6 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 6 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День российского страховщика
Профессиональный праздник работников страховой отрасли приурочен к созданию Госстраха 6 октября 1921 года. В этот день страховые компании и профессиональные объединения проводят корпоративные мероприятия, награждения и встречи, посвященные развитию отрасли.
Международные даты 6 октября
В мире 6 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день охраны мест обитаний
Праздник направлен на привлечение внимания к сохранению природных экосистем и мест обитания животных и растений. В этот день экологические организации проводят акции, лекции и кампании по защите биоразнообразия.
Всемирный день жилища
Учрежденный ООН день напоминает о праве каждого человека на достойное жилье. Проводятся конференции, выставки и инициативы, посвященные доступному и устойчивому жилищному строительству.
Всемирный день церебрального паралича
Дата призвана повысить осведомленность о церебральном параличе, поддержать людей с этим диагнозом и их семьи. В разных странах организуют информационные кампании, благотворительные акции и мероприятия по включению людей с ОВЗ в общество.
Какие даты отмечают 6 октября в других странах
В отдельных странах 6 октября приурочена к своим национальным событиям:
День труда, Австралия. В некоторых австралийских штатах это официальный праздник, посвященный правам трудящихся.
Чжунцю (Праздник Луны и урожая), Китай. Традиционный осенний праздник урожая и полнолуния, когда семьи собираются вместе, едят лунные пряники и любуются луной.
Чхусок, Южная Корея. Корейский праздник урожая и поминовения предков.
День армии / Вооруженных сил, Египет. Национальный праздник, посвященный египетским вооруженным силам.
День Октябрьской войны, Сирия. Памятная дата, связанная с событиями октября 1973 года.
День памяти, Туркменистан. День, посвященный памяти жертв исторических событий. Проводятся траурные и памятные церемонии.
День аудитора и бухгалтера и День работников оборонной промышленности, Казахстан. Профессиональные праздники специалистов этих сфер.
День жертв государственного терроризма, Куба. Памятная дата, посвященная жертвам террористических актов.
День памяти жертв Арада, Венгрия. День памяти казненных в 1849 году венгерских генералов.
День жертв Дукельского перевала, Словакия. Памятная дата, связанная с боями Второй мировой войны.
День учителя, Шри-Ланка. Национальный праздник, посвященный педагогам..
День ветеринара, Иран. Профессиональный праздник ветеринарных специалистов.
Церковные праздники 6 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Зачатие славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Один из важных дней в православном календаре, посвященный зачатию Иоанна Крестителя. Верующие вспоминают историю его родителей — Захарии и Елисаветы — и молятся о детях и семейном благополучии.
Праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери
День почитания чудотворного образа, известного своими милостями. Верующие обращаются к иконе с молитвами о помощи и исцелении.
Праздник иконы Божией Матери «Иверская Гавайская» (Мироточивая)
День почитания мироточивой Иверской иконы, прославившейся чудесами. Перед образом молятся о защите и утешении.
День памяти святой великомученицы Раисы (Ираиды) Александрийской
Святая пострадала за веру в начале IV века. В народном календаре этот день известен как Ираида Спорная.
Необычные праздники 6 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День висения на люстре. Шуточный праздник, который предлагают отмечать с легким юмором и креативом.
День георгин. Неофициальный тематический праздник, посвященный красивым осенним цветам.
День любителей чеснока. День, когда полезного овоща.
Народные праздники и приметы на сегодня 6 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Ираида Спорная. В народном календаре день памяти святой Раисы (Ираиды) называли Ираидой Спорной.
В этот день пекли наливные ватрушки‑«наливушки» с картофелем, маслом, яйцом и молоком и гадали на финансовое благополучие.
Считалось, что на Ираиду стоит обратить внимание на погоду и хозяйственные дела: хорошая погода обещала удачную осень, а споры и ссоры в этот день старались избегать.
Кто родился в этот день
6 октября родились многие известные люди:
Луи-Филипп I (1773). Король Франции, правивший в эпоху Июльской монархии. Вошел в историю как «король-гражданин».
Шарль Ле Корбюзье (1887). Французский архитектор, дизайнер и теоретик модернизма. Один из самых влиятельных архитекторов XX века, автор знаменитых проектов и идей о «машине для жилья».
Верико Анджапаридзе (1900). Советская грузинская актриса театра и кино, режиссер. Народная артистка СССР, звезда грузинского и советского искусства.
Сергей Курилов (1914). Советский актер театра и кино. Известен ролями в классических постановках и фильмах советского периода.
Александр Шилов (1943). Советский и российский художник-портретист. Народный художник СССР, автор многочисленных портретов известных современников.
Екатерина Градова (1946). Советская актриса театра и кино. Прославилась ролями в популярных фильмах и сериалах.
Дмитрий Губерниев (1974). Российский телеведущий и спортивный комментатор. Один из самых узнаваемых голосов российского спорта на телевидении.
Николай Шрайбер (1982). Российский актер театра и кино. Известен ролями в современных сериалах и фильмах.