10 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Дата запуска одной из самых популярных российских социальных сетей. Пользователи и сотрудники компании отмечают годовщину, вспоминая историю развития платформы.

Годовщина запуска голосового помощника компании Яндекс. Пользователи и разработчики вспоминают появление «Алисы», делятся историями использования и обсуждают развитие технологий искусственного интеллекта.

Профессиональный праздник специалистов, работающих в области гомеопатии. В этот день проходят конференции, семинары и встречи, посвященные истории и современным достижениям гомеопатического метода лечения.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 10 октября

Отмечается для защиты перелетных птиц и их среды обитания. Проводятся наблюдения за птицами, образовательные программы и акции по сохранению природы.

Праздник призван привлечь внимание к необходимости отмены смертной казни. Проходят акции, конференции и петиции в защиту права на жизнь.

Всемирный день борьбы со смертной казнью

Учрежден для привлечения внимания к проблемам психического здоровья и борьбе со стигмой.

Праздник направлен на привлечение внимания к нуждам людей с тяжелыми заболеваниями и их семей.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи

Национальный праздник Кюрасао . День, посвященный истории и культуре острова. Проходят праздничные мероприятия.

День армии, Шри-Ланка . Профессиональный праздник вооруженных сил. Отмечается парадами и церемониями.

Праздник двух десяток, Тайвань . Национальный праздник, посвященный годовщине важных исторических событий. Проходят торжества и парады.

День референдума, Австрия . Дата, связанная с важным историческим голосованием. Отмечается официальными мероприятиями.

День независимости Фиджи . Национальный праздник, отмечающий провозглашение независимости. Проходят парады и народные гуляния.

День освобождения столицы, Вьетнам . Памятная дата, связанная с историческими событиями освобождения Ханоя.

День Мои, День Худумы, Кения . Национальный праздник, посвященный историческим и культурным традициям страны.

День основания Трудовой партии, КНДР . Официальная дата, связанная с историей правящей партии. Отмечается государственными мероприятиями.

День профессиональных союзов, Казахстан . Профессиональный праздник профсоюзных организаций. Проводятся встречи и награждения активистов.

Годовщина начала войны за независимость Кубы . Памятная дата, связанная с историей освободительной борьбы. Проходят торжественные мероприятия.

День Алексиса Киви, День финской литературы, Финляндия . Отмечается в честь классика финской литературы. В этот день проходят литературные чтения и акции, посвященные книге.

Таркманчац, или День святых переводчиков, Армения . Праздник посвящен создателям армянского алфавита и переводчикам Священного Писания. Проходят богослужения и культурные мероприятия.

В отдельных странах 10 октября приурочена к своим национальным событиям:

Какие праздники отмечают 10 октября в других странах

Церковные праздники 10 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобного Савватия Соловецкого

Один из основателей Соловецкого монастыря. Верующие вспоминают его подвижническую жизнь, служат молебны и обращаются с молитвами о духовном укреплении.

День памяти священномученика Анфима Иверянина

Святой почитается как мученик за веру. В храмах совершаются богослужения в его честь.

День памяти преподобного Игнатия Каппадокийского (Игнатия Глубокореченского).

Подвижник, известный своей аскетической жизнью. Верующие молятся ему о помощи в духовных трудах.

День памяти священномученика Петра, митрополита Крутицкого

Святитель, пострадавший за веру в годы гонений. В храмах служат панихиды и молебны.

Покровская родительская суббота