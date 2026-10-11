Документ против документа: шаблон таблицы, которая объясняет спор судье за 30 секунд

Можно принести в суд три тома документов, а можно помочь судье в них разобраться. Рассказываем, как собрать сравнительную таблицу, в которой расхождения видны за 30 секунд.

Судья открывает дело, а в нём сотни листов: расчёты, акты сверки, выписки, контррасчёты. Быстрее всего позицию доносит сравнительная таблица: документы каждой стороны сверяются с независимым источником, и расхождения видны сразу. Приём работает в любом споре — трудовом, договорном, налоговом.

Независимый источник — документ, на который стороны не влияют: банковская выписка, сведения ФНС, СФР, Росреестра, данные оператора ЭДО, ответ третьего лица на запрос суда. Вся таблица строится вокруг него.

Как устроена таблица

Спор разбит на периоды или эпизоды: месяцы, поставки, операции.

В каждом — документы сторон и независимый источник.

У документа указано, кто его представил, где он лежит в деле (том, лист), и ключевая цифра.

В графе «Вывод» — «совпадает» на зелёном фоне или «не совпадает» на красном. Внизу — итог.

Примеры связок

Зарплата: расчётный листок работника — справка о доходах и суммах налога (бывшая 2-НДФЛ) с Госуслуг — контррасчёт работодателя.

Долг по поставке: УПД поставщика — акт сверки покупателя — выписка банка об оплатах.

Налоговый спор: выводы инспекции — первичные документы — выписки банка и ответы контрагентов.

Три правила

Сравнивайте сопоставимое: суммы с НДС — с суммами с НДС, начисленное — с начисленным.

Выделяйте и цветом, и словами, чтобы смысл не потерялся при чёрно-белой печати.

Проверьте «тестом 30 секунд»: покажите таблицу человеку, который не знает дела. Если он сразу видит расхождение, таблица готова.

Таблицу подают как письменные объяснения (ст. 35 ГПК РФ, ст. 81 АПК РФ).

Объяснения сторон суд оценивает как доказательства (ст. 68 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ)).

Но документы таблица не заменяет: всё, на что вы ссылаетесь, должно быть в деле.