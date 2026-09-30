10 телеграм-каналов для поиска работы бесплатно: вакансии бухгалтерам, финансистам и HR

1. Бухджоб — вакансии и резюме для бухгалтеров
Это связка из двух каналов одного проекта, поэтому идёт первой позицией.
@buhjob — вакансии для бухгалтеров, финансистов и кадровиков, ~11 700 подписчиков. Каждая вакансия выходит постом: должность, город, формат, зарплата, короткое описание.
@buhhanter — резюме тех, кто ищет работу, ~990 подписчиков. Пост без имени и контактов, внизу кнопка «Пригласить и получить контакты».
Но Бухджоб — это не только каналы. Это целый сайт buhjob.com, где есть всё для поиска работы в одном месте:
вакансии и резюме — с фильтрами по должности, городу и формату;
форум buhjob.com/forum — три раздела: «Найм и сотрудники» для HR, «Работа и заработок» для соискателей, «Помощь по Бухджобу»;
общий чат buhjob.com/forum/chat — быстро спросить и получить ответ от других участников.
Как каналы связаны с сайтом. Связь автоматическая и двусторонняя: вакансию разместили на сайте — она сразу вышла постом в @buhjob , резюме опубликовали на сайте — оно ушло в @buhhanter. Скрыли резюме — пост из канала удалился. Каналы — это витрина, которая приводит людей на сайт, где уже полная карточка, отклик и комментарии. А вход сделан через два бота: работодателям — @BuhJobKlerk_bot, соискателям — @buhhanter_bot. И искать, и размещать — бесплатно, с обеих сторон.
Каналы: t.me/buhjob · t.me/buhhanter
2. Kadrof — удалённая работа и фриланс
~13 000 подписчиков. Вакансии удалённой и проектной работы, заказы для фрилансеров. Разместить вакансию бесплатно — отправить текст админу. Честно отмечу: канал стал заметно тише, крайние посты в открытом превью от весны 2026. Держу в списке, потому что для удалёнки отдельного проверенного аналога с такой базой подписчиков я не нашёл.
Канал: t.me/kadrof_work
3. Джобстер Digital — маркетинг и диджитал
~42 700 подписчиков, активен — посты от 30 сентября 2026. Вакансии и резюме в маркетинге, контенте, PR, SMM и диджитал. Размещение — через админа @digital_make. Один из самых живых бесплатных каналов для «цифровых» профессий.
Канал: t.me/digital_jobster
4. Работа GO — маркетинг, медиа, продажи
~20 000 подписчиков, активен — посты от 30 сентября 2026. Вакансии и резюме в маркетинге, медиа, продажах и SMM. Размещение — через админа @digital_make. Пара к Джобстеру: пересекаются по теме, но аудитория и поток вакансий свои.
Канал: t.me/rabota_go
5. Удалёнка — вакансии и резюме онлайн
~28 900 подписчиков, активен — посты от 30 сентября 2026. Удалённые вакансии и резюме: маркетинг, SMM, digital — всё для работы онлайн из любой точки. Размещение — через админа @digital_make.
Канал: t.me/rabota_freelancee
6. JOBTOП HR — вакансии для HR
~1 100 подписчиков, активен — посты от 30 сентября 2026. Вакансии и новости для HR: от рекрутера до HRD. Размещение вакансии через бота. Подходит тем, кто ищет работу в кадрах или сам нанимает.
Канал: t.me/jobtophr
7. IT HR Jobs — вакансии для HR в IT
~1 500 подписчиков, активен — посты от 30 сентября 2026. Вакансии для HR в технологических компаниях: рекрутеры, HR-менеджеры, HRD, удалёнка. Размещение через бота. Для кадровиков, которые хотят в IT.
Канал: t.me/it_match_hr
8. Remote HR / Recruitment Jobs
~460 подписчиков, постит ежедневно. Агрегатор удалённых вакансий в HR и рекрутменте. Скажу сразу: канал на английском, вакансии в основном международные. Если вы в HR и рассматриваете удалёнку на зарубежный рынок — рабочий бесплатный источник.
9. Brocli — зарубежный фриланс
~23 900 подписчиков, активен. Про выход на зарубежный рынок: фриланс, лайфхаки, где брать заказы. Не «вакансии столбиком», а практика заработка за рубежом — для тех, кто ищет не штат, а проекты.
Канал: t.me/digitalbroccoli
10. Будни рекрутера
~2 100 подписчиков, активен — посты от 30 сентября 2026. Автор — Татьяна Иванова, индустриальный рекрутер и карьерный консультант. Пишет о карьере и процессе поиска работы со стороны рекрутера: как читают резюме, что работает на собеседовании, почему кандидату не отвечают. Полезно смотреть «с другой стороны стола».
Канал: t.me/recruiter_live
Платные доски: каналы hh.ru, Работа.ру и Superjob
Эти каналы — витрины крупных досок, где публикация вакансии для работодателя платная. Читать канал и откликаться на вакансии соискателю бесплатно, но разместить вакансию на самих сайтах — уже по прайсу сервиса.
hh.ru — ~90 500 подписчиков. Официальный канал: советы по поиску работы, новости рынка труда, ссылки на подборки вакансий. Канал: t.me/hh_ru_official
Работа.ру — ~7 700 подписчиков. Вакансии и новости о трудоустройстве. Канал: t.me/rabotaru
Superjob — ~2 100 подписчиков. Вакансии и ссылки на поиск. Канал: t.me/superjob_ru