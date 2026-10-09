9 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 9 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День образования Специальной пожарной охраны МЧС России
Служба была создана 9 октября 1947 года для обеспечения пожарной безопасности особо важных и режимных объектов, в том числе связанных с оборонным комплексом. Сотрудники специальных подразделений поздравляют коллег, проводят торжественные построения и вспоминают историю службы.
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
Памятная дата связана с завершением Новороссийско-Таманской операции в 1943 году, которая стала важным этапом освобождения Кавказа. В этот день вспоминают подвиг советских воинов и проводят патриотические мероприятия.
Всероссийский день чтения
Праздник направлен на популяризацию книги и чтения среди россиян. В библиотеках, школах и культурных центрах проходят встречи с писателями, чтения вслух и акции, посвященные литературе.
Международные праздники 9 октября
В мире 9 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день почты
Установлен в 1969 году в честь основания Всемирного почтового союза 9 октября 1874 года в Берне. Цель праздника — подчеркнуть роль почтовой службы в жизни общества, развитии экономики и поддержании связей между людьми.
Всемирный день нанотехнологий
Дата выбрана потому, что нанометр равен 10⁻⁹ метра. Праздник призван привлечь внимание к достижениям нанонауки, ее применению в медицине, материаловедении и экологии.
Какие даты отмечают 9 октября в других странах
В отдельных странах 9 октября приурочена к своим национальным событиям:
День провозглашения корейского алфавита (День хангыля), Южная Корея. Отмечается в честь создания хангыля королем Седжоном Великим.
День национального достоинства, Перу. Праздник посвящен защите национальных интересов и исторической памяти.
День памяти жертв Холокоста, Румыния. В стране вспоминают трагедию Холокоста, проводят траурные мероприятия и образовательные программы.
День военно-морских сил, Туркменистан. Профессиональный праздник военных моряков, сопровождающийся парадами и торжествами.
День независимости, Уганда. Отмечается провозглашение независимости страны в 1962 году. Проходят парады, концерты и народные гуляния.
День святого Эрнесто, Боливия. Региональный праздник, связанный с почитанием святого и местными традициями.
День дипломатической службы, Индия. Отмечается вклад дипломатов в развитие международных отношений страны.
День корпуса стражей исламской революции, Иран. Праздник посвящен силовому ведомству, проходят официальные мероприятия.
День независимости Гуаякиля, Эквадор. Связан с историческими событиями освобождения города. Отмечается парадами и праздничными акциями.
День Валенсийского сообщества, Испания. Региональный праздник автономии, сопровождающийся культурными событиями и выходным днем.
День армянских гор (День альпинизма), Армения. Праздник, посвященный горной природе страны и альпинистскому движению.
Осенний фестиваль в Такаяме, Япония. Традиционный фестиваль с яркими шествиями, повозками и народными представлениями.
Церковные праздники 9 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси
Отмечается в память о прославлении святителя в 1989 году. Верующие вспоминают его труды по сохранению Церкви в годы гонений, служат молебны и читают акафисты.
День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Один из любимых учеников Христа, автор четвертого Евангелия, Апокалипсиса и нескольких посланий. В храмах совершаются богослужения, верующие обращаются к святому с молитвами о любви и духовной мудрости.
Необычные праздники 9 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День гвоздестояния. Необычный праздник, посвященный искусству стояния на гвоздях.
Всемирный день яйца. Праздник, призванный напомнить о пользе яиц как продукта питания.
День любопытных событий. Неформальный повод отмечать необычные и забавные происшествия.
День отражений в лужах. Поэтический праздник, посвященный красоте отражений после дождя.
Народные праздники и приметы на сегодня 9 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Иван Богослов. К этой дате старались завершить сев озимых и основные полевые работы.
В деревнях готовились к зиме, убирали урожай и приводили в порядок хозяйство.
Считалось, что в этот день полезно есть лук и чеснок — они должны были защитить от зимних болезней и укрепить здоровье.
Если на Ивана Богослова ясно и солнечно — зима будет мягкой. Холодный и ветреный день предвещал суровую зиму.
Кто родился в этот день
9 октября родились многие известные люди:
Камиль Сен-Санс (1835). Французский композитор, пианист и органист. Автор сюиты «Карнавал животных», оперы «Самсон и Далила» и симфонической поэмы «Пляска смерти». Его музыка широко исполняется и в России.
Александр Зилоти (1863). Русский пианист, дирижер и педагог, двоюродный брат Сергея Рахманинова. Ученик Николая Рубинштейна и Ференца Листа, один из выдающихся музыкантов своего времени.
Николай Рерих (1874). Русский художник, философ, писатель и путешественник. Создал около семи тысяч картин, автор Пакта Рериха о защите культурных ценностей.
Николай Бухарин (1888). Советский политический деятель, революционер и теоретик. Член Политбюро ЦК ВКП(б), один из лидеров партии в 1920-е годы.
Джон Леннон (1940). Британский музыкант, певец и композитор, один из основателей группы The Beatles. Автор множества хитов, ставших классикой мировой рок-музыки.
Валерий Носик (1940). Советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Известен яркими ролями в фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и многих других картинах.
Марина Дюжева (1955). Советская и российская актриса театра и кино. Зрителям запомнилась ролями в фильмах «Мимино», «Покровские ворота» и «По семейным обстоятельствам».
Егор Бероев (1977). Российский актер театра и кино. Получил широкую известность благодаря главной роли в фильме «Турецкий гамбит», снимался в картинах «Адмиралъ» и многих других.