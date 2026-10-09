9 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 9 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День образования Специальной пожарной охраны МЧС России

Служба была создана 9 октября 1947 года для обеспечения пожарной безопасности особо важных и режимных объектов, в том числе связанных с оборонным комплексом. Сотрудники специальных подразделений поздравляют коллег, проводят торжественные построения и вспоминают историю службы.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

Памятная дата связана с завершением Новороссийско-Таманской операции в 1943 году, которая стала важным этапом освобождения Кавказа. В этот день вспоминают подвиг советских воинов и проводят патриотические мероприятия.

Всероссийский день чтения