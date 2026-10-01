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Бухджоб: дайджест за 30 сентября 2026

Главное. За вчера на Бухджобе опубликовано 5 вакансий и 10 резюме, а в форуме появились первые 3 темы. Всего в базе — 228 вакансий и 29 опубликованных резюме.

161 просмотр16 открытий

Новые вакансии — 5

Вакансия

Компания

Город · формат

Зарплата

Отклики

Бухгалтер

МНГО «Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования»

Ереван · офис

от 200 000 ₽

7

Менеджер отдела продаж B2B

Клерк.Ру

Краснодар · офис

от 100 000 ₽

0

Специалист по сопровождению корпоративных клиентов / KAM

Клерк.Ру

Краснодар · офис

80 000—110 000 ₽

0

Fullstack-аналитик

Клерк.Ру

Краснодар · офис

не указана

1

Бухгалтер

частное лицо

Москва · офис

110 000—150 000 ₽

5

Три из пяти вчерашних вакансий разместил сам «Клерк» (все — офис в Краснодаре), плюс удалённо-офисный «Бухгалтер» в Ереване и «Бухгалтер» от частного лица в Москве. Вчера все пять были офисными — удалёнки среди новинок не оказалось. На них уже 13 откликов, больше всего — у ереванского бухгалтера (7).

Новые резюме — 10

Резюме

Город · формат

Ожидания

Опыт

Главный бухгалтер

Энгельс

от 150 000 ₽

18 лет

Бухгалтер

Вольск · удалённо

от 35 000 ₽

14 лет

Ведущий бухгалтер / Бухгалтер

удалённо

не указаны

14 лет

Бухгалтер по первичной документации / Оператор 1С

Санкт-Петербург

от 40 000 ₽

без опыта

Бухгалтер, ведущий бухгалтер, кадры

не указаны

20 лет

Бухгалтер

удалённо · частичная

не указаны

Главный бухгалтер

Воронеж

от 150 000 ₽

26 лет

Ведущий/старший бухгалтер

Ростов-на-Дону

от 100 000 ₽

16 лет

Главный бухгалтер

не указаны

22 года

Главный бухгалтер

удалённо

не указаны

18 лет

Вчерашние кандидаты — снова в основном опытные: восемь из десяти с опытом от 14 лет, половина резюме (пять) — главные бухгалтеры. Есть и один новичок — оператор 1С из Санкт-Петербурга. Зарплатные ожидания указали четверо, вилка скромная: от 35 000 до 150 000 ₽.

Новые темы в форуме — 3

Вчера на сайте запустился форум для HR (раздел «Найм и сотрудники»). Открыты три темы — все от команды «Клерка», ответов пока нет.

Тема

О чём

Что такое Бухджоб? Сайт для поиска сотрудников и форум для HR

Приветственный пост: чем полезны сайт и форум HR-специалистам, рекрутерам и небольшим компаниям, где наймом занимается один человек.

Тестовое задание: даёте кандидатам или нет?

Опрос-обсуждение: нужны ли тестовые, платить ли за них, сколько времени они занимают и сколько кандидатов после них отваливается.

Сколько у вас реально уходит на закрытие одной вакансии?

Сбор реальных сроков закрытия позиций: автор обещает свести ответы в таблицу и показать, где теряется время.

Что такое Бухджоб

Бухджоб — сайт вакансий и резюме для бухгалтеров и кадровиков, проект «Клерка». Всё бесплатно и для соискателей, и для работодателей: вакансии публикуются сразу на сайте и в Telegram-канале, отклик — в один клик, а общение с работодателем идёт в привычном Telegram. Роль в аккаунте переключается сама: разместили вакансию — вы работодатель, заполнили резюме — соискатель.

Наши каналы и боты:

  • 📢 @buhjob — канал с вакансиями для бухгалтеров и кадровиков 11686 подписчиков ;

  • 📢 @buhhanter — канал с резюме: без имён и контактов, отклик через бота 983 подписчика;

  • 🤖 @BuhJobKlerk_bot — бот для работодателей: /new — разместить вакансию, /my — вакансии и отклики;

  • 🤖 @buhhanter_bot — бот для соискателей: /resume — моё резюме, /applications — отклики и приглашения.

Дата публикации: 01.10.2026, 15:18

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