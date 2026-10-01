Бухджоб: дайджест за 30 сентября 2026

Новые вакансии — 5

Три из пяти вчерашних вакансий разместил сам «Клерк» (все — офис в Краснодаре), плюс удалённо-офисный «Бухгалтер» в Ереване и «Бухгалтер» от частного лица в Москве. Вчера все пять были офисными — удалёнки среди новинок не оказалось. На них уже 13 откликов, больше всего — у ереванского бухгалтера (7).