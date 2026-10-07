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8 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

8 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 8 октября отмечают Всемирный день зрения и День работников дополнительного образования. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 8 октября.

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Какой сегодня праздник в России 8 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День командира надводного, подводного и воздушного корабля Военно-морского флота России

Профессиональный праздник офицеров, которые командуют кораблями и судами ВМФ. В частях и на кораблях проходят торжественные построения, награждения и мероприятия, посвященные традициям флотской службы.

День работников дополнительного образования

Праздник педагогов, работающих в кружках, секциях, домах творчества и других учреждениях дополнительного образования. В этот день чествуют тех, кто развивает таланты детей и подростков вне школьной программы.

День школьника в Ульяновской области

Региональный праздник, посвященный ученикам. В школах области проходят тематические мероприятия, конкурсы и поздравления.

Международные праздники 8 октября

В мире 8 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день зрения

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения. День направлен на привлечение внимания к проблемам слепоты и слабовидения, профилактике заболеваний глаз и доступности офтальмологической помощи. Проходят акции проверки зрения и информационные кампании.

Всемирный день осьминога

Неформальный праздник, посвященный этим удивительным морским животным. В этот день зоопарки, океанариумы и экологические организации рассказывают об осьминогах, их интеллекте и необходимости защиты морских экосистем.

Международный день бездорожья

Праздник любителей внедорожной техники и путешествий по труднопроходимой местности. Проходят слеты, показы автомобилей и мотоциклов, а также обсуждения правил безопасного вождения по бездорожью.

Международный день регистрации рождения

День, подчеркивающий важность официальной регистрации рождения ребенка. Организации по правам детей напоминают о необходимости документов для доступа к образованию, здравоохранению и социальной защите.

Международный день подиатрии

Праздник специалистов по лечению заболеваний стоп. В этот день говорят о здоровье ног, профилактике проблем и роли подиатрии в медицине.

Какие праздники отмечают 8 октября в других странах

В отдельных странах 8 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День героического партизана, Куба. Национальный праздник, посвященный партизанскому движению. 

  • День независимости, Хорватия. Официальный праздник, отмечающий провозглашение независимости страны. 

  • День танкиста, Армения. Профессиональный праздник военнослужащих танковых войск. 

  • День детей, Иран. Национальный праздник, посвященный детям. 

  • День военно-морских сил и День битвы при Ангамосе, Перу. Праздник военно-морского флота, приуроченный к исторической морской битве. 

  • День военно-воздушных сил, Индия. Официальный праздник индийских ВВС. 

  • День сельского хозяйства, Таджикистан. Праздник работников аграрного сектора. 

  • День героя, США. Неофициальный день, посвященный героям и тем, кто совершает добрые поступки. 

Церковные праздники 8 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Преставление преподобного Сергия Радонежского, игумена Радонежского, всея России чудотворца

Один из самых почитаемых святых Русской православной церкви. В этот день в храмах служатся торжественные богослужения, верующие молятся о заступничестве святого.

День памяти преподобной Ефросинии Суздальской

Святая Ефросиния — подвижница, основательница монастыря. Верующие вспоминают ее духовный подвиг и молятся о помощи.

День памяти преподобномученика Пафнутия Тентирского, египтянина

Святой Пафнутий пострадал за веру в раннехристианские времена. В этот день читают его житие и служат молебны.

День памяти преподобной Евфросинии Александрийской

Святая подвижница, прославившаяся аскетической жизнью. Верующие обращаются к ней с молитвами о духовном укреплении.

Необычные праздники 8 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День солнечных улыбок. Легкий праздник, призывающий улыбаться чаще и делиться хорошим настроением. 

  • День бездорожья. Неофициальный повод для любителей внедорожников и приключений. 

  • День зануды. Ироничный праздник, посвященный тем, кто любит порядок, точность и подробные объяснения. 

  • День айвы. Праздник этого осеннего фрукта. 

  • День квашеной капусты. Неформальный день, посвященный традиционному осеннему продукту. 

Народные праздники и приметы на сегодня 8 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Сергей Капустник, Курятник. В народном календаре день связан с преподобным Сергием Радонежским.

  • В этот день рубили капусту для закваски, поэтому святого называли Капустником.

  • Крестьяне забивали кур на продажу. Сергия Радонежского считали покровителем и хранителем кур, поэтому день часто называли Курятником.

  • Начиналась подготовка к свадебному сезону. После завершения основных полевых работ деревенская молодежь приступала к свадебным приготовлениям.

Кто родился в этот день

8 октября родились многие известные люди:

  • Иван Поддубный (1871). Легендарный русский борец, неоднократный чемпион мира по классической борьбе. За силу и непобедимость его называли «Русским богатырем» и «Чемпионом чемпионов».

  • Алексей Щусев (1873). Выдающийся русский и советский архитектор. Автор мавзолея Ленина, Казанского вокзала в Москве и многих других знаковых зданий.

  • Марина Цветаева (1892). Одна из крупнейших русских поэтесс Серебряного века. Автор стихов, поэм и прозы, оказавшая огромное влияние на русскую литературу XX века.

  • Марк Бернес (1911). Советский актер и эстрадный певец. Исполнитель многих любимых народом песен, в том числе «Темная ночь» и «Журавли».

  • Леонид Куравлев (1936). Народный артист РСФСР, один из самых узнаваемых актеров советского кино. Снялся в десятках фильмов, среди которых «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня».

  • Мэтт Деймон (1970). Американский актер, сценарист и продюсер. Лауреат «Оскара», известен ролями в фильмах «Умница Уилл Хантинг», «Идентификация Борна» и «Марсианин».

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