12 октября – какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 12 октября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День кадрового работника
Неофициальный профессиональный праздник специалистов по подбору персонала и кадровому делопроизводству. Дата связана с подписанием 12 октября 1918 года «Инструкции об организации советской рабоче-крестьянской милиции», после которой в системе МВД появились первые кадровые подразделения.
День медицинской службы МВД России
Профессиональный праздник сотрудников медицинской службы органов внутренних дел. В этот день отмечают труд врачей, фельдшеров и медработников, обеспечивающих здоровье личного состава МВД.
День логиста в России
Неофициальный профессиональный праздник специалистов по логистике, управлению цепями поставок и транспортировке. Отмечается в профессиональном сообществе как день признания важности логистики в экономике.
День закрытия дачного сезона
Неофициальная дата, когда дачники традиционно завершают садово-огородные работы, собирают урожай и готовят участки к зиме.
Международные праздники 12 октября
В мире 12 октября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день борьбы с артритом
Учрежден для привлечения внимания к проблемам людей с заболеваниями суставов. В этот день проводят просветительские кампании, лекции и акции в поддержку пациентов и исследований новых методов лечения.
Международный день дайвера
Праздник подводных пловцов и дайверов. Отмечается сообществами любителей подводного плавания, сопровождаются погружениями и фестивалями, посвященными безопасности и охране морской среды.
День шести миллиардов
Дата, связанная с достижением численности населения Земли в шесть миллиардов человек. Служит поводом для обсуждения демографических вопросов, устойчивого развития и ресурсов планеты.
Какие праздники отмечают 12 октября в других странах
В отдельных странах 12 октября приурочена к своим национальным событиям:
День благодарения, Канада. Официальный праздник, отмечаемый во второй понедельник октября, когда семьи собираются за праздничным столом и благодарят за урожай и благополучие.
День физкультуры / День здоровья и спорта, Япония. Национальный праздник, посвященный пропаганде спорта и здорового образа жизни.
День испанской нации / День Испанидад, Испания. Национальный праздник, связанный с открытием Америки Христофором Колумбом.
День уважения культурных различий, Аргентина. Праздник, посвященный признанию разнообразия культур народов страны.
День индейского сопротивления, Венесуэла. Дата, связанная с сопротивлением коренных народов колонизации.
День испанской расы, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Колумбия. Праздник, отмечающий культурные связи с Испанией и наследие испаноязычных народов.
День инженера, Уругвай. Профессиональный праздник инженеров страны.
День встречи культур, Коста-Рика. Праздник, подчеркивающий культурный диалог и многообразие.
День борьбы с табакокурением, Армения. Дата, посвященная антитабачным кампаниям и пропаганде здорового образа жизни.
День независимости, Экваториальная Гвинея. Национальный праздник, отмечающий обретение независимости.
День ребенка, Бразилия. Праздник, посвященный детям.
Церковные праздники 12 октября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти святителя Иоанна Шанхайского (обретение мощей)
Святитель Иоанн (Максимович) – выдающийся архипастырь Русской зарубежной церкви, известный строгостью жизни, ежедневными литургиями, даром прозорливости и исцелений. Мощи были обретены 12 октября 1993 года. Верующие молятся ему о помощи в нуждах и совершают богослужения.
День памяти преподобного Кириака Палестинского, отшельника
Преподобный Кириак прославился подвижнической жизнью в пустыне, строгим постом и молитвой. В этот день в храмах совершается его поминовение.
День памяти святителя Иоанна Рижского
Святитель Иоанн почитается как мученик и исповедник веры. Верующие вспоминают его подвиг и молятся о укреплении в испытаниях.
Необычные праздники 12 октября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День вопля разочарования. Неформальный праздник, в который предлагается «выпустить пар» и выразить накопившееся разочарование. Отмечается в юмористических сообществах.
Праздник чистого стакана. Легкий повод выпить за чистые стаканы и хорошую компанию, популярный в неформальных кругах.
День шоколадных сюрпризов. Неофициальный праздник любителей шоколада, когда принято дарить сладкие подарки и устраивать дегустации.
День свободомыслия. Дата, посвященная свободным идеям и независимому мышлению, отмечается в интеллектуальных и философских сообществах.
Народные праздники и приметы на сегодня 12 октября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю – Феофан Милостивый. В народном календаре день назван в честь преподобного Феофана, отличавшегося милосердием.
Считалось, что в этот день святой «накидывает на солнце кафтан», принося кратковременное потепление.
День также связывали с охотниками и завершением полевых работ.
Если небо звездное, то осень будет сухой, а следующий год – урожайным.
Если поздно вечером или ночью появился туман, заморозков не будет.
Вечерний туман предвещает теплую и сухую осень.
Много грибов в лесу – зима не спешит наступать.
Кто родился в этот день
12 октября родились многие известные люди:
Михаил Муравьев-Виленский (1796). Российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 1812 года.
Роман Кондратенко (1857). Русский генерал-лейтенант, военный инженер, герой обороны Порт-Артура во время русско-японской войны.
Алистер Кроули (1875). Английский оккультист, поэт и писатель, основатель учения Телемы и автор «Книги закона».
Ролан Быков (1929). Советский и российский актер, режиссер и сценарист, народный артист СССР. Известен ролями в кино и театральными работами.
Юрий Васильев (1939). Советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Наиболее известен ролью в фильме «Москва слезам не верит».
Михаил Леонтьев (1958). Российский журналист, публицист и телеведущий, известный программой «Однако» на Первом канале.
Алексей Кортнев (1966). Российский музыкант, поэт-песенник, актер и телеведущий, лидер группы «Несчастный случай».
Хью Джекман (1968). Австралийский актер и певец, всемирно известный ролью Росомахи в серии фильмов «Люди Икс».
Виктория Исакова (1976). Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, лауреат ряда театральных и кинопремий.
Жасмин (1977). Российская певица, актриса и телеведущая, заслуженная артистка России.