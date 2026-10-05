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6 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

6 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 6 октября отмечают День российского страховщика, Всемирный день охраны мест обитаний и Всемирный день жилища. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 6 октября.

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Какой сегодня праздник в России 6 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День российского страховщика

Профессиональный праздник работников страховой отрасли приурочен к созданию Госстраха 6 октября 1921 года. В этот день страховые компании и профессиональные объединения проводят корпоративные мероприятия, награждения и встречи, посвященные развитию отрасли.

Международные даты 6 октября

В мире 6 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день охраны мест обитаний

Праздник направлен на привлечение внимания к сохранению природных экосистем и мест обитания животных и растений. В этот день экологические организации проводят акции, лекции и кампании по защите биоразнообразия.

Всемирный день жилища 

Учрежденный ООН день напоминает о праве каждого человека на достойное жилье. Проводятся конференции, выставки и инициативы, посвященные доступному и устойчивому жилищному строительству.

Всемирный день церебрального паралича

Дата призвана повысить осведомленность о церебральном параличе, поддержать людей с этим диагнозом и их семьи. В разных странах организуют информационные кампании, благотворительные акции и мероприятия по включению людей с ОВЗ в общество.

Какие даты отмечают 6 октября в других странах

В отдельных странах 6 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День труда, Австралия. В некоторых австралийских штатах это официальный праздник, посвященный правам трудящихся. 

  • Чжунцю (Праздник Луны и урожая), Китай. Традиционный осенний праздник урожая и полнолуния, когда семьи собираются вместе, едят лунные пряники и любуются луной. 

  • Чхусок, Южная Корея. Корейский праздник урожая и поминовения предков. 

  • День армии / Вооруженных сил, Египет. Национальный праздник, посвященный египетским вооруженным силам. 

  • День Октябрьской войны, Сирия. Памятная дата, связанная с событиями октября 1973 года. 

  • День памяти, Туркменистан. День, посвященный памяти жертв исторических событий. Проводятся траурные и памятные церемонии.

  • День аудитора и бухгалтера и День работников оборонной промышленности, Казахстан. Профессиональные праздники специалистов этих сфер. 

  • День жертв государственного терроризма, Куба. Памятная дата, посвященная жертвам террористических актов. 

  • День памяти жертв Арада, Венгрия. День памяти казненных в 1849 году венгерских генералов. 

  • День жертв Дукельского перевала, Словакия. Памятная дата, связанная с боями Второй мировой войны. 

  • День учителя, Шри-Ланка. Национальный праздник, посвященный педагогам..

  • День ветеринара, Иран. Профессиональный праздник ветеринарных специалистов. 

Церковные праздники 6 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Зачатие славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Один из важных дней в православном календаре, посвященный зачатию Иоанна Крестителя. Верующие вспоминают историю его родителей — Захарии и Елисаветы — и молятся о детях и семейном благополучии.

Праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери

День почитания чудотворного образа, известного своими милостями. Верующие обращаются к иконе с молитвами о помощи и исцелении.

Праздник иконы Божией Матери «Иверская Гавайская» (Мироточивая)

День почитания мироточивой Иверской иконы, прославившейся чудесами. Перед образом молятся о защите и утешении.

День памяти святой великомученицы Раисы (Ираиды) Александрийской

Святая пострадала за веру в начале IV века. В народном календаре этот день известен как Ираида Спорная.

Необычные праздники 6 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День висения на люстре. Шуточный праздник, который предлагают отмечать с легким юмором и креативом. 

  • День георгин. Неофициальный тематический праздник, посвященный красивым осенним цветам. 

  • День любителей чеснока. День, когда полезного овоща.

Народные праздники и приметы на сегодня 6 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю —  Ираида Спорная. В народном календаре день памяти святой Раисы (Ираиды) называли Ираидой Спорной.

  • В этот день пекли наливные ватрушки‑«наливушки» с картофелем, маслом, яйцом и молоком и гадали на финансовое благополучие.

  • Считалось, что на Ираиду стоит обратить внимание на погоду и хозяйственные дела: хорошая погода обещала удачную осень, а споры и ссоры в этот день старались избегать.

Кто родился в этот день

6 октября родились многие известные люди:

  • Луи-Филипп I (1773). Король Франции, правивший в эпоху Июльской монархии. Вошел в историю как «король-гражданин».

  • Шарль Ле Корбюзье (1887). Французский архитектор, дизайнер и теоретик модернизма. Один из самых влиятельных архитекторов XX века, автор знаменитых проектов и идей о «машине для жилья».

  • Верико Анджапаридзе (1900). Советская грузинская актриса театра и кино, режиссер. Народная артистка СССР, звезда грузинского и советского искусства.

  • Сергей Курилов (1914). Советский актер театра и кино. Известен ролями в классических постановках и фильмах советского периода.

  • Александр Шилов (1943). Советский и российский художник-портретист. Народный художник СССР, автор многочисленных портретов известных современников.

  • Екатерина Градова (1946). Советская актриса театра и кино. Прославилась ролями в популярных фильмах и сериалах.

  • Дмитрий Губерниев (1974). Российский телеведущий и спортивный комментатор. Один из самых узнаваемых голосов российского спорта на телевидении.

  • Николай Шрайбер (1982). Российский актер театра и кино. Известен ролями в современных сериалах и фильмах.

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