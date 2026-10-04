Бухджоб: новые вакансии и резюме за выходные 3–4 октября

Проект молодой, а обсуждения уже активные: за 3–4 октября новые вакансии собрали 16 откликов и 30 комментариев. Вот кто ищет работу и сотрудников 👇

💼 Вакансии

• Операционный финансист в Weern — удалённо, $2 000–3 000 в месяц. Сверки, инвойсы, контроль выплат. Нужны Excel или Google Sheets и письменный английский.

Отклики: 14 · Комментарии: 2

• Подготовка квартальной финансовой отчётности — удалённый проект, 10–15 тыс. ₽, срок — 14 дней. Баланс, ОФР, ОДДС и пояснительная записка.

Отклики: 2 · Комментарии: 28

👤 Ищут работу

• Финансовый контролёр — удалённо, от 100 тыс. ₽, опыт 8 лет. Бюджетирование и управленческая отчётность.

• Бухгалтер, Москва — удалённо, опыт 4 года. ОСНО, УСН, зарплата и кадры, автоматизация 1С. Зарплата не указана.

• Бухгалтер, Нижний Новгород — удалённо, частичная занятость, от 40 тыс. ₽. Опыт 1 год, первичка, ТМЦ и сверки.

• Бухгалтер, Ростов-на-Дону — в офисе, от 75 тыс. ₽. Первичка, расчёты с поставщиками и эквайринг.

Что такое Бухджоб

Бухджоб — бесплатный проект Клерка с вакансиями и резюме для бухгалтеров и кадровиков. Он работает на сайте, в Telegram и MAX. Можно искать работу, откликаться и общаться с работодателем там, где удобно: сообщения через ботов доходят даже между разными мессенджерами.

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