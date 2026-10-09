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10 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

10 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 10 октября отмечают Всемирный день психического здоровья и День российской гомеопатии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 10 октября.

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Какой сегодня праздник в России 10 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День российской гомеопатии

Профессиональный праздник специалистов, работающих в области гомеопатии. В этот день проходят конференции, семинары и встречи, посвященные истории и современным достижениям гомеопатического метода лечения.

День рождения виртуального помощника «Алиса»

Годовщина запуска голосового помощника компании Яндекс. Пользователи и разработчики вспоминают появление «Алисы», делятся историями использования и обсуждают развитие технологий искусственного интеллекта.

День рождения социальной сети «ВКонтакте»

Дата запуска одной из самых популярных российских социальных сетей. Пользователи и сотрудники компании отмечают годовщину, вспоминая историю развития платформы.

Международные даты 10 октября

В мире 10 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи

Праздник направлен на привлечение внимания к нуждам людей с тяжелыми заболеваниями и их семей. 

Всемирный день психического здоровья

Учрежден для привлечения внимания к проблемам психического здоровья и борьбе со стигмой. 

Всемирный день бездомных

Дата посвящена проблеме бездомности. 

Всемирный день борьбы со смертной казнью

Праздник призван привлечь внимание к необходимости отмены смертной казни. Проходят акции, конференции и петиции в защиту права на жизнь.

Всемирный день мигрирующих птиц

Отмечается для защиты перелетных птиц и их среды обитания. Проводятся наблюдения за птицами, образовательные программы и акции по сохранению природы.

Какие праздники отмечают 10 октября в других странах

В отдельных странах 10 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • Таркманчац, или День святых переводчиков, Армения. Праздник посвящен создателям армянского алфавита и переводчикам Священного Писания. Проходят богослужения и культурные мероприятия.

  • День Алексиса Киви, День финской литературы, Финляндия. Отмечается в честь классика финской литературы. В этот день проходят литературные чтения и акции, посвященные книге.

  • Годовщина начала войны за независимость Кубы. Памятная дата, связанная с историей освободительной борьбы. Проходят торжественные мероприятия.

  • День профессиональных союзов, Казахстан. Профессиональный праздник профсоюзных организаций. Проводятся встречи и награждения активистов.

  • День основания Трудовой партии, КНДР. Официальная дата, связанная с историей правящей партии. Отмечается государственными мероприятиями.

  • День Мои, День Худумы, Кения. Национальный праздник, посвященный историческим и культурным традициям страны.

  • День освобождения столицы, Вьетнам. Памятная дата, связанная с историческими событиями освобождения Ханоя.

  • День независимости Фиджи. Национальный праздник, отмечающий провозглашение независимости. Проходят парады и народные гуляния.

  • День референдума, Австрия. Дата, связанная с важным историческим голосованием. Отмечается официальными мероприятиями.

  • Праздник двух десяток, Тайвань. Национальный праздник, посвященный годовщине важных исторических событий. Проходят торжества и парады.

  • День армии, Шри-Ланка. Профессиональный праздник вооруженных сил. Отмечается парадами и церемониями.

  • Национальный праздник Кюрасао. День, посвященный истории и культуре острова. Проходят праздничные мероприятия.

Церковные праздники 10 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобного Савватия Соловецкого

Один из основателей Соловецкого монастыря. Верующие вспоминают его подвижническую жизнь, служат молебны и обращаются с молитвами о духовном укреплении.

День памяти священномученика Анфима Иверянина

Святой почитается как мученик за веру. В храмах совершаются богослужения в его честь.

День памяти преподобного Игнатия Каппадокийского (Игнатия Глубокореченского).

Подвижник, известный своей аскетической жизнью. Верующие молятся ему о помощи в духовных трудах.

День памяти священномученика Петра, митрополита Крутицкого

Святитель, пострадавший за веру в годы гонений. В храмах служат панихиды и молебны.

Покровская родительская суббота

День особого поминовения усопших перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Верующие посещают храмы, подают записки о упокоении и молятся за ушедших родственников.

Необычные праздники 10 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День лаваша. Праздник, посвященный популярному тонкому хлебу. 

  • Международный день каши. Необычный праздник, призванный напомнить о пользе каш. 

  • День шуршания листьями. Поэтический осенний праздник. 

  • Всемирный день пиклбола. Праздник популярной спортивной игры, сочетающей элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса.

Народные праздники и приметы на сегодня 10 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По нарондому календарю —  Савватий Пчельник. Вместе с преподобным Зосимой его считали покровителем пчеловодов. К этому времени завершали пчеловодный сезон и убирали ульи на зимовку.

  • Считалось, что в этот день нужно особенно внимательно отнестись к пчелам и пасеке — от этого зависел будущий медовый урожай.

  • Ясная погода на Савватия обещала хорошую зиму для пчел, а холод и дождь — трудности в зимовке.

Кто родился в этот день

10 октября родились многие известные люди:

  • Джузеппе Верди (1813). Итальянский композитор, один из крупнейших мастеров оперного искусства. Автор опер «Риголетто», «Травиата», «Аида» и многих других шедевров, которые до сих пор идут на сценах всего мира.

  • Владимир Обручев (1863). Русский геолог, географ, путешественник и писатель-фантаст. Академик АН СССР, автор романов «Земля Санникова» и «Плутония», исследователь Сибири и Центральной Азии.

  • Алексей Кравченко (1969). Российский актер театра и кино, народный артист России. Известен ролью в фильме «Иди и смотри», а также работами в сериалах и картинах разных жанров.

  • Евгений Кисин1 (1971). Российский и международный пианист-виртуоз. Начал выступать как вундеркинд, лауреат премий «Грэмми», один из самых известных современных исполнителей классической музыки.

  • Григорий Антипенко (1974). Российский актер театра и кино. Получил широкую известность благодаря роли в сериале «Не родись красивой», снимается в кино и служит в Театре имени Евгения Вахтангова.

  • Павел Дуров2 (1984). Российский предприниматель и программист. Основатель социальной сети «ВКонтакте».

  1. Признан иноагентом на территории РФ
  2. Внесён в список экстремистов и террористов в РФ
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