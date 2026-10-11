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12 октября – какой сегодня праздник отмечают в России и мире

12 октября – какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 12 октября отмечают День кадрового работника, Всемирный день борьбы с артритом и День благодарения в Канаде. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 12 октября.

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Какой сегодня праздник в России 12 октября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День кадрового работника

Неофициальный профессиональный праздник специалистов по подбору персонала и кадровому делопроизводству. Дата связана с подписанием 12 октября 1918 года «Инструкции об организации советской рабоче-крестьянской милиции», после которой в системе МВД появились первые кадровые подразделения. 

День медицинской службы МВД России

Профессиональный праздник сотрудников медицинской службы органов внутренних дел. В этот день отмечают труд врачей, фельдшеров и медработников, обеспечивающих здоровье личного состава МВД.

День логиста в России

Неофициальный профессиональный праздник специалистов по логистике, управлению цепями поставок и транспортировке. Отмечается в профессиональном сообществе как день признания важности логистики в экономике.

День закрытия дачного сезона

Неофициальная дата, когда дачники традиционно завершают садово-огородные работы, собирают урожай и готовят участки к зиме.

Международные праздники 12 октября

В мире 12 октября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день борьбы с артритом

Учрежден для привлечения внимания к проблемам людей с заболеваниями суставов. В этот день проводят просветительские кампании, лекции и акции в поддержку пациентов и исследований новых методов лечения.

Международный день дайвера

Праздник подводных пловцов и дайверов. Отмечается сообществами любителей подводного плавания, сопровождаются погружениями и фестивалями, посвященными безопасности и охране морской среды.

День шести миллиардов

Дата, связанная с достижением численности населения Земли в шесть миллиардов человек. Служит поводом для обсуждения демографических вопросов, устойчивого развития и ресурсов планеты.

Какие праздники отмечают 12 октября в других странах

В отдельных странах 12 октября приурочена к своим национальным событиям:

  • День благодарения, Канада. Официальный праздник, отмечаемый во второй понедельник октября, когда семьи собираются за праздничным столом и благодарят за урожай и благополучие.

  • День физкультуры / День здоровья и спорта, Япония. Национальный праздник, посвященный пропаганде спорта и здорового образа жизни.

  • День испанской нации / День Испанидад, Испания. Национальный праздник, связанный с открытием Америки Христофором Колумбом.

  • День уважения культурных различий, Аргентина. Праздник, посвященный признанию разнообразия культур народов страны.

  • День индейского сопротивления, Венесуэла. Дата, связанная с сопротивлением коренных народов колонизации.

  • День испанской расы, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Колумбия. Праздник, отмечающий культурные связи с Испанией и наследие испаноязычных народов.

  • День инженера, Уругвай. Профессиональный праздник инженеров страны.

  • День встречи культур, Коста-Рика. Праздник, подчеркивающий культурный диалог и многообразие.

  • День борьбы с табакокурением, Армения. Дата, посвященная антитабачным кампаниям и пропаганде здорового образа жизни.

  • День независимости, Экваториальная Гвинея. Национальный праздник, отмечающий обретение независимости.

  • День ребенка, Бразилия. Праздник, посвященный детям.

Церковные праздники 12 октября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти святителя Иоанна Шанхайского (обретение мощей)

Святитель Иоанн (Максимович) – выдающийся архипастырь Русской зарубежной церкви, известный строгостью жизни, ежедневными литургиями, даром прозорливости и исцелений. Мощи были обретены 12 октября 1993 года. Верующие молятся ему о помощи в нуждах и совершают богослужения.

День памяти преподобного Кириака Палестинского, отшельника

Преподобный Кириак прославился подвижнической жизнью в пустыне, строгим постом и молитвой. В этот день в храмах совершается его поминовение.

День памяти святителя Иоанна Рижского

Святитель Иоанн почитается как мученик и исповедник веры. Верующие вспоминают его подвиг и молятся о укреплении в испытаниях.

Необычные праздники 12 октября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День вопля разочарования. Неформальный праздник, в который предлагается «выпустить пар» и выразить накопившееся разочарование. Отмечается в юмористических сообществах.

  • Праздник чистого стакана. Легкий повод выпить за чистые стаканы и хорошую компанию, популярный в неформальных кругах.

  • День шоколадных сюрпризов. Неофициальный праздник любителей шоколада, когда принято дарить сладкие подарки и устраивать дегустации.

  • День свободомыслия. Дата, посвященная свободным идеям и независимому мышлению, отмечается в интеллектуальных и философских сообществах.

Народные праздники и приметы на сегодня 12 октября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю –  Феофан Милостивый. В народном календаре день назван в честь преподобного Феофана, отличавшегося милосердием.

  • Считалось, что в этот день святой «накидывает на солнце кафтан», принося кратковременное потепление.

  • День также связывали с охотниками и завершением полевых работ.

  • Если небо звездное, то осень будет сухой, а следующий год – урожайным.

  • Если поздно вечером или ночью появился туман, заморозков не будет.

  • Вечерний туман предвещает теплую и сухую осень.

  • Много грибов в лесу – зима не спешит наступать.

Кто родился в этот день

12 октября родились многие известные люди:

  • Михаил Муравьев-Виленский (1796). Российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 1812 года. 

  • Роман Кондратенко (1857). Русский генерал-лейтенант, военный инженер, герой обороны Порт-Артура во время русско-японской войны.

  • Алистер Кроули (1875). Английский оккультист, поэт и писатель, основатель учения Телемы и автор «Книги закона».

  • Ролан Быков (1929). Советский и российский актер, режиссер и сценарист, народный артист СССР. Известен ролями в кино и театральными работами.

  • Юрий Васильев (1939). Советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Наиболее известен ролью в фильме «Москва слезам не верит».

  • Михаил Леонтьев (1958). Российский журналист, публицист и телеведущий, известный программой «Однако» на Первом канале.

  • Алексей Кортнев (1966). Российский музыкант, поэт-песенник, актер и телеведущий, лидер группы «Несчастный случай».

  • Хью Джекман (1968). Австралийский актер и певец, всемирно известный ролью Росомахи в серии фильмов «Люди Икс».

  • Виктория Исакова (1976). Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, лауреат ряда театральных и кинопремий.

  • Жасмин (1977). Российская певица, актриса и телеведущая, заслуженная артистка России.

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