богом Сварогом — покровителем неба, огня и кузнечного дела. В этот день вспоминали о домашних очагах и готовились к зиме.
Если 4 октября стоит ясная погода, то осень будет теплой и затяжной.
Ветер и слякоть в этот день обещали скорые холода.
По приметам, на Кондрата и Ипата начинали утеплять дома и готовить запасы на зиму.
Кто родился в этот день
4 октября родились многие известные люди:
Михаил Бестужев (1800). Русский офицер и декабрист. Участник восстания 14 декабря 1825 года, автор воспоминаний о событиях той эпохи.
Ратерфорд Берчард Хейс (1822). 19-й президент США. Известен реформами в сфере государственной службы и завершением эпохи Реконструкции после Гражданской войны.
Григорий Потанин (1835). Русский географ, этнограф и исследователь Центральной Азии.
Рихард Зорге (1895). Советский разведчик. Работал в Японии под прикрытием журналиста и передавал важную стратегическую информацию в годы Второй мировой войны.
Виталий Гинзбург (1916). Советский и российский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике.
Марлен Хуциев (1925). Советский и российский кинорежиссер. Автор фильмов «Застава Ильича», «Июльский дождь» и «Бесконечность», классик отечественного кино.
Евгений Осин (1964). Российский певец и музыкант. Известен хитами 1990-х годов, включая песни «Подруга ночь» и «Не надо слов».
Евгений Касперский (1965). Российский специалист по информационной безопасности, основатель компании «Лаборатория Касперского».
Алисия Сильверстоун (1976). Американская актриса. Получила широкую известность после роли в фильме «Бестолковые» и продолжила карьеру в кино и на телевидении.
Елена Катина (1984). Российская певица, участница группы t.A.T.u. Вместе с Юлей Волковой стала одной из самых известных российских исполнительниц начала 2000-х годов.