10 телеграм-каналов для поиска работы бесплатно: вакансии бухгалтерам, финансистам и HR

1. Бухджоб — вакансии и резюме для бухгалтеров

Это связка из двух каналов одного проекта, поэтому идёт первой позицией.

@buhjob — вакансии для бухгалтеров, финансистов и кадровиков, ~11 700 подписчиков. Каждая вакансия выходит постом: должность, город, формат, зарплата, короткое описание.

@buhhanter — резюме тех, кто ищет работу, ~990 подписчиков. Пост без имени и контактов, внизу кнопка «Пригласить и получить контакты».

Но Бухджоб — это не только каналы. Это целый сайт buhjob.com, где есть всё для поиска работы в одном месте:

вакансии и резюме — с фильтрами по должности, городу и формату;

форум buhjob.com/forum — три раздела: «Найм и сотрудники» для HR, «Работа и заработок» для соискателей, «Помощь по Бухджобу»;

общий чат buhjob.com/forum/chat — быстро спросить и получить ответ от других участников.

Как каналы связаны с сайтом. Связь автоматическая и двусторонняя: вакансию разместили на сайте — она сразу вышла постом в @buhjob , резюме опубликовали на сайте — оно ушло в @buhhanter. Скрыли резюме — пост из канала удалился. Каналы — это витрина, которая приводит людей на сайт, где уже полная карточка, отклик и комментарии. А вход сделан через два бота: работодателям — @BuhJobKlerk_bot, соискателям — @buhhanter_bot. И искать, и размещать — бесплатно, с обеих сторон.

Каналы: t.me/buhjob · t.me/buhhanter