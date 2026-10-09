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9 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

9 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 9 октября отмечают День образования Специальной пожарной охраны МЧС России и Всемирный день почты. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 9 октября.

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Какой сегодня праздник в России 9 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День образования Специальной пожарной охраны МЧС России

Служба была создана 9 октября 1947 года для обеспечения пожарной безопасности особо важных и режимных объектов, в том числе связанных с оборонным комплексом. Сотрудники специальных подразделений поздравляют коллег, проводят торжественные построения и вспоминают историю службы.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

Памятная дата связана с завершением Новороссийско-Таманской операции в 1943 году, которая стала важным этапом освобождения Кавказа. В этот день вспоминают подвиг советских воинов и проводят патриотические мероприятия.

Всероссийский день чтения

Праздник направлен на популяризацию книги и чтения среди россиян. В библиотеках, школах и культурных центрах проходят встречи с писателями, чтения вслух и акции, посвященные литературе.

Международные праздники 9 октября

В мире 9 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день почты

Установлен в 1969 году в честь основания Всемирного почтового союза 9 октября 1874 года в Берне. Цель праздника — подчеркнуть роль почтовой службы в жизни общества, развитии экономики и поддержании связей между людьми. 

Всемирный день нанотехнологий

Дата выбрана потому, что нанометр равен 10⁻⁹ метра. Праздник призван привлечь внимание к достижениям нанонауки, ее применению в медицине, материаловедении и экологии. 

Какие даты отмечают 9 октября в других странах

В отдельных странах 9 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День провозглашения корейского алфавита (День хангыля), Южная Корея. Отмечается в честь создания хангыля королем Седжоном Великим. 

  • День национального достоинства, Перу. Праздник посвящен защите национальных интересов и исторической памяти. 

  • День памяти жертв Холокоста, Румыния. В стране вспоминают трагедию Холокоста, проводят траурные мероприятия и образовательные программы.

  • День военно-морских сил, Туркменистан. Профессиональный праздник военных моряков, сопровождающийся парадами и торжествами.

  • День независимости, Уганда. Отмечается провозглашение независимости страны в 1962 году. Проходят парады, концерты и народные гуляния.

  • День святого Эрнесто, Боливия. Региональный праздник, связанный с почитанием святого и местными традициями.

  • День дипломатической службы, Индия. Отмечается вклад дипломатов в развитие международных отношений страны.

  • День корпуса стражей исламской революции, Иран. Праздник посвящен силовому ведомству, проходят официальные мероприятия.

  • День независимости Гуаякиля, Эквадор. Связан с историческими событиями освобождения города. Отмечается парадами и праздничными акциями.

  • День Валенсийского сообщества, Испания. Региональный праздник автономии, сопровождающийся культурными событиями и выходным днем.

  • День армянских гор (День альпинизма), Армения. Праздник, посвященный горной природе страны и альпинистскому движению. 

  • Осенний фестиваль в Такаяме, Япония. Традиционный фестиваль с яркими шествиями, повозками и народными представлениями.

Церковные праздники 9 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси

Отмечается в память о прославлении святителя в 1989 году. Верующие вспоминают его труды по сохранению Церкви в годы гонений, служат молебны и читают акафисты.

День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Один из любимых учеников Христа, автор четвертого Евангелия, Апокалипсиса и нескольких посланий. В храмах совершаются богослужения, верующие обращаются к святому с молитвами о любви и духовной мудрости.

Необычные праздники 9 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День гвоздестояния. Необычный праздник, посвященный искусству стояния на гвоздях. 

  • Всемирный день яйца. Праздник, призванный напомнить о пользе яиц как продукта питания. 

  • День любопытных событий. Неформальный повод отмечать необычные и забавные происшествия. 

  • День отражений в лужах. Поэтический праздник, посвященный красоте отражений после дождя.

Народные праздники и приметы на сегодня 9 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Иван Богослов. К этой дате старались завершить сев озимых и основные полевые работы.

  • В деревнях готовились к зиме, убирали урожай и приводили в порядок хозяйство.

  • Считалось, что в этот день полезно есть лук и чеснок — они должны были защитить от зимних болезней и укрепить здоровье.

  • Если на Ивана Богослова ясно и солнечно — зима будет мягкой. Холодный и ветреный день предвещал суровую зиму.

Кто родился в этот день

9 октября родились многие известные люди:

  • Камиль Сен-Санс (1835). Французский композитор, пианист и органист. Автор сюиты «Карнавал животных», оперы «Самсон и Далила» и симфонической поэмы «Пляска смерти». Его музыка широко исполняется и в России.

  • Александр Зилоти (1863). Русский пианист, дирижер и педагог, двоюродный брат Сергея Рахманинова. Ученик Николая Рубинштейна и Ференца Листа, один из выдающихся музыкантов своего времени.

  • Николай Рерих (1874). Русский художник, философ, писатель и путешественник. Создал около семи тысяч картин, автор Пакта Рериха о защите культурных ценностей. 

  • Николай Бухарин (1888). Советский политический деятель, революционер и теоретик. Член Политбюро ЦК ВКП(б), один из лидеров партии в 1920-е годы.

  • Джон Леннон (1940). Британский музыкант, певец и композитор, один из основателей группы The Beatles. Автор множества хитов, ставших классикой мировой рок-музыки.

  • Валерий Носик (1940). Советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Известен яркими ролями в фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и многих других картинах.

  • Марина Дюжева (1955). Советская и российская актриса театра и кино. Зрителям запомнилась ролями в фильмах «Мимино», «Покровские ворота» и «По семейным обстоятельствам».

  • Егор Бероев (1977). Российский актер театра и кино. Получил широкую известность благодаря главной роли в фильме «Турецкий гамбит», снимался в картинах «Адмиралъ» и многих других.

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