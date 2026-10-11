Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

12 октября – какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 12 октября отмечают День кадрового работника, Всемирный день борьбы с артритом и День благодарения в Канаде. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 12 октября.