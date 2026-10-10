11 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Государственный праздник республики, связанный с принятием 11 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете. В Башкортостане этот день отмечают торжественными мероприятиями, концертами, народными гуляньями и возложением цветов к памятным местам.

Профессиональный праздник учрежден Указом Президента РФ в 1999 году и отмечается во второе воскресенье октября. В этот день чествуют всех, кто трудится в агропромышленном комплексе — от полеводов и животноводов до специалистов перерабатывающих предприятий. Традиционно проходят выставки продукции, торжественные собрания и награждения лучших работников отрасли.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 11 октября

Международные праздники 11 октября

В мире 11 октября отмечают следующие международные дни:

Международный день девочек

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. Дата призвана привлечь внимание к правам девочек, проблемам образования, защиты от насилия и ранних браков, а также к расширению их возможностей. В этот день проходят кампании, дискуссии и акции в поддержку равных прав.

Всемирный день китайской медицины

Отмечается с 2018 года по решению Всемирной федерации обществ китайской медицины. Цель — популяризация традиционных методов лечения, акупунктуры и фитотерапии, а также укрепление международного сотрудничества в этой сфере.

Всемирный день борьбы с ожирением

Инициатива Всемирной организации здравоохранения, направленная на привлечение внимания к проблеме избыточного веса как глобальной эпидемии. В этот день проводятся информационные акции, лекции о здоровом питании и профилактике заболеваний, связанных с ожирением.

Всемирный день против боли