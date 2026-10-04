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5 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

5 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 5 октября отмечают День учителя, День работников уголовного розыска России и Всемирный день менингита. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 5 октября.

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Какой сегодня праздник в России 5 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День учителя

Профессиональный праздник педагогов. В этот день поздравляют учителей школ, преподавателей и всех, кто связан с образованием. Традиционно проходят торжественные линейки, концерты и вручение благодарностей  и подарков.

День работников уголовного розыска России

Профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска. В этот день чествуют тех, кто занимается раскрытием преступлений, розыском преступников и защитой граждан.

День спортсменов силовых видов спорта.

Неофициальный праздник атлетов, занимающихся тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, бодибилдингом и другими силовыми дисциплинами. В этот день чествуют спортсменов и тренеров.

День Московской области

Региональный праздник, посвященный Подмосковью. В городах и районах области проходят праздничные мероприятия, концерты и акции.

День образования Республики Адыгея

Региональный праздник, посвященный дате образования республики. В этот день в Адыгее проходят торжественные мероприятия, концерты и официальные церемонии.

Международные праздники 5 октября

В мире 5 октября отмечают следующие международные дни:

Международный день учителя

Отмечается под эгидой ЮНЕСКО с 1994 года. Цель — подчеркнуть роль педагогов в обществе, привлечь внимание к их труду и условиям работы. 

Международный день против проституции

Дата, направленная на привлечение внимания к проблеме сексуальной эксплуатации и поддержке людей, оказавшихся в уязвимом положении. 

Всемирный день менингита

Призван повысить осведомленность о менингите, его симптомах, профилактике и важности вакцинации. В

Какие праздники отмечают 5 октября в других странах

В отдельных странах 5 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • Праздник урожая, Германия. Традиционный осенний праздник благодарности за урожай. 

  • День учителя, Беларусь. Национальный профессиональный праздник педагогов. 

  • Праздник балтийской сельди, Финляндия. Традиционный рыбный фестиваль. 

  • День хорватских железных дорог, Хорватия. Профессиональный праздник железнодорожников. 

  • День Республики, Португалия. Государственный праздник, посвященный провозглашению республики. 

  • День государственного языка, Таджикистан. Праздник, направленный на поддержку и развитие таджикского языка. 

  • День инженера, Боливия. Профессиональный праздник инженеров. 

  • День уголовного розыска, Кыргызстан. Профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска. В этот день отмечают тех, кто занимается раскрытием преступлений.

  • День Конституции, Вануату. Государственный праздник, посвященный основному закону страны. В этот день проходят официальные мероприятия.

  • День правоохранительных органов, Иран. Профессиональный праздник сотрудников силовых структур. 

  • День вооруженных сил, Индонезия. Национальный праздник, посвященный армии страны. 

Церковные праздники 5 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти пророка Ионы

Пророк, известный по библейскому рассказу о пребывании во чреве кита. Верующие вспоминают его проповедь и призыв к покаянию.

День памяти священномученика Фоки Синопского

Святой, пострадавший за веру. Его почитают как защитника и молитвенника.

Праздник иконы Божией Матери «Услышательница» (Зографской)

День почитания чудотворной иконы. Верующие обращаются к Богородице с молитвами о помощи и заступничестве.

Собор Тульских святых

День прославления всех святых, связанных с Тульской землей. Верующие молятся о их заступничестве.

Необычные праздники 5 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День напутствий улетающим птицам. Осенний поэтический праздник. 

  • День «Сделай что-нибудь приятное». Призыв совершить маленький добрый поступок для себя или окружающих. 

  • Всемирный день Джеймса Бонда, также известный как День шикарного шпиона. Праздник поклонников агента 007. 

  • День воздушных шаров. Неофициальный праздник ярких воздушных шаров. 

  • День вина «Вранац». Праздник любителей сорта винограда и вина Вранац. 

  • День яблочной запеканки. Кулинарный повод приготовить простое и вкусное блюдо из яблок.

  • День «Будь прикольным». Шутливый призыв добавить в день немного юмора и легкости. 

Народные праздники и приметы на сегодня 5 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю  Иона и Фока, также Листопадная или Листодер. В народном календаре день посвящен пророку Ионе и священномученику Фоке.

  • Считалось, что с этого дня листья начинают активно опадать.

  • Если 5 октября листья быстро опадают, то зима будет ранней и суровой.

  • Тихая и ясная погода в этот день обещала мягкую осень.

  • По приметам, на Иону и Фоку завершали уборку овощей и готовили сад к зиме.

Кто родился в этот день

5 октября родились многие известные люди:

  • Сергей Муромцев (1850). Русский правовед, политик и публицист. Один из лидеров кадетской партии и председатель I Государственной думы.

  • Евгений Трубецкой (1863). Русский философ, правовед и общественный деятель. Луи Жан Люмьер (1864). Французский изобретатель и предприниматель. Вместе с братом Огюстом создал кинематограф и провел первый публичный киносеанс.

  • Федор Углов (1904). Советский и российский хирург. Один из основоположников отечественной торакальной хирургии, известный долгожитель и пропагандист здорового образа жизни.

  • Мелитон Кантария (1920). Советский солдат. Вместе с Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над рейхстагом в мае 1945 года.

  • Павел Попович (1930). Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Участник космических полетов на кораблях «Восток-4» и «Союз-14».

  • Виктор Павлов (1940). Советский и российский актер театра и кино. Снялся во многих известных фильмах, включая «Место встречи изменить нельзя» и «Афоня».

  • Инна Чурикова (1943). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Известна ролями в фильмах «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Военно-полевой роман».

  • Александр Михайлов (1944). Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снялся в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики!» и многих других.

  • Рамзан Кадыров (1976). Российский государственный деятель. Глава Чеченской Республики.

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