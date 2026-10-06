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7 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

7 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 7 октября отмечают День вежливых людей, Всероссийский день беременных и Всемирный день карате. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 7 октября.

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Какой сегодня праздник в России 7 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

Всероссийский день беременных

Праздник, направленный на внимание к будущим мамам, их здоровью и поддержке. В этот день проходят акции, консультации и мероприятия, посвященные беременности и материнству.

День московской промышленности

Отмечается в столице как день признания вклада промышленных предприятий Москвы в экономику города и страны. Обычно проходят выставки, экскурсии на производства и награждения лучших работников.

День образования штабных подразделений МВД России

Профессиональный праздник сотрудников, которые обеспечивают планирование, координацию и управление в системе МВД. В подразделениях проходят торжественные построения и награждения.

День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы РФ

Отмечается сотрудниками, которые контролируют и инспектируют работу учреждений исполнения наказаний. День служит поводом для профессионального общения и подведения итогов.

Международные праздники 7 октября

В мире 7 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день карате

Праздник, посвященный популярному боевому искусству. В этот день проходят показательные выступления, турниры, мастер-классы и акции, популяризирующие карате как спорт и способ самосовершенствования.

Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!»

Международная акция, организованная профсоюзным движением. В разных странах проходят митинги, пикеты и дискуссии, посвященные правам работников, справедливой оплате труда и достойным условиям работы.

Какие праздники отмечают 7 октября в других странах

В отдельных странах 7 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День памяти Пресвятой Девы Марии Розарии, Испания. Католический праздник, связанный с почитанием Богородицы.

  • День библиотекаря, Армения. Профессиональный праздник работников библиотек. 

  • День гражданской авиации, Кыргызстан. Национальный праздник авиаторов и работников авиационной отрасли.

  • День вооруженных сил, Черногория. Официальный праздник армии страны. 

  • День учителя, Лаос. Национальный праздник педагогов. 

  • День деревень и народов, Иран. Праздник, посвященный сельским жителям и традиционной культуре.

Церковные праздники 7 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти первомученицы Феклы Иконийской

Святая Фекла — одна из первых христианских мучениц, ученица апостола Павла. Верующие вспоминают ее подвиг веры и стойкости, служатся молебны.

День памяти преподобного Никандра Псковского

Святой Никандр — пустынник и чудотворец, подвизавшийся в Псковских землях. В этот день в храмах читают житие святого и совершают богослужения.

Праздник Мирожской иконы Божией Матери

День почитания чудотворного образа, хранящегося в Псково-Печерском монастыре. Верующие молятся перед иконой о защите и помощи.

Необычные праздники 7 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День «Ты важен мне». Неофициальный праздник, призывающий сказать близким, насколько они дороги. 

  • День ванны. Легкий повод устроить себе день релакса: принять ванну с пеной, аромамаслами или просто понежиться в горячей воде и отдохнуть.

  • День вспоминания про теплые вещи. Неформальный день, когда вспоминают о теплой одежде, пледах и подготовке к холодам. Особенно актуален в начале осени.

  • Всемирный день хлопка. Неформальный праздник, посвященный хлопку как важной сельскохозяйственной культуре. 

  • Международный день невралгии тройничного нерва. День повышения осведомленности о заболевании. 

Народные праздники и приметы на сегодня 7 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • ПО народному календарю —  Фекла Запрядальница. В народном календаре день связан с началом прядения. Женщины принимались за прялку, поэтому Феклу называли Запрядальницей.

  • Считалось, что работа в этот день идет особенно споро.

  • Крестьяне убирали свеклу и отправлялись в лес за последними боровиками. Осенний грибной сезон подходил к концу, и последние походы в лес считались важными.

  • Славянский праздник Родогощь, или Таусень, был связан с завершением сельскохозяйственных работ, подготовкой к зиме и благодарностью за урожай.

  • В этот день благодарили предков и природу за прожитый сезон.

Кто родился в этот день

7 октября родились многие известные люди:

  • Владимир Путин (1952). Президент Российской Федерации. Родился в Ленинграде, окончил юридический факультет ЛГУ, прошел путь от сотрудника органов безопасности до главы государства.

  • Нильс Бор (1885). Датский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики и атомной модели. Лауреат Нобелевской премии по физике 1922 года.

  • Владимир Молчанов (1950). Российский теле- и радиоведущий, журналист. Ведущий известных программ и интервьюер, чья манера общения запомнилась многим зрителям.

  • Тони Брэкстон (1967). Американская R&B-певица, автор песен и актриса. Известна хитами «Un-Break My Heart» и «Breathe Again», одна из самых успешных исполнительниц 1990-х.

  • Дмитрий Орлов (1971). Российский актер, режиссер, сценарист и телеведущий. Снимался в кино и сериалах, работал в театре и на телевидении.

  • Анастасия Стоцкая (1982). Российская певица и актриса. Известна по участию в мюзиклах и эстрадным выступлениям, лауреат театральной премии «Золотая маска».

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