Бухджоб: дайджест за 30 сентября 2026

Новые вакансии — 5
Вакансия
Компания
Город · формат
Зарплата
Отклики
МНГО «Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования»
Ереван · офис
от 200 000 ₽
7
Клерк.Ру
Краснодар · офис
от 100 000 ₽
0
Клерк.Ру
Краснодар · офис
80 000—110 000 ₽
0
Клерк.Ру
Краснодар · офис
не указана
1
частное лицо
Москва · офис
110 000—150 000 ₽
5
Три из пяти вчерашних вакансий разместил сам «Клерк» (все — офис в Краснодаре), плюс удалённо-офисный «Бухгалтер» в Ереване и «Бухгалтер» от частного лица в Москве. Вчера все пять были офисными — удалёнки среди новинок не оказалось. На них уже 13 откликов, больше всего — у ереванского бухгалтера (7).
Новые резюме — 10
Резюме
Город · формат
Ожидания
Опыт
Энгельс
от 150 000 ₽
18 лет
Вольск · удалённо
от 35 000 ₽
14 лет
удалённо
не указаны
14 лет
Санкт-Петербург
от 40 000 ₽
без опыта
—
не указаны
20 лет
удалённо · частичная
не указаны
—
Воронеж
от 150 000 ₽
26 лет
Ростов-на-Дону
от 100 000 ₽
16 лет
—
не указаны
22 года
удалённо
не указаны
18 лет
Вчерашние кандидаты — снова в основном опытные: восемь из десяти с опытом от 14 лет, половина резюме (пять) — главные бухгалтеры. Есть и один новичок — оператор 1С из Санкт-Петербурга. Зарплатные ожидания указали четверо, вилка скромная: от 35 000 до 150 000 ₽.
Новые темы в форуме — 3
Вчера на сайте запустился форум для HR (раздел «Найм и сотрудники»). Открыты три темы — все от команды «Клерка», ответов пока нет.
Тема
О чём
Что такое Бухджоб? Сайт для поиска сотрудников и форум для HR
Приветственный пост: чем полезны сайт и форум HR-специалистам, рекрутерам и небольшим компаниям, где наймом занимается один человек.
Опрос-обсуждение: нужны ли тестовые, платить ли за них, сколько времени они занимают и сколько кандидатов после них отваливается.
Сбор реальных сроков закрытия позиций: автор обещает свести ответы в таблицу и показать, где теряется время.
Что такое Бухджоб
Бухджоб — сайт вакансий и резюме для бухгалтеров и кадровиков, проект «Клерка». Всё бесплатно и для соискателей, и для работодателей: вакансии публикуются сразу на сайте и в Telegram-канале, отклик — в один клик, а общение с работодателем идёт в привычном Telegram. Роль в аккаунте переключается сама: разместили вакансию — вы работодатель, заполнили резюме — соискатель.
Наши каналы и боты:
📢 @buhjob — канал с вакансиями для бухгалтеров и кадровиков 11686 подписчиков ;
📢 @buhhanter — канал с резюме: без имён и контактов, отклик через бота 983 подписчика;
🤖 @BuhJobKlerk_bot — бот для работодателей: /new — разместить вакансию, /my — вакансии и отклики;
🤖 @buhhanter_bot — бот для соискателей: /resume — моё резюме, /applications — отклики и приглашения.