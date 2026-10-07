8 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Региональный праздник, посвященный ученикам. В школах области проходят тематические мероприятия, конкурсы и поздравления.

День школьника в Ульяновской области

Праздник педагогов, работающих в кружках, секциях, домах творчества и других учреждениях дополнительного образования. В этот день чествуют тех, кто развивает таланты детей и подростков вне школьной программы.

Профессиональный праздник офицеров, которые командуют кораблями и судами ВМФ. В частях и на кораблях проходят торжественные построения, награждения и мероприятия, посвященные традициям флотской службы.

День командира надводного, подводного и воздушного корабля Военно-морского флота России

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 8 октября

Международные праздники 8 октября

В мире 8 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день зрения

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения. День направлен на привлечение внимания к проблемам слепоты и слабовидения, профилактике заболеваний глаз и доступности офтальмологической помощи. Проходят акции проверки зрения и информационные кампании.

Всемирный день осьминога

Неформальный праздник, посвященный этим удивительным морским животным. В этот день зоопарки, океанариумы и экологические организации рассказывают об осьминогах, их интеллекте и необходимости защиты морских экосистем.

Международный день бездорожья

Праздник любителей внедорожной техники и путешествий по труднопроходимой местности. Проходят слеты, показы автомобилей и мотоциклов, а также обсуждения правил безопасного вождения по бездорожью.

Международный день регистрации рождения

День, подчеркивающий важность официальной регистрации рождения ребенка. Организации по правам детей напоминают о необходимости документов для доступа к образованию, здравоохранению и социальной защите.

Международный день подиатрии