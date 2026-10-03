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4 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

4 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 4 октября отмечают День Космических войск России, Всемирный день животных и День войск гражданской обороны МЧС. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 4 октября.

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Какой сегодня праздник в России 4 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День Космических войск России

Профессиональный праздник военнослужащих, которые обеспечивают контроль космического пространства, предупреждение о ракетном нападении и управление орбитальной группировкой. В этот день чествуют специалистов космических войск и вспоминают важные вехи отечественной космонавтики.

День войск гражданской обороны МЧС России

Праздник спасателей и специалистов гражданской обороны. В этот день отмечают тех, кто защищает население от чрезвычайных ситуаций, проводит учения и обеспечивает безопасность в повседневной жизни.

День московского такси

Неофициальный городской праздник водителей и служб такси столицы. 

Всероссийский день ходьбы

Дата, посвященная популяризации ходьбы как простого и полезного вида физической активности. В этот день по всей стране проходят массовые прогулки, акции и мероприятия, призывающие больше двигаться.

Международные праздники 4 октября

В мире 4 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день животных

Установлен в 1931 году и приурочен ко дню памяти Франциска Ассизского, покровителя животных. Цель праздника — привлечь внимание к защите животных, их правам и благополучию. В этот день проходят акции зоозащитных организаций, лекции и мероприятия в зоопарках.

Всемирный день стомированных пациентов

Дата, направленная на поддержку людей, живущих со стомой. В этот день проводят информационные кампании, встречи пациентов и мероприятия, повышающие осведомленность о жизни после операций.

Всемирная неделя космоса 

Проходит с 4 по 10 октября. Учреждена ООН в 1999 году. Направлена на популяризацию космических исследований, достижений космонавтики и международного сотрудничества в космосе. В течение недели проходят лекции, выставки и образовательные программы.

Какие праздники отмечают 4 октября в других странах

В отдельных странах 4 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • Национальный день вина, Молдова. Главный винный праздник страны. 

  • Всенародный праздник вина, Армения. Национальный праздник, посвященный древним традициям виноделия. 

  • День мира и национального примирения, Мозамбик. Дата, связанная с окончанием гражданской войны и стремлением к миру. 

  • День независимости Лесото. Национальный праздник, отмечающий обретение независимости страны. 

  • День вторичной переработки электроники, Новая Зеландия. Дата, направленная на экологическое сознание и правильную утилизацию электронных отходов. 

  • День любителей гольфа, США. Неофициальный праздник поклонников этой игры. 

Церковные праздники 4 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Отдание праздника Воздвижения Креста Господня

Завершение празднования одного из двунадесятых праздников. В храмах совершают богослужения, посвященные Кресту Господню, и вспоминают его значение для христиан.

Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского

День, когда церковь вспоминает обретение святых мощей выдающегося церковного деятеля и писателя. Верующие молятся святителю о духовной помощи и просвещении.

Необычные праздники 4 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День ответов на незаданные вопросы. Шутливый праздник, который предлагает просто поразмышлять и найти ответы на то, о чем раньше не задумывались. 

  • День войлока. Неофициальный праздник материала, из которого делают валенки, шляпы и декоративные изделия. 

  • Международный день гудка на флейте. Забавный повод для музыкантов и любителей флейты. 

Народные праздники и приметы на сегодня 4 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю —  Кондрат да Ипат. В народном календаре день посвящен святым Кондрату и Ипатию.

  • Считалось, что в этот день окончательно устанавливается осенняя погода.

  • День Сварога у славян. В славянской традиции дата связана с богом Сварогом — покровителем неба, огня и кузнечного дела. В этот день вспоминали о домашних очагах и готовились к зиме.

  • Если 4 октября стоит ясная погода, то осень будет теплой и затяжной.

  • Ветер и слякоть в этот день обещали скорые холода.

  • По приметам, на Кондрата и Ипата начинали утеплять дома и готовить запасы на зиму.

Кто родился в этот день

4 октября родились многие известные люди:

  • Михаил Бестужев (1800). Русский офицер и декабрист. Участник восстания 14 декабря 1825 года, автор воспоминаний о событиях той эпохи.

  • Ратерфорд Берчард Хейс (1822). 19-й президент США. Известен реформами в сфере государственной службы и завершением эпохи Реконструкции после Гражданской войны.

  • Григорий Потанин (1835). Русский географ, этнограф и исследователь Центральной Азии. 

  • Рихард Зорге (1895). Советский разведчик. Работал в Японии под прикрытием журналиста и передавал важную стратегическую информацию в годы Второй мировой войны.

  • Виталий Гинзбург (1916). Советский и российский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике. 

  • Марлен Хуциев (1925). Советский и российский кинорежиссер. Автор фильмов «Застава Ильича», «Июльский дождь» и «Бесконечность», классик отечественного кино.

  • Евгений Осин (1964). Российский певец и музыкант. Известен хитами 1990-х годов, включая песни «Подруга ночь» и «Не надо слов».

  • Евгений Касперский (1965). Российский специалист по информационной безопасности, основатель компании «Лаборатория Касперского». 

  • Алисия Сильверстоун (1976). Американская актриса. Получила широкую известность после роли в фильме «Бестолковые» и продолжила карьеру в кино и на телевидении.

  • Елена Катина (1984). Российская певица, участница группы t.A.T.u. Вместе с Юлей Волковой стала одной из самых известных российских исполнительниц начала 2000-х годов.

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