7 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 7 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

Всероссийский день беременных

Праздник, направленный на внимание к будущим мамам, их здоровью и поддержке. В этот день проходят акции, консультации и мероприятия, посвященные беременности и материнству.

День московской промышленности

Отмечается в столице как день признания вклада промышленных предприятий Москвы в экономику города и страны. Обычно проходят выставки, экскурсии на производства и награждения лучших работников.

День образования штабных подразделений МВД России

Профессиональный праздник сотрудников, которые обеспечивают планирование, координацию и управление в системе МВД. В подразделениях проходят торжественные построения и награждения.

День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы РФ