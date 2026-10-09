10 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 10 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День российской гомеопатии
Профессиональный праздник специалистов, работающих в области гомеопатии. В этот день проходят конференции, семинары и встречи, посвященные истории и современным достижениям гомеопатического метода лечения.
День рождения виртуального помощника «Алиса»
Годовщина запуска голосового помощника компании Яндекс. Пользователи и разработчики вспоминают появление «Алисы», делятся историями использования и обсуждают развитие технологий искусственного интеллекта.
Дата запуска одной из самых популярных российских социальных сетей. Пользователи и сотрудники компании отмечают годовщину, вспоминая историю развития платформы.
Международные даты 10 октября
В мире 10 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день хосписной и паллиативной помощи
Праздник направлен на привлечение внимания к нуждам людей с тяжелыми заболеваниями и их семей.
Всемирный день психического здоровья
Учрежден для привлечения внимания к проблемам психического здоровья и борьбе со стигмой.
Всемирный день бездомных
Дата посвящена проблеме бездомности.
Всемирный день борьбы со смертной казнью
Праздник призван привлечь внимание к необходимости отмены смертной казни. Проходят акции, конференции и петиции в защиту права на жизнь.
Всемирный день мигрирующих птиц
Отмечается для защиты перелетных птиц и их среды обитания. Проводятся наблюдения за птицами, образовательные программы и акции по сохранению природы.
Какие праздники отмечают 10 октября в других странах
В отдельных странах 10 октября приурочена к своим национальным событиям:
Таркманчац, или День святых переводчиков, Армения. Праздник посвящен создателям армянского алфавита и переводчикам Священного Писания. Проходят богослужения и культурные мероприятия.
День Алексиса Киви, День финской литературы, Финляндия. Отмечается в честь классика финской литературы. В этот день проходят литературные чтения и акции, посвященные книге.
Годовщина начала войны за независимость Кубы. Памятная дата, связанная с историей освободительной борьбы. Проходят торжественные мероприятия.
День профессиональных союзов, Казахстан. Профессиональный праздник профсоюзных организаций. Проводятся встречи и награждения активистов.
День основания Трудовой партии, КНДР. Официальная дата, связанная с историей правящей партии. Отмечается государственными мероприятиями.
День Мои, День Худумы, Кения. Национальный праздник, посвященный историческим и культурным традициям страны.
День освобождения столицы, Вьетнам. Памятная дата, связанная с историческими событиями освобождения Ханоя.
День независимости Фиджи. Национальный праздник, отмечающий провозглашение независимости. Проходят парады и народные гуляния.
День референдума, Австрия. Дата, связанная с важным историческим голосованием. Отмечается официальными мероприятиями.
Праздник двух десяток, Тайвань. Национальный праздник, посвященный годовщине важных исторических событий. Проходят торжества и парады.
День армии, Шри-Ланка. Профессиональный праздник вооруженных сил. Отмечается парадами и церемониями.
Национальный праздник Кюрасао. День, посвященный истории и культуре острова. Проходят праздничные мероприятия.
Церковные праздники 10 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобного Савватия Соловецкого
Один из основателей Соловецкого монастыря. Верующие вспоминают его подвижническую жизнь, служат молебны и обращаются с молитвами о духовном укреплении.
День памяти священномученика Анфима Иверянина
Святой почитается как мученик за веру. В храмах совершаются богослужения в его честь.
День памяти преподобного Игнатия Каппадокийского (Игнатия Глубокореченского).
Подвижник, известный своей аскетической жизнью. Верующие молятся ему о помощи в духовных трудах.
День памяти священномученика Петра, митрополита Крутицкого
Святитель, пострадавший за веру в годы гонений. В храмах служат панихиды и молебны.
Покровская родительская суббота
День особого поминовения усопших перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Верующие посещают храмы, подают записки о упокоении и молятся за ушедших родственников.
Необычные праздники 10 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День лаваша. Праздник, посвященный популярному тонкому хлебу.
Международный день каши. Необычный праздник, призванный напомнить о пользе каш.
День шуршания листьями. Поэтический осенний праздник.
Всемирный день пиклбола. Праздник популярной спортивной игры, сочетающей элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса.
Народные праздники и приметы на сегодня 10 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По нарондому календарю — Савватий Пчельник. Вместе с преподобным Зосимой его считали покровителем пчеловодов. К этому времени завершали пчеловодный сезон и убирали ульи на зимовку.
Считалось, что в этот день нужно особенно внимательно отнестись к пчелам и пасеке — от этого зависел будущий медовый урожай.
Ясная погода на Савватия обещала хорошую зиму для пчел, а холод и дождь — трудности в зимовке.
Кто родился в этот день
10 октября родились многие известные люди:
Джузеппе Верди (1813). Итальянский композитор, один из крупнейших мастеров оперного искусства. Автор опер «Риголетто», «Травиата», «Аида» и многих других шедевров, которые до сих пор идут на сценах всего мира.
Владимир Обручев (1863). Русский геолог, географ, путешественник и писатель-фантаст. Академик АН СССР, автор романов «Земля Санникова» и «Плутония», исследователь Сибири и Центральной Азии.
Алексей Кравченко (1969). Российский актер театра и кино, народный артист России. Известен ролью в фильме «Иди и смотри», а также работами в сериалах и картинах разных жанров.
Евгений Кисин1 (1971). Российский и международный пианист-виртуоз. Начал выступать как вундеркинд, лауреат премий «Грэмми», один из самых известных современных исполнителей классической музыки.
Григорий Антипенко (1974). Российский актер театра и кино. Получил широкую известность благодаря роли в сериале «Не родись красивой», снимается в кино и служит в Театре имени Евгения Вахтангова.
Павел Дуров2 (1984). Российский предприниматель и программист. Основатель социальной сети «ВКонтакте».
- Признан иноагентом на территории РФ
- Внесён в список экстремистов и террористов в РФ