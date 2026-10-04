5 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 5 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День учителя

Профессиональный праздник педагогов. В этот день поздравляют учителей школ, преподавателей и всех, кто связан с образованием. Традиционно проходят торжественные линейки, концерты и вручение благодарностей и подарков.

День работников уголовного розыска России

Профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска. В этот день чествуют тех, кто занимается раскрытием преступлений, розыском преступников и защитой граждан.

День спортсменов силовых видов спорта.

Неофициальный праздник атлетов, занимающихся тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, бодибилдингом и другими силовыми дисциплинами. В этот день чествуют спортсменов и тренеров.

День Московской области

Региональный праздник, посвященный Подмосковью. В городах и районах области проходят праздничные мероприятия, концерты и акции.

День образования Республики Адыгея