8 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 8 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День командира надводного, подводного и воздушного корабля Военно-морского флота России
Профессиональный праздник офицеров, которые командуют кораблями и судами ВМФ. В частях и на кораблях проходят торжественные построения, награждения и мероприятия, посвященные традициям флотской службы.
День работников дополнительного образования
Праздник педагогов, работающих в кружках, секциях, домах творчества и других учреждениях дополнительного образования. В этот день чествуют тех, кто развивает таланты детей и подростков вне школьной программы.
День школьника в Ульяновской области
Региональный праздник, посвященный ученикам. В школах области проходят тематические мероприятия, конкурсы и поздравления.
Международные праздники 8 октября
В мире 8 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день зрения
Учрежден Всемирной организацией здравоохранения. День направлен на привлечение внимания к проблемам слепоты и слабовидения, профилактике заболеваний глаз и доступности офтальмологической помощи. Проходят акции проверки зрения и информационные кампании.
Всемирный день осьминога
Неформальный праздник, посвященный этим удивительным морским животным. В этот день зоопарки, океанариумы и экологические организации рассказывают об осьминогах, их интеллекте и необходимости защиты морских экосистем.
Международный день бездорожья
Праздник любителей внедорожной техники и путешествий по труднопроходимой местности. Проходят слеты, показы автомобилей и мотоциклов, а также обсуждения правил безопасного вождения по бездорожью.
Международный день регистрации рождения
День, подчеркивающий важность официальной регистрации рождения ребенка. Организации по правам детей напоминают о необходимости документов для доступа к образованию, здравоохранению и социальной защите.
Международный день подиатрии
Праздник специалистов по лечению заболеваний стоп. В этот день говорят о здоровье ног, профилактике проблем и роли подиатрии в медицине.
Какие праздники отмечают 8 октября в других странах
В отдельных странах 8 октября приурочена к своим национальным событиям:
День героического партизана, Куба. Национальный праздник, посвященный партизанскому движению.
День независимости, Хорватия. Официальный праздник, отмечающий провозглашение независимости страны.
День танкиста, Армения. Профессиональный праздник военнослужащих танковых войск.
День детей, Иран. Национальный праздник, посвященный детям.
День военно-морских сил и День битвы при Ангамосе, Перу. Праздник военно-морского флота, приуроченный к исторической морской битве.
День военно-воздушных сил, Индия. Официальный праздник индийских ВВС.
День сельского хозяйства, Таджикистан. Праздник работников аграрного сектора.
День героя, США. Неофициальный день, посвященный героям и тем, кто совершает добрые поступки.
Церковные праздники 8 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Преставление преподобного Сергия Радонежского, игумена Радонежского, всея России чудотворца
Один из самых почитаемых святых Русской православной церкви. В этот день в храмах служатся торжественные богослужения, верующие молятся о заступничестве святого.
День памяти преподобной Ефросинии Суздальской
Святая Ефросиния — подвижница, основательница монастыря. Верующие вспоминают ее духовный подвиг и молятся о помощи.
День памяти преподобномученика Пафнутия Тентирского, египтянина
Святой Пафнутий пострадал за веру в раннехристианские времена. В этот день читают его житие и служат молебны.
День памяти преподобной Евфросинии Александрийской
Святая подвижница, прославившаяся аскетической жизнью. Верующие обращаются к ней с молитвами о духовном укреплении.
Необычные праздники 8 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День солнечных улыбок. Легкий праздник, призывающий улыбаться чаще и делиться хорошим настроением.
День бездорожья. Неофициальный повод для любителей внедорожников и приключений.
День зануды. Ироничный праздник, посвященный тем, кто любит порядок, точность и подробные объяснения.
День айвы. Праздник этого осеннего фрукта.
День квашеной капусты. Неформальный день, посвященный традиционному осеннему продукту.
Народные праздники и приметы на сегодня 8 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Сергей Капустник, Курятник. В народном календаре день связан с преподобным Сергием Радонежским.
В этот день рубили капусту для закваски, поэтому святого называли Капустником.
Крестьяне забивали кур на продажу. Сергия Радонежского считали покровителем и хранителем кур, поэтому день часто называли Курятником.
Начиналась подготовка к свадебному сезону. После завершения основных полевых работ деревенская молодежь приступала к свадебным приготовлениям.
Кто родился в этот день
8 октября родились многие известные люди:
Иван Поддубный (1871). Легендарный русский борец, неоднократный чемпион мира по классической борьбе. За силу и непобедимость его называли «Русским богатырем» и «Чемпионом чемпионов».
Алексей Щусев (1873). Выдающийся русский и советский архитектор. Автор мавзолея Ленина, Казанского вокзала в Москве и многих других знаковых зданий.
Марина Цветаева (1892). Одна из крупнейших русских поэтесс Серебряного века. Автор стихов, поэм и прозы, оказавшая огромное влияние на русскую литературу XX века.
Марк Бернес (1911). Советский актер и эстрадный певец. Исполнитель многих любимых народом песен, в том числе «Темная ночь» и «Журавли».
Леонид Куравлев (1936). Народный артист РСФСР, один из самых узнаваемых актеров советского кино. Снялся в десятках фильмов, среди которых «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня».
Мэтт Деймон (1970). Американский актер, сценарист и продюсер. Лауреат «Оскара», известен ролями в фильмах «Умница Уилл Хантинг», «Идентификация Борна» и «Марсианин».