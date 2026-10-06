7 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 7 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
Всероссийский день беременных
Праздник, направленный на внимание к будущим мамам, их здоровью и поддержке. В этот день проходят акции, консультации и мероприятия, посвященные беременности и материнству.
День московской промышленности
Отмечается в столице как день признания вклада промышленных предприятий Москвы в экономику города и страны. Обычно проходят выставки, экскурсии на производства и награждения лучших работников.
День образования штабных подразделений МВД России
Профессиональный праздник сотрудников, которые обеспечивают планирование, координацию и управление в системе МВД. В подразделениях проходят торжественные построения и награждения.
День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы РФ
Отмечается сотрудниками, которые контролируют и инспектируют работу учреждений исполнения наказаний. День служит поводом для профессионального общения и подведения итогов.
Международные праздники 7 октября
В мире 7 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день карате
Праздник, посвященный популярному боевому искусству. В этот день проходят показательные выступления, турниры, мастер-классы и акции, популяризирующие карате как спорт и способ самосовершенствования.
Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!»
Международная акция, организованная профсоюзным движением. В разных странах проходят митинги, пикеты и дискуссии, посвященные правам работников, справедливой оплате труда и достойным условиям работы.
Какие праздники отмечают 7 октября в других странах
В отдельных странах 7 октября приурочена к своим национальным событиям:
День памяти Пресвятой Девы Марии Розарии, Испания. Католический праздник, связанный с почитанием Богородицы.
День библиотекаря, Армения. Профессиональный праздник работников библиотек.
День гражданской авиации, Кыргызстан. Национальный праздник авиаторов и работников авиационной отрасли.
День вооруженных сил, Черногория. Официальный праздник армии страны.
День учителя, Лаос. Национальный праздник педагогов.
День деревень и народов, Иран. Праздник, посвященный сельским жителям и традиционной культуре.
Церковные праздники 7 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти первомученицы Феклы Иконийской
Святая Фекла — одна из первых христианских мучениц, ученица апостола Павла. Верующие вспоминают ее подвиг веры и стойкости, служатся молебны.
День памяти преподобного Никандра Псковского
Святой Никандр — пустынник и чудотворец, подвизавшийся в Псковских землях. В этот день в храмах читают житие святого и совершают богослужения.
Праздник Мирожской иконы Божией Матери
День почитания чудотворного образа, хранящегося в Псково-Печерском монастыре. Верующие молятся перед иконой о защите и помощи.
Необычные праздники 7 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День «Ты важен мне». Неофициальный праздник, призывающий сказать близким, насколько они дороги.
День ванны. Легкий повод устроить себе день релакса: принять ванну с пеной, аромамаслами или просто понежиться в горячей воде и отдохнуть.
День вспоминания про теплые вещи. Неформальный день, когда вспоминают о теплой одежде, пледах и подготовке к холодам. Особенно актуален в начале осени.
Всемирный день хлопка. Неформальный праздник, посвященный хлопку как важной сельскохозяйственной культуре.
Международный день невралгии тройничного нерва. День повышения осведомленности о заболевании.
Народные праздники и приметы на сегодня 7 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
ПО народному календарю — Фекла Запрядальница. В народном календаре день связан с началом прядения. Женщины принимались за прялку, поэтому Феклу называли Запрядальницей.
Считалось, что работа в этот день идет особенно споро.
Крестьяне убирали свеклу и отправлялись в лес за последними боровиками. Осенний грибной сезон подходил к концу, и последние походы в лес считались важными.
Славянский праздник Родогощь, или Таусень, был связан с завершением сельскохозяйственных работ, подготовкой к зиме и благодарностью за урожай.
В этот день благодарили предков и природу за прожитый сезон.
Кто родился в этот день
7 октября родились многие известные люди:
Владимир Путин (1952). Президент Российской Федерации. Родился в Ленинграде, окончил юридический факультет ЛГУ, прошел путь от сотрудника органов безопасности до главы государства.
Нильс Бор (1885). Датский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики и атомной модели. Лауреат Нобелевской премии по физике 1922 года.
Владимир Молчанов (1950). Российский теле- и радиоведущий, журналист. Ведущий известных программ и интервьюер, чья манера общения запомнилась многим зрителям.
Тони Брэкстон (1967). Американская R&B-певица, автор песен и актриса. Известна хитами «Un-Break My Heart» и «Breathe Again», одна из самых успешных исполнительниц 1990-х.
Дмитрий Орлов (1971). Российский актер, режиссер, сценарист и телеведущий. Снимался в кино и сериалах, работал в театре и на телевидении.
Анастасия Стоцкая (1982). Российская певица и актриса. Известна по участию в мюзиклах и эстрадным выступлениям, лауреат театральной премии «Золотая маска».