Сальдо на ЕНС не совпадает с данными учета: как провести сверку с ФНС

Что нужно проверить
Необходимо проверить несколько моментов:
Периоды и виды обязательств — налог, налоговый период, КБК, ОКТМО, ИНН/КПП. Часто расхождения появляются из‑за неверного КБК/периода.
Даты — дата в учете и дата отражения на лицевом счете в ИФНС может отличаться (банковский/операционный лаг).
Банковские выписки — платежное поручение, дата зачисления, назначение платежа, КБК и УИН (если есть).
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Как свериться через личный кабинет
Самый удобный способ сверки с ФНС — через личный кабинет налогоплательщика. Там отражена вся информация по начислениям, списаниям, оплатам, все с разбивкой по налогам и в актуальном состоянии.
Однако не стоит сверяться в периоды, когда идет начисление налогов и оплат, поскольку отображение информации в периоды с 25 по 5 число может быть с некоторым опозданием.
При сверке стоит учитывать, что по ЕНС операции проводят по сроку оплаты налога. То есть если страховые взносы начислили 30 сентября, то на ЕНС начисление отразится 28 октября.
Какие документы запросить у ФНС
У ФНС можно запросить акт сверки и проверить в нем все строки по начислениям, уплатам, зачетам и сторнированиям.
Если в акте отражено частичное сторнирование, стоит запросить пояснения по конкретным позициям. В акте необходимо проверить:
Совпадение даты и типов обязательств с теми, которые есть в учете.
Строки с пометками о зачете/сторнировании/корректировке и сопоставить суммы с платежными поручениями.
Если в акте нет операции — значит у ИФНС ее не отразили, стоит потребовать расшифровку/копию документа, на основании которого произведено сторно.
Пошаговый алгоритм проверки
Чтобы выяснить, как появились расхождения, необходимо:
Собрать выписки банка с копиями платежных поручений по спорным суммам.
Получить от ИФНС: акт сверки, выписку по лицевому счету и расшифровку операций.
Составить таблицу сопоставления: начисление/уведомление — платеж (номер, дата, сумма) — отражение в акте сверки.
Если несоответствие подтверждается — направить в ИФНС письменный запрос с приложением копий платежей и просьбой разъяснить, почему часть суммы не зачтена/сторнирована.
При этом не стоит списывать суммы в учете до получения разъяснения ФНС.
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