5 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 5 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День учителя
Профессиональный праздник педагогов. В этот день поздравляют учителей школ, преподавателей и всех, кто связан с образованием. Традиционно проходят торжественные линейки, концерты и вручение благодарностей и подарков.
День работников уголовного розыска России
Профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска. В этот день чествуют тех, кто занимается раскрытием преступлений, розыском преступников и защитой граждан.
День спортсменов силовых видов спорта.
Неофициальный праздник атлетов, занимающихся тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, бодибилдингом и другими силовыми дисциплинами. В этот день чествуют спортсменов и тренеров.
День Московской области
Региональный праздник, посвященный Подмосковью. В городах и районах области проходят праздничные мероприятия, концерты и акции.
День образования Республики Адыгея
Региональный праздник, посвященный дате образования республики. В этот день в Адыгее проходят торжественные мероприятия, концерты и официальные церемонии.
Международные праздники 5 октября
В мире 5 октября отмечают следующие международные дни:
Международный день учителя
Отмечается под эгидой ЮНЕСКО с 1994 года. Цель — подчеркнуть роль педагогов в обществе, привлечь внимание к их труду и условиям работы.
Международный день против проституции
Дата, направленная на привлечение внимания к проблеме сексуальной эксплуатации и поддержке людей, оказавшихся в уязвимом положении.
Всемирный день менингита
Призван повысить осведомленность о менингите, его симптомах, профилактике и важности вакцинации. В
Какие праздники отмечают 5 октября в других странах
В отдельных странах 5 октября приурочена к своим национальным событиям:
Праздник урожая, Германия. Традиционный осенний праздник благодарности за урожай.
День учителя, Беларусь. Национальный профессиональный праздник педагогов.
Праздник балтийской сельди, Финляндия. Традиционный рыбный фестиваль.
День хорватских железных дорог, Хорватия. Профессиональный праздник железнодорожников.
День Республики, Португалия. Государственный праздник, посвященный провозглашению республики.
День государственного языка, Таджикистан. Праздник, направленный на поддержку и развитие таджикского языка.
День инженера, Боливия. Профессиональный праздник инженеров.
День уголовного розыска, Кыргызстан. Профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска. В этот день отмечают тех, кто занимается раскрытием преступлений.
День Конституции, Вануату. Государственный праздник, посвященный основному закону страны. В этот день проходят официальные мероприятия.
День правоохранительных органов, Иран. Профессиональный праздник сотрудников силовых структур.
День вооруженных сил, Индонезия. Национальный праздник, посвященный армии страны.
Церковные праздники 5 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти пророка Ионы
Пророк, известный по библейскому рассказу о пребывании во чреве кита. Верующие вспоминают его проповедь и призыв к покаянию.
День памяти священномученика Фоки Синопского
Святой, пострадавший за веру. Его почитают как защитника и молитвенника.
Праздник иконы Божией Матери «Услышательница» (Зографской)
День почитания чудотворной иконы. Верующие обращаются к Богородице с молитвами о помощи и заступничестве.
Собор Тульских святых
День прославления всех святых, связанных с Тульской землей. Верующие молятся о их заступничестве.
Необычные праздники 5 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День напутствий улетающим птицам. Осенний поэтический праздник.
День «Сделай что-нибудь приятное». Призыв совершить маленький добрый поступок для себя или окружающих.
Всемирный день Джеймса Бонда, также известный как День шикарного шпиона. Праздник поклонников агента 007.
День воздушных шаров. Неофициальный праздник ярких воздушных шаров.
День вина «Вранац». Праздник любителей сорта винограда и вина Вранац.
День яблочной запеканки. Кулинарный повод приготовить простое и вкусное блюдо из яблок.
День «Будь прикольным». Шутливый призыв добавить в день немного юмора и легкости.
Народные праздники и приметы на сегодня 5 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Иона и Фока, также Листопадная или Листодер. В народном календаре день посвящен пророку Ионе и священномученику Фоке.
Считалось, что с этого дня листья начинают активно опадать.
Если 5 октября листья быстро опадают, то зима будет ранней и суровой.
Тихая и ясная погода в этот день обещала мягкую осень.
По приметам, на Иону и Фоку завершали уборку овощей и готовили сад к зиме.
Кто родился в этот день
5 октября родились многие известные люди:
Сергей Муромцев (1850). Русский правовед, политик и публицист. Один из лидеров кадетской партии и председатель I Государственной думы.
Евгений Трубецкой (1863). Русский философ, правовед и общественный деятель. Луи Жан Люмьер (1864). Французский изобретатель и предприниматель. Вместе с братом Огюстом создал кинематограф и провел первый публичный киносеанс.
Федор Углов (1904). Советский и российский хирург. Один из основоположников отечественной торакальной хирургии, известный долгожитель и пропагандист здорового образа жизни.
Мелитон Кантария (1920). Советский солдат. Вместе с Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над рейхстагом в мае 1945 года.
Павел Попович (1930). Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Участник космических полетов на кораблях «Восток-4» и «Союз-14».
Виктор Павлов (1940). Советский и российский актер театра и кино. Снялся во многих известных фильмах, включая «Место встречи изменить нельзя» и «Афоня».
Инна Чурикова (1943). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Известна ролями в фильмах «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Военно-полевой роман».
Александр Михайлов (1944). Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снялся в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики!» и многих других.
Рамзан Кадыров (1976). Российский государственный деятель. Глава Чеченской Республики.