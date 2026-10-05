Сальдо на ЕНС не совпадает с данными учета: как провести сверку с ФНС

Как свериться через личный кабинет

Самый удобный способ сверки с ФНС — через личный кабинет налогоплательщика. Там отражена вся информация по начислениям, списаниям, оплатам, все с разбивкой по налогам и в актуальном состоянии.

Однако не стоит сверяться в периоды, когда идет начисление налогов и оплат, поскольку отображение информации в периоды с 25 по 5 число может быть с некоторым опозданием.

При сверке стоит учитывать, что по ЕНС операции проводят по сроку оплаты налога. То есть если страховые взносы начислили 30 сентября, то на ЕНС начисление отразится 28 октября.