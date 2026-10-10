11 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 11 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Профессиональный праздник учрежден Указом Президента РФ в 1999 году и отмечается во второе воскресенье октября. В этот день чествуют всех, кто трудится в агропромышленном комплексе — от полеводов и животноводов до специалистов перерабатывающих предприятий. Традиционно проходят выставки продукции, торжественные собрания и награждения лучших работников отрасли.
День Республики Башкортостан
Государственный праздник республики, связанный с принятием 11 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете. В Башкортостане этот день отмечают торжественными мероприятиями, концертами, народными гуляньями и возложением цветов к памятным местам.
Международные праздники 11 октября
В мире 11 октября отмечают следующие международные дни:
Международный день девочек
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. Дата призвана привлечь внимание к правам девочек, проблемам образования, защиты от насилия и ранних браков, а также к расширению их возможностей. В этот день проходят кампании, дискуссии и акции в поддержку равных прав.
Всемирный день китайской медицины
Отмечается с 2018 года по решению Всемирной федерации обществ китайской медицины. Цель — популяризация традиционных методов лечения, акупунктуры и фитотерапии, а также укрепление международного сотрудничества в этой сфере.
Всемирный день борьбы с ожирением
Инициатива Всемирной организации здравоохранения, направленная на привлечение внимания к проблеме избыточного веса как глобальной эпидемии. В этот день проводятся информационные акции, лекции о здоровом питании и профилактике заболеваний, связанных с ожирением.
Всемирный день против боли
Учрежден Международной ассоциацией по изучению боли при поддержке ВОЗ. Дата напоминает о необходимости доступного обезболивания и развития паллиативной помощи для миллионов людей, страдающих от острой и хронической боли.
Какие праздники отмечают 11 октября в других странах
В отдельных странах 11 октября приурочена к своим национальным событиям:
День работников культуры, Беларусь. Профессиональный праздник белорусских деятелей культуры, искусства и просвещения.
Праздник урожая, Армения. Национальный праздник, связанный с окончанием сельскохозяйственных работ и благодарностью за собранный урожай.
День Вооруженных сил, Абхазия. Памятная дата, посвященная защитникам республики и истории ее вооруженных формирований.
День солидарности с политическими заключенными, ЮАР. Дата, посвященная памяти тех, кто боролся против апартеида и отстаивал права человека.
Церковные праздники 11 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобных Кирилла и Марии Радонежских
Родители преподобного Сергия Радонежского, канонизированные Русской Православной Церковью. Верующие вспоминают их как образец благочестивой семьи и молятся о детях и семейном благополучии.
День памяти преподобного Еразма Печерского
Один из подвижников Киево-Печерской лавры, прославившийся аскетической жизнью и духовными трудами.
День памяти преподобного Харитона Исповедника
Святой III–IV веков, основатель одной из первых монашеских обителей в Палестине. В народе этот день известен как Харитонов день.
День памяти благоверного князя Вячеслава Чешского
Святой князь, почитаемый как защитник и миротворец.
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих
Общий день памяти святых, чьи мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Необычные праздники 11 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День банщика. Неофициальный праздник любителей бани и банных традиций. В этот день принято ходить в баню, париться и устраивать дружеские встречи.
День джипера. Праздник поклонников внедорожников и экстремального вождения. Сообщества джиперов проводят выезды, покатушки и фотосессии.
День вдыхания осеннего воздуха. Легкий сезонный праздник, призывающий насладиться свежим осенним воздухом, прогулками и красотой природы.
День закладываний. Неформальная дата, связанная с традициями делать запасы и закладки на зиму.
День красной рябины. Праздник, посвященный одному из символов русской осени — рябине. В этот день принято любоваться ягодами и собирать их для зимних заготовок.
Всемирный день Дульсе де лече. Международный праздник любителей популярной латиноамериканской сладости на основе вареного сгущенного молока.
Народные праздники и приметы на сегодня 11 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Харитонов день. В народном календаре день памяти преподобного Харитона Исповедника считался непростым. Предки старались меньше выходить из дома после заката, избегали встреч с черноглазыми людьми и лишних разговоров, опасаясь сглаза.
Если листья падают тыльной стороной вверх — следующая осень будет урожайной.
Если куры сидят нахохлившись — скоро ударят морозы.
Усиливающийся к вечеру ветер предвещал снежную зиму.
После Харитонова дня старались не есть лесные ягоды — считалось, что они уже «помечены» нечистой силой.
Кто родился в этот день
11 октября родились многие известные люди:
Анна Элеонора Рузвельт (1884). Американская общественная деятельница, первая леди США, супруга президента Франклина Рузвельта. Активно выступала за права человека, права женщин и создание ООН.
Франсуа Мориак (1885). Французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор романов о духовных поисках и драмах человеческой души.
Борис Пильняк (1894). Русский советский писатель-прозаик, один из ярких представителей литературы 1920-х годов, автор романа «Голый год».
Борис Ефимов (1900). Советский и российский художник-график, мастер политической карикатуры, народный художник СССР.
Савао Като (1946). Японский гимнаст, восьмикратный олимпийский чемпион, один из самых титулованных спортсменов в истории Олимпийских игр.
Игорь Верник (1963). Российский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, народный артист России.